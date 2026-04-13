The Washington Post: Războiul cu Iranul complică perspectivele electorale ale republicanilor înainte de alegerile din 2026

Conflictul dintre Statele Unite şi Iran afectează tot mai vizibil perspectivele electorale ale Partidului Republican înaintea alegerilor de la mijlocul mandatului din 2026, pe fondul creşterii preţurilor la energie şi al deteriorării percepţiei economice în rândul alegătorilor, potrivit unei analize publicate de The Washington Post.

Republicanii anticipau deja un ciclu electoral dificil, însă intrarea SUA în conflict a amplificat presiunile politice, potrivit The Washington Post. Preţurile la carburanţi - un indicator frecvent invocat de preşedintele Donald Trump - au crescut semnificativ, alimentând anxietatea economică într-un moment în care partidul spera să îşi concentreze mesajul pe reduceri de taxe şi restituiri pentru populaţie, conform aceleiaşi surse.

Costurile ar putea rămâne ridicate o perioadă îndelungată, chiar şi în cazul unei încheieri rapide a conflictului, potrivit analiştilor citaţi de The Washington Post. Estimări ale U.S. Energy Information Administration, citate de publicaţia americană, indică faptul că revenirea pieţei energetice la niveluri apropiate de cele anterioare conflictului ar putea dura luni de zile şi, în anumite scenarii, chiar până spre sfârşitul anului 2026.

În plan politic, strategii republicani îşi exprimă îngrijorarea că un conflict prelungit ar putea afecta direct rezultatele electorale ale partidului, potrivit The Washington Post. „Cu cât preţurile cresc, cu atât scad procentele în sondaje”, a declarat strategul republican Matthew Bartlett, citat de aceeaşi sursă, avertizând că inclusiv circumscripţiile considerate sigure ar putea deveni competitive.

Conflictul a intrat în a şaptea săptămână, iar incertitudinile persistă, inclusiv în ceea ce priveşte redeschiderea unei rute maritime esenţiale pentru transportul de petrol, Strâmtoarea Ormuz, potrivit The Washington Post. Deşi preşedintele Donald Trump a sugerat că războiul s-ar putea încheia în curând, mulţi republicani descriu situaţia drept o perturbare temporară, chiar dacă efectele sale se dovedesc mai persistente, conform aceleiaşi surse.

Evoluţiile recente ale pieţei energetice reflectă această volatilitate, potrivit The Washington Post. După ce au depăşit pragul de 100 de dolari pe baril, preţurile petrolului au scăzut în urma anunţului privind un armistiţiu, pentru ca ulterior să crească din nou, pe fondul tensiunilor persistente şi al închiderii repetate a Strâmtorii Ormuz de către Iran, potrivit aceleiaşi surse.

În acelaşi timp, nivelul de susţinere al lui Donald Trump a înregistrat o scădere modestă de la începutul conflictului, de aproximativ 1-2 puncte procentuale, potrivit mediei sondajelor naţionale citate de The Washington Post. Per ansamblu, nivelul de susţinere al preşedintelui se situează în jurul valorii de 37%, aproape de cele mai scăzute niveluri înregistrate în cariera sa politică, conform aceleiaşi surse.

Pe lângă impactul războiului, republicanii se confruntă şi cu factori structurali nefavorabili, potrivit The Washington Post. În mod tradiţional, partidul aflat la putere pierde locuri în Congres la alegerile de la mijlocul mandatului, iar competiţia pentru Camera Reprezentanţilor este considerată dificilă, în contextul unei majorităţi fragile. Deşi democraţii au o cale mai complicată în Senat, unde republicanii deţin 53 din 100 de mandate, analiştii nu exclud o eventuală schimbare a echilibrului de forţe, conform aceleiaşi surse.

Semnale electorale recente sugerează o dinamică favorabilă democraţilor, potrivit The Washington Post. Într-o alegere parţială din Georgia, candidatul republican a câştigat, dar cu un avans considerabil mai mic decât cel obţinut anterior de Donald Trump sau de alţi reprezentanţi ai partidului, iar în Wisconsin, un candidat susţinut de democraţi a obţinut o victorie clară într-o competiţie pentru Curtea Supremă a statului, conform aceleiaşi surse.

Evaluările unor analişti independenţi, precum Cook Political Report, citate de The Washington Post, indică o deteriorare a climatului politic pentru republicani, mai multe curse electorale fiind reclasificate în favoarea democraţilor sau trecute în categoria competiţiilor deschise.

În acest context, evoluţia conflictului cu Iranul şi impactul său asupra economiei, în special asupra preţurilor la energie, ar putea juca un rol semnificativ în configurarea rezultatelor electorale din noiembrie 2026, potrivit concluziilor analizei publicate de The Washington Post.