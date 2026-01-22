Traian Băsescu: „Casa noastră este Uniunea Europeană. Putem consolida parteneriatul strategic cu SUA, dacă există voinţă de ambele părţi”

Fostul preşedinte Traian Băsescu a afirmat, joi, că „în mod categoric, casa noastră este Uniunea Europeană”, considerând că această zonă este una de „importanţă zero” în plan politic, dar că acest lucru nu împiedică consolidarea parteneriatului strategic cu SUA, dacă există voinţă din partea americană. Băsescu a mai spus că România va relua contactele cu Statele Unite după ce Donald Trump îşi va clarifica priorităţile, dar şi atunci când va înţelege că nu este indispensabil în arhitectura de securitate, conform News.ro.

„România are o relaţie bună cu Statele Unite. În afară de incidentul de la Munchen, de anul trecut, nu am avut probleme cu SUA. În mod categoric, casa noastră este Uniunea Europeană, este Europa. Aceasta este zona de politică de importanţă zero. Desigur, acest lucru nu ne împiedică să consolidăm parteneriatul strategic cu SUA, însă este nevoie ca şi ei să-şi dorească acest lucru, pentru că aici este problema”, a declarat Traian Băsescu, potrivit News.ro.

El a spus că nu ştie când Donald Trump va avea timp să acorde atenţie regiunii Mării Negre, dar a adăugat că, la fel cum a făcut şi George W. Bush în timpul mandatului său, şi Trump va înţelege în cele din urmă că zona este o prioritate, doar că va mai dura până atunci, conform News.ro.

„Deocamdată, Trump se ocupă de strângerea „miliardului” de la semnatari, iar România va relua contactele cu SUA doar după ce preşedintele american îşi va epuiza priorităţile nerealizabile - precum Groenlanda sau „statul 51” din Canada - şi va înţelege că nu este indispensabil în arhitectura de securitate”, a informat sursa menţionată.