Trump: ”Papa Leon este slab în privinţa criminalităţii şi dezastruos în politica externă”

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a lansat duminică seara critici dure la adresa Papei Papa Leon, pe care l-a descris drept „slab” în gestionarea criminalităţii şi „dezastruos” în planul politicii externe, reacţionând la poziţiile critice exprimate de liderul religios faţă de politica externă şi cea de imigraţie a administraţiei americane, potrivit Reuters.

„Papa Leon este SLAB în privinţa criminalităţii şi dezastruos în politica externă”, a scris Trump pe platforma Truth Social.

Suveranul pontif, cunoscut pentru discursul său echilibrat, s-a remarcat recent ca un critic ferm al conflictului declanşat pe 28 februarie, în care Statele Unite şi Israelul au atacat Iranul.

Acesta a calificat drept „inacceptabilă” ameninţarea formulată de Trump privind distrugerea civilizaţiei iraniene şi a cerut o „reflecţie profundă” asupra modului în care sunt trataţi migranţii în Statele Unite sub actuala administraţie.

În replică, liderul american a afirmat că „Leon ar trebui să-şi revină în calitate de Papă”, adăugând ulterior, în faţa jurnaliştilor, că nu se numără printre admiratorii pontifului.