Trump dă în judecată JPMorgan Chase şi Jamie Dimon pentru „debanking politic”

Preşedintele Donald Trump l-a dat în judecată joi pe directorul JPMorgan Chase, Jamie Dimon, şi pe banca americană, acuzându-i că i-au închis conturile la începutul anului 2021 din motive politice, imediat după evenimentele din 6 ianuarie şi după încheierea mandatului său, transmite News.ro.

Procesul depus în instanţa din comitatul Miami-Dade, Florida, susţine că Trump şi entităţile asociate au fost clienţi ai JPMorgan „de zeci de ani” şi că închiderea conturilor a avut loc „fără justificare comercială”, ci din motive politice, iar reclamanţii susţin că decizia unilaterală a băncii a fost motivată politic şi social, bazată pe convingeri „woke” nefondate, care ar fi impus distanţarea de preşedintele Trump şi de opiniile sale conservatoare, potrivit News.ro.

„În esenţă, JPMC a închis conturile reclamanţilor deoarece a considerat că momentul politic favoriza un astfel de gest”, se arată în plângere. Trump şi ceilalţi reclamanţi solicită cel puţin 5 miliarde de dolari despăgubiri civile. Închiderea conturilor ar fi avut loc în primele luni ale anului 2021, după atacul de la Capitoliu şi după certificarea victoriei lui Joe Biden, iar JPMorgan nu a comentat încă asupra noului proces, conform News.ro.