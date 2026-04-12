UN Watch critică nominalizarea Iranului într-un comitet ONU privind drepturile omului

Organizaţia UN Watch a criticat nominalizarea Iranului într-un comitet al Organizaţiei Naţiunilor Unite, potrivit unei postări publicate pe platforma X.

Potrivit mesajului, Republica Islamică Iran a fost nominalizată în Comitetul ONU pentru Program şi Coordonare, un organism care urmează să se reunească în curând pentru a contribui la elaborarea politicilor în domenii precum drepturile femeilor, drepturile omului, dezarmarea şi prevenirea terorismului.

UN Watch a calificat această nominalizare drept „dezonorantă”, exprimându-şi criticile faţă de rolul pe care Iranul l-ar putea avea în cadrul acestui organism, conform sursei citate.

Organizaţia a mai precizat, în aceeaşi postare, că nominalizarea a fost susţinută de state membre ale Consiliului Economic şi Social al ONU (ECOSOC), între care Regatul Unit, Spania, Canada, Franţa, Germania, Norvegia, Australia, Elveţia, Austria şi Finlanda, fără a oferi detalii suplimentare privind procesul de vot.