Trump anunţă creşterea traficului în Strâmtoarea Ormuz: 34 de nave au tranzitat într-o singură zi

Preşedintele Donald Trump a afirmat, într-o postare publicată pe platforma Truth Social, că 34 de nave au tranzitat Strâmtoarea Ormuz în cursul zilei precedente, acesta fiind, potrivit declaraţiei sale, cel mai ridicat nivel de trafic de la începutul blocajului maritim instituit în regiune.

Liderul american a calificat situaţia drept o „închidere nechibzuită”, sugerând că restricţiile asupra traficului maritim afectează în mod direct fluxurile comerciale prin una dintre cele mai importante rute energetice globale. „34 de nave au trecut ieri prin Strâmtoarea Ormuz, de departe cel mai mare număr de la începutul acestei închideri nechibzuite”, a transmis acesta.

Declaraţia intervine într-un context tensionat în regiune, în care Strâmtoarea Ormuz - punct strategic prin care tranzitează o proporţie semnificativă din exporturile globale de petrol - rămâne afectată de măsuri restrictive şi riscuri de securitate sporite.

Nu există, deocamdată, o confirmare independentă a cifrei avansate de preşedintele american, iar autorităţile din regiune nu au publicat date oficiale privind traficul maritim din ultimele 24 de ore. Totuşi, afirmaţia indică o posibilă reluare parţială a tranzitului comercial, în pofida blocajului anunţat anterior.