TradeVille: Venituri record şi profit triplu pentru gigantul croazierelor Carnival

Carnival Corp. a publicat rezultate peste aşteptări pentru al doilea trimestru, respectiv venituri record, de 6,3 miliarde de dolari (+9%), şi un profit net ajustat care s-a triplat faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Performanţa a fost susţinută de cererea puternică şi constantă, precum şi de cheltuielile ridicate la bord din partea pasagerilor. Astfel, Carnival şi-a revizuit în creştere estimările pentru întregul an, potrivit unui raport elaborat de Departamentul de Analiză al TradeVille.

Carnival Cruise Line a fost fondată în 1972, de Ted Arison, fiind iniţial o companie privată. A devenit lider în croaziere, operând în prezent 24 de nave. Caracteristica distinctivă a liniei este coşul său roşu, alb şi albastru, modelat ca o coadă de balenă. Linia de croaziere Carnival este principalul furnizor de croaziere pe tot parcursul anului în Bahamas, Caraibe şi Mexic, operând, de asemenea, croaziere sezoniere în Canada, New England, Alaska, Hawaii, Bermuda şi Europa. Totodată, Carnival navighează pe tot parcursul anului în Australia. Portofoliul de linii de croazieră de clasă mondială al companiei conţine mărci precum AIDA Cruises, Carnival Cruise Line, Costa Cruises, Cunard, Holland America Line, P&O Cruises (Australia), P&O Cruises (UK), Princess Cruises şi Seabourn. Nava Mardi Gras, cu 5.282 de pasageri, a intrat în serviciu în 2021, navigând din Portul Canaveral, Florida, ca prima navă de croazieră din America de Nord alimentată cu gaze naturale lichefiate (GNL) şi prima care are un montagne-russe pe mare.

Josh Weinstein este CEO-ul Carnival din august 2022, activând în companie încă din 2007, ca trezorier. Înainte să se alăture Carnival, a activat ca avocat corporativ.

Carnival este deţinută majoritar de investitori instituţionali, care controlează 58,35% din totalul acţiunilor, potrivit Yahoo Finance. Vanguard Group este cel mai mare acţionar, cu o participaţie de 10,06% la data de 30.03.2024, urmat de Blackrock, cu o cotă de 5,87%, şi de State Street Corp., care are în proprietate 3,43% din totalul acţiunilor.

• Numărul pasagerilor care aleg croaziere, tot mai mare

Potrivit Asociaţiei Internaţionale a Liniilor de Croazieră (CLIA), în 2024, numărul total al pasagerilor care au ales croaziere a ajuns la 34,64 milioane, în creştere cu 9,3% faţă de 2023 (când au fost 31,69 milioane) şi cu 16,7% peste nivelul din 2019 (29,67 milioane). Pentru 2025, se estimează că numărul va ajunge la 37,7 milioane, iar până în 2028, industria va atinge 42 de milioane de pasageri anual.

America de Nord domină piaţa, cu peste 20,5 milioane de pasageri în 2024 - adică aproape 2/3 din totalul global. Europa urmează cu peste 8 milioane, iar Asia şi Oceania contribuie cu circa 4 milioane, în ciuda unor scăderi semnificative în anii pandemici. De asemenea, în 2025, flota mondială de croazieră operată de companiile membre CLIA este estimată să ajungă la 310 nave active, faţă de 303 în 2024 şi doar 270 în 2019. Această expansiune este însoţită de o creştere a capacităţii totale la peste 650.000 de paturi, marcând pentru prima dată depăşirea acestui prag istoric. Astfel, companiile membre CLIA acoperă aproximativ 92% din capacitatea globală de croaziere, ceea ce le consolidează poziţia dominantă în industrie. În 2023, industria croazierelor a atins un nou vârf din punct de vedere economic, generând un impact global de 168,6 miliarde de dolari - cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată, cu 9% mai mare decât cel din 2019 şi cu 23% peste nivelul din 2022.

Tot în acest an, este programată lansarea a 11 nave noi, cu o capacitate cumulată de peste 35.000 de paturi şi o valoare totală estimată la 10,2 miliarde de dolari. Printre cele mai importante lansări se numără nava ”Star of the Seas” a companiei Royal Caribbean, cu o capacitate de 5.610 pasageri, şi ”World America”, operată de MSC Cruises, cu 5.400 de paturi.

În ceea ce priveşte competitorii, în 2024, toţi cei trei mari jucători din industria croazierelor - Royal Caribbean, Carnival şi Norwegian - au beneficiat de cererea în creştere pentru vacanţe pe mare, însă Royal Caribbean s-a detaşat printr-un avans semnificativ atât în ceea ce priveşte veniturile (+18,6%), cât şi în număr de pasageri (8,6 milioane, în creştere cu 12%). Deşi Carnival rămâne lider după cota de piaţă estimată pentru 2025 (36%, faţă de 24,8% Royal şi 14,1% Norwegian), ritmul de creştere al Royal Caribbean a fost superior celui raportat de rivali - Carnival a crescut cu 15,9% în venituri şi 8% în pasageri, iar Norwegian cu 10,9%, respectiv 8%.

• Carnival - profit peste aşteptări

Compania a raportat un profit net ajustat pe acţiune de 0,35 dolari pentru al doilea trimestru fiscal, depăşind atât aşteptările analiştilor, de 0,24 dolari/acţiune, cât şi nivelul înregistrat în al doilea trimestru din 2024, de 0,11 dolari/acţiune, în timp ce profitul net a crescut la 565 milioane de dolari, o majorare semnificativă faţă de cele 92 de milioane de dolari din urmă cu un an, datorită preţurilor mai mari ale biletelor, cheltuielilor crescute la bord şi distribuirii favorabile a cheltuielilor pe trimestre.

Veniturile au crescut cu 9,5%, ajungând la 6,3 miliarde de dolari, uşor peste estimarea analiştilor, de 6,2 miliarde de dolari, datorită cererii solide şi tendinţelor pozitive de preţ, în special pentru călătoriile din 2026 şi anii următori. Veniturile din biletele pasagerilor au totalizat 4,10 miliarde de dolari, în creştere cu 9,3% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior, cât şi peste estimările consensului, de 4,01 miliarde de dolari. Totodată, veniturile de la bord şi alte venituri au atins 2,22 miliarde de dolari (vs 2,18 miliarde de dolari estimat).

CEO-ul Josh Weinstein a abordat în timpul teleconferinţei privind rezultatele şi subiectul conflictului din Orientul Mijlociu, declarând că escaladarea rapidă a acestuia în ultimele două săptămâni nu a avut un impact vizibil asupra afacerii Carnival. Preţul petrolului a scăzut recent cu peste 4%, în contextul speculaţiilor privind un posibil armistiţiu între Israel şi Iran, contribuind la reducerea costurilor cu combustibilul pentru companie şi susţinând perspectivele financiare pozitive pe termen scurt.

• Perspective optimiste

În timpul teleconferinţei cu investitorii, CEO-ul Josh Weinstein a declarat că există un ”impuls puternic” în toate brandurile companiei. De asemenea, rezervările cumulate în avans pentru 2026 sunt în linie cu nivelurile record din 2025 şi se realizează la preţuri istorice ridicate (în moneda constantă). Weinstein a adăugat că atât cheltuielile la bord, cât şi cererea din zona rezervărilor de ultim moment au fost puternice în trimestru, având cea mai extinsă perioadă de rezervare din istoria sa.

Impulsionată de cele mai mari marje obţinute de companie în aproape 20 de ani, Carnival şi-a revizuit în creştere estimările pentru întregul an, anticipând o creştere a profitului net ajustat cu 40% faţă de 2024, respectiv cu aproximativ 200 de milioane de dolari peste estimarea din martie. Totodată, compania estimează că EBITDA pentru întregul an va atinge 6,9 miliarde de dolari (+10%), faţă de estimarea anterioară, de 6,7 miliarde de dolari. Profitul net ajustat pe acţiune pentru întregul an fiscal este anticipat la 1,97 dolari/acţiune, comparativ cu estimarea anterioară, de 1,83 dolari.

Pentru al treilea trimestru din anul fiscal 2025, Carnival estimează un EBITDA ajustat de 2,87 miliarde de dolari, un profit net de 1,8 miliarde de dolari şi un câştig pe acţiune de aproximativ 1,30 dolari, notează TradeVille.

• Preţul acţiunii Carnival: avans

Acţiunile Carnival au crescut cu aproape 7% în 24 iunie, închizând la 25,70 dolari, după ce compania a publicat rezultate peste aşteptări şi şi-a îmbunătăţit perpectivele pentru întregul an. Mişcarea anticipată înaintea perioadei de raportare era de +/-2,92%. Rezultatele solide au contribuit la o creştere de aproximativ 2,3% de la începutul anului şi până în prezent, compensând declinul înregistrat pe 13 iunie, când acţiunile companiilor aeriene şi de croazieră au scăzut în urma atacurilor lansate de Israel asupra facilităţilor nucleare şi de rachete din Iran, provocând creşterea preţului petrolului şi temeri legate de majorarea costurilor cu combustibilul pentru avioane şi nave de croazieră. United Airlines şi Delta Air Lines au coborât cu 4,1%, respectiv 3,7%, în timp ce cotaţiile marilor linii de croazieră au înregistrat, de asemenea, scăderi: Carnival -4%, Royal Caribbean -2,1%, iar Norwegian Cruise Line -2,4%. Ulterior, preţul acţiunilor a recuperat pierderea, pe fondul unui potenţial armistiţiu de pace în Orientul Mijlociu şi al scăderii preţului petrolului.

În perioada următoare, un prim suport îl poate constitui nivelul de 17 dolari, în timp ce rezistenţa se regăseşte la maxim al ultimilor aproape patru ani, de 28,72 dolari, nivel similar cu cel din iunie 2021. În prezent, cotaţia se tranzacţionează peste mediile mobile simple şi exponenţiale, intersecţia mediilor mobile exponenţiale peste cele simple sugerând o piaţă ”bullish” şi cotinuarea trendului ascendent.

Totodată, în ultimele 12 luni, aprecierea acţiunilor companiei a fost de 58%, pe măsură ce cererea în creştere pentru călătorii a dus la venituri impresionante pentru industria croazierelor. Pentru comparaţie, acest trend a dus la o apreciere a competitorului direct, acţiunile Royal Carribean crescând cu 83,5%, în timp ce Norwegian Cruise Line Holdings a înregistrat un avans modest, de 12%.

• Oportunităţi şi riscuri ale investiţiei în Carnival

Oportunităţi

BUY: Carnival are în prezent 19 recomandări de Buy (”cumpără”) dintr-un total de 28, conform ratingurilor analiştilor de pe Wall Street. Preţul ţintă mediu este de 27,70 dolari, cu un maxim la 34 de dolari şi un minim la 16,76 dolari. Valorile medii sunt peste preţul din piaţă, de aproximativ 25,70 dolari. Totodată, conform consensului analiştilor de pe site-ul de specialitate AlphaSpread, ţinta medie de preţ în următorul an este de 29,02 dolari, un potenţial de creştere de 13%, cu o prognoză minimă de 21,21 dolari şi o prognoză maximă de 35,70 dolari.

Evaluarea companiei: Acţiunile Carnival sunt evaluate în prezent la un multiplu P/E de 14,57, sub mediana sectorului, de 15,10, potrivit Seeking Alpha. Totodată, P/E al Carnival este sub media indicilor americani, lucru care sugerează că poate fi considerată o companie relativ ”ieftină”. Comparativ cu competitorul direct, Carnival este mai atractivă pentru investitori - Royal Caribbean (21,47). Preţul curent al acţiunilor Carnival reflectă o subevaluare de 21% faţă de valoarea intrinsecă de 32,37 dolari, calculată în scenariul de bază.

Performanţe: Carnival a precizat că a depăşit obiectivele financiare SEA Change pentru 2026 cu 18 luni înainte de termen, atât în ceea ce priveşte rentabilitatea ajustată a capitalului investit, cât şi EBITDA ajustat pe zi per pat disponibil - ambele ajungând la cele mai ridicate niveluri din ultimele două decenii. De asemenea, a îndeplinit al treilea obiectiv SEA Change pentru 2026, reducând intensitatea emisiilor de carbon cu 20% faţă de nivelul din 2019.

Consolidare: Capacitatea Carnival Cruise Line va creşte cu aproximativ 50% faţă de 2019, odată cu includerea de portofoliu a două nave din clasa XL programate pentru livrare în 2027 şi 2028. Până în 2028, brandul Carnival va reprezenta 37% din portofoliu, în creştere de la 29%. Totodată, vor fi introduse călătorii către Celebration Key începând cu a doua jumătate a anului 2025, cu 18 nave care vor vizita Celebration Key în 2026.

Conflict: În ciuda tensiunilor geopolitice recente din Orientul Mijlociu, impactul asupra industriei de croaziere este limitat în prezent. Carnival a transmis că situaţia nu a afectat călătoriile. Nava Carnival aflată în Europa, Carnival Miracle, va opera un sezon scurt în regiune şi nu are itinerarii în zonele afectate. Companiile din grup, precum Costa şi P&O, au o prezenţă europeană mai mare, dar nu includ escale în zonele de conflict.

Riscuri

Schimbări: Carnival a anunţat o schimbare majoră în programul său de loialitate, trecând de la un sistem bazat pe numărul de zile petrecute la bord, la unul care ţine cont de suma cheltuită. Noul program ”Carnival Rewards” va intra în vigoare în 2026 şi va recompensa clienţii în funcţie de valoarea totală a achiziţiilor. Schimbarea reflectă o tendinţă mai largă în industria turismului, care riscă să afecteze loialitatea pasagerilor Carnival.

Concurenţă: Lansările programate pentru 2025, precum Star of the Seas (cea mai mare navă de croazieră din lume) de la Royal Caribbean, Adventure (cea mai mare navă a Disney Cruise Line) de la Disney şi World America (noua navă-fanion pentru piaţa din SUA) de la MSC, marchează o intensificare a competiţiei în sectorul croazierelor. În lipsa unor lansări majore proprii în 2025, Carnival riscă să piardă din cota de piaţă. Lansările vizează rute unde Carnival este deja activ, în special în Caraibe şi SUA.

Cota de piaţă: În 2025, croazierele continuă să reprezinte un segment redus din turismul global, cu o cotă de numai 2,7%, în timp ce călătoriile cu avionul deţin 40-45% din piaţă, sugerând vulnerabilitatea industriei croazierelor, care depinde în mare măsură de un public de nişă şi rămâne expusă riscului de volatilitate în contextul concurenţei cu transportul mai accesibil şi mai frecvent utilizat.