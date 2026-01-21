Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

UE nu va obliga platformele digitale să contribuie la finanţarea reţelelor de fibră optică

S.B.
Internaţional / 21 ianuarie, 14:16

UE nu va obliga platformele digitale să contribuie la finanţarea reţelelor de fibră optică

Uniunea Europeană a confirmat, miercuri, că nu va solicita giganţilor din sectorul tehnologiei să contribuie la finanţarea reţelelor de telecomunicaţii, aşa cum se angajase anul trecut în acordul său comercial cu Statele Unite, informează Agerpres.

UE a estimat că vor fi necesare investiţii de peste 200 de miliarde de euro pentru a dota toate locuinţele cu conexiuni în bandă largă via 5G şi fibră optică până în 2030.

Operatorii telecom din Europa ar fi dorit ca giganţii din sectorul tehnologiei, precum Netflix şi Google (compania-mamă a YouTube), al căror conţinut utilizează majoritatea lăţimii de bandă din Europa, să contribuie şi ei la finanţarea reţelelor de telecomunicaţii.

Însă, în proiectul său de lege privind reţelele digitale ("Digital Networks Act"), prezentat miercuri, Executivul comunitar a confirmat că a renunţat la această idee.

Acest text consacră principiul "neutralităţii internetului", conform căruia furnizorii de servicii de internet (ISP) nu au voie să modifice vitezele de internet ale clienţilor lor în funcţie de conţinut. Ca atare, nu prevede nicio contribuţie din partea platformelor digitale la finanţarea reţelelor.

În acordul său comercial, încheiat vara trecută cu Statele Unite, UE renunţase deja în mod expres la ideea de a impune o astfel de contribuţie, ceea ce provocase furia Washingtonului.

Cu toate acestea, organizaţiile reprezentantive din sectorul tehnologiei, cum ar fi Computer and Communications Industry Association (CCIA), unul dintre principalele grupuri de lobby din sector, nu sunt pe deplin convinse.

Aceasta deoarece proiectul de lege propune stabilirea unei noi proceduri de cooperare şi arbitraj "voluntar" în cazul unor litigii între operatori şi platforme, ceea ce, potrivit CCIA, "lasă uşa deschisă" unei potenţiale implicări a acestora din urmă.

Mai mult, proiectul de lege reafirmă necesitatea finalizării implementării 5G şi a fibrei optice în întreaga UE, oferind în acelaşi timp mai mult timp pentru finalizarea acestei tranziţii. "Actul legislativ privind reţelele digitale" oferă operatorilor termen până în 2035, cu cinci ani mai mult decât se planificase anterior, pentru a elimina treptat reţelele lor de cupru, din cauza întârzierilor pe care unii dintre ei le-au întâmpinat în trecerea la fibră optică.

"Majoritatea ţărilor au făcut progrese bune, dar şapte sunt acum în urmă", a explicat Henna Virkkunen, vicepreşedinta executivă pentru suveranitate tehnologică, securitate şi democraţie, într-o conferinţă de presă, adăugând că "obiectivul nostru este să avem o acoperire de 100% cu fibră optică în viitor, deoarece acest lucru va aduce evident viteze mai bune consumatorilor şi întreprinderilor".

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

21 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 21 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

21 ianuarie
Ediţia din 21.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

21 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0961
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3532
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4947
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8358
Gram de aur (XAU)Gram de aur680.9127

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb