Un fond danez de pensii vinde titluri de stat americane de 100 de milioane de dolari

Un fond danez de pensii a anunţat că va renunţa complet la expunerea pe titlurile de stat americane, în valoare de aproximativ 100 de milioane de dolari, invocând ”finanţele publice slabe” ale Statelor Unite, pe fondul tensiunilor diplomatice dintre Washington şi Copenhaga privind Groenlanda, potrivit CNBC.

Directorul de investiţii Anders Schelde a declarat pentru CNBC că decizia a fost determinată în primul rând de ”finanţele slabe ale guvernului american”, în contextul crizei datoriei şi al deficitului bugetar ridicat. CNBC notează că, totuşi, disputa legată de ameninţările lui Donald Trump cu tarife asupra statelor europene dacă Danemarca nu cedează controlul asupra Groenlandei ”nu a făcut decizia mai dificilă”.

Schelde a subliniat: ”Nu este direct legată de ruptura actuală dintre [SUA] şi Europa, dar desigur nu a îngreunat luarea deciziei”, iar fondul intenţionează să lichideze complet deţinerile în Treasuries până la sfârşitul lunii, transmite CNBC.

Sursa aminteşte că anul trecut, SUA au înregistrat un deficit bugetar de 1,78 trilioane de dolari, iar agenţia Moody's a retrogradat ratingul suveran al Americii de la Aaa la Aa1, invocând derapajul fiscal şi costurile ridicate ale împrumuturilor. Schelde a explicat pentru CNBC: ”Finanţele Statelor Unite ne-au făcut să credem că trebuie să găsim o altă modalitate de a ne gestiona lichiditatea şi riscurile”.

Tensiunile geopolitice s-au amplificat după ce Trump a reiterat că SUA ar trebui să preia controlul asupra Groenlandei, ameninţând cu tarife de 10% asupra mai multor ţări europene începând cu 1 februarie, tarife ce ar urma să crească la 25% la 1 iunie dacă nu se ajunge la un acord, arată CNBC.

Premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a declarat luni pentru CNBC că teritoriul ”nu va fi presat” şi va rămâne ”ferm pe dialog, respect şi drept internaţional”.

Pieţele financiare au reacţionat imediat: randamentele obligaţiunilor au crescut în SUA şi Europa, dolarul s-a depreciat, iar aurul a atins noi maxime istorice, într-o sesiune pe care analiştii CNBC au numit-o ”sell America”.

În cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, Ray Dalio, fondatorul Bridgewater Associates, a avertizat că fondurile suverane ar putea începe să renunţe la activele americane dacă Washingtonul nu mai este perceput ca un partener comercial stabil: ”Pe lângă conflictele comerciale şi deficite, pot urma conflictele de capital”, a precizat el pentru CNBC.