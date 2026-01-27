Trezoreria SUA anulează contractele cu firma Booz Allen

Departamentul Trezoreriei SUA a anunţat luni anularea tuturor contractelor cu firma de consultanţă Booz Allen Hamilton, după ce un angajat al companiei a divulgat presei declaraţiile fiscale ale preşedintelui Donald Trump, precum şi ale miliardarilor Jeff Bezos şi Elon Musk, transmite CNBC.

Acţiunile Booz Allen Hamilton au scăzut cu 8% imediat după anunţ, potrivit CNBC.

Trezoreria a precizat că avea în derulare 31 de contracte cu Booz Allen, însumând cheltuieli anuale de 4,8 milioane de dolari şi obligaţii totale de 21 de milioane, conform CNBC.

”Preşedintele Trump a mandatat cabinetul să elimine risipa, frauda şi abuzurile, iar anularea acestor contracte este un pas esenţial pentru a creşte încrederea americanilor în guvern”, a declarat secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, pentru CNBC.

Potrivit instituţiei, între 2018 şi 2020, angajatul Booz Allen Charles Edward Littlejohn ”a furat şi a divulgat informaţiile fiscale confidenţiale a sute de mii de contribuabili”, transmite CNBC. Breşa de date a afectat aproximativ 406.000 de persoane, potrivit IRS, citat de CNBC.

Littlejohn, în vârstă de 40 de ani, a pledat vinovat în octombrie 2023 pentru divulgarea neautorizată de informaţii fiscale, notează CNBC. El a admis că a transmis declaraţiile lui Trump către The New York Times şi că a furnizat date despre alte persoane bogate publicaţiei ProPublica, conform CNBC. În ianuarie 2024, a fost condamnat la maximumul de cinci ani de închisoare, informează CNBC.

CNBC a solicitat un punct de vedere din partea Booz Allen Hamilton.