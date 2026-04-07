The Times: Liderul suprem al Iranului este în stare de inconştienţă şi tratat la Qom

Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului, este „incapabil să-şi exercite funcţiile” şi primeşte „îngrijiri medicale” în oraşul sfânt şiit Qom, potrivit unei note diplomatice bazate pe evaluări ale serviciilor de informaţii, scrie The Times.

Cotidianul britanic mai arată că israelienii şi americanii cunosc de „ceva timp” locul în care se află liderul suprem. Iranul a confirmat că Mojtaba Khamenei a fost rănit în atacul aerian în care au murit tatăl său, mama, soţia şi unul dintre fii, în prima zi a operaţiunilor militare, notează The Times. Liderul iranian nu a mai fost văzut în public de la începutul războiului şi s-a exprimat doar prin câteva comunicate difuzate oficial.

O notă diplomatică văzută de The Times, despre care publicaţia crede că se bazează pe informaţii americane şi israeliene, a fost transmisă aliaţilor din Golf şi dezvăluie pentru prima dată locul în care s-ar afla liderul suprem. Qom, situat la aproximativ 140 de kilometri sud de Teheran, este considerat un oraş sacru în islamul şiit, relatează The Times.

Agenţiile de informaţii au identificat, de asemenea, pregătiri pentru construirea unui mausoleu mare la Qom, pentru „mai mult de un mormânt”, ceea ce ar sugera că alţi membri ai familiei şi posibil chiar Mojtaba Khamenei ar putea fi îngropaţi alături de fostul lider suprem Ali Khamenei, potrivit The Times.

Oficialii iranieni susţin în continuare că noul lider suprem se află „la conducerea” ţării, însă au apărut anterior informaţii care puneau sub semnul întrebării starea sa de sănătate. Grupuri de opoziţie au afirmat că acesta este internat în comă, iar alte surse au sugerat că ar fi suferit o fractură la picior şi leziuni faciale, notează The Times.

Această incapacitate raportată ridică semne de întrebare asupra statutului lui Khamenei într-un sistem în care liderul suprem este autoritatea politică şi religioasă absolută, iar The Times scrie că situaţia alimentează speculaţii potrivit cărora Garda Revoluţionară Islamică (IRGC) ar deţine controlul de facto asupra ţării, în timp ce liderul suprem ar fi doar o figură decorativă.

Donald Trump a afirmat că negociază cu alţi oficiali iranieni, dar a spus explicit că nu discută cu liderul suprem, mai arată The Times.

Guvernul iranian a anunţat că funeraliile de stat pentru Ali Khamenei au fost amânate din cauza „anticipării unei participări fără precedent”, însă întârzierea a ridicat întrebări, având în vedere tradiţia şiită de a îngropa morţii imediat după deces, scrie The Times. Miercuri se împlinesc 40 de zile de la moartea lui Khamenei, survenită pe 28 februarie, termen care marchează sfârşitul perioadei tradiţionale de doliu în islamul şiit.

Nu este clar dacă Qom ar putea servi drept loc de odihnă temporar pentru fostul lider, în condiţiile în care există temeri de securitate că Israelul sau Statele Unite ar putea viza o ceremonie publică ori o înmormântare, potrivit The Times.

Funeraliile lui Ali Khamenei vor contrasta puternic cu cele ale ayatollahului Ruhollah Khomeini, liderul revoluţiei iraniene, înmormântat în 1989 într-un vast complex mausoleu din sudul Teheranului. The Times aminteşte ca Aproximativ 10 milioane de oameni s-au adunat atunci la funeralii, iar giulgiul i-a fost sfâşiat şi trupul i-a căzut în timp ce mulţimea se înghesuia în jurul sicriului transportat cu elicopterul.

Raportul citat de The Times spune că oficialii iranieni vor încerca să evite un episod similar la funeraliile lui Ali Khamenei, unde civilii ar putea încerca să perturbe ceremonia sau să vandalizeze mormintele.

Chiar înainte de izbucnirea războiului, Garda Revoluţionară Islamică s-a ciocnit cu luptători ai grupării Mojahedin-e-Khalq, după ce aceştia au încercat o preluare armată a Complexului Motahari, care găzduia sediul lui Khamenei, precum şi alte instituţii-cheie ale regimului, inclusiv Consiliul Gardienilor, Adunarea Experţilor şi biroul şi reşedinţa lui Mojtaba, notează The Times.