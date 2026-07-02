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Trabanturi de colecţie, tur ghidat şi demonstraţii de pictură, în weekendul 4-5 iulie, la „Străzi deschise”

L.B.
Miscellanea / 2 iulie, 16:53

Trabanturi de colecţie, tur ghidat şi demonstraţii de pictură, în weekendul 4-5 iulie, la „Străzi deschise”

Străzi deschise - Bucureşti, Promenadă urbană” continuă în weekendul 4-5 iulie cu o ediţie dedicată patrimoniului, artei şi automobilelor de colecţie. Sub tema „Bucureşti retro: istorie, artă şi automobile de colecţie”, programul aduce pe Calea Victoriei o expoziţie de vehicule istorice, un tur ghidat şi demonstraţii de pictură în aer liber, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

Expoziţia „La plimbare cu Trabantul”

Sâmbătă, între orele 12:00 şi 17:00, pe Calea Victoriei, între Biserica Kretzulescu şi strada Ion Câmpineanu, Pro Vehiculum Urbi, în colaborare cu Asociaţia Retromobil Club România, organizează expoziţia „La plimbare cu Trabantul”.

25 de automobile Trabant, fabricate în fosta Republică Democrată Germană, vor fi expuse în centrul Capitalei. Modelele, cunoscute pentru caroseria realizată din duroplast - un material obţinut din fibre reciclate şi răşini sintetice, sunt astăzi repere importante în istoria automobilului european şi obiecte de colecţie apreciate de pasionaţii de vehicule istorice.

Tur ghidat pe Calea Victoriei

Duminică, între orele 10:00 şi 11:30, istoricul şi ghidul de turism Laurenţiu Enache susţine turul „De la Brâncoveanu la Carol al II-lea”. Traseul porneşte de la Palatul CEC şi se încheie la Ateneul Român, urmărind evoluţia istorică şi arhitecturală a uneia dintre cele mai reprezentative zone ale Bucureştiului.

Pictură în aer liber

Tot duminică, între 12:00 şi 19:00, în zona Parcului Kretzulescu, membrii Asociaţiei Artiştilor Plastici din Bucureşti vor realiza demonstraţii de pictură pe pânză, oferind publicului ocazia de a urmări procesul de creaţie în spaţiul public.

PROGRAM: 4-5 iulie 2026

STRĂZI DESCHISE - BUCUREŞTI, PROMENADĂ URBANĂ

Tema weekendului: Bucureşti retro: istorie, artă şi automobile de colecţie

Sâmbătă, 4 iulie

12:00 - 17:00: Calea Victoriei, tronsonul cuprins între Biserica Kretzulescu şi Str. Ion Câmpineanu, Pro Vehiculum Urbi - Expoziţie tematică dedicată secţiei Trabant cu aproximativ 25 de vehicule fabricate din materiale reciclate în DDR: „La plimbare cu Trabantul”, organizată în colaborare cu Asociaţia Retromobil Club România

Duminică, 5 iulie

10:00 - 11:30, Traseu itinerant: Palatul CEC → Ateneul Român, Tur ghidat „De la Brâncoveanu la Carol al II-lea”, cu Laurenţiu Enache (istoric şi ghid de turism)

12:00 - 19:00, Zona Parcului Kretzulescu, Demonstraţii de pictură pe pânză, organizată în colaborare cu Asociaţia Artiştilor Plastici din Bucureşti

Traseu şi restricţii de circulaţie

Calea Victoriei devine pietonală, sâmbătă şi duminică, 4 şi 5 iulie , pe segmentul de drum cuprins între Bulevardul Dacia până la intersecţia cu Splaiul Independenţei, între orele 10:00-22:00, fără afectarea intersecţiilor. Traficul rutier se reia pe timpul nopţii (duminică spre luni), de la ora 22:00. Se va permite traversarea pe Str. Ştirbei Vodă, Str. C.A. Rosetti, Str. Dem I. Dobrescu, Str. Ion Câmpineanu, Bd. Regina Elisabeta.

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