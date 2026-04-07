Ungaria, alegeri cu final aproape scris

Pe 12 aprilie 2026, ungurii merg la urne într-un scrutin prezentat oficial drept expresia voinţei populare, dar care în realitate se joacă pe un teren atent pregătit pentru a asigura continuitatea puterii lui Viktor Orban. După şaisprezece ani de putere neîntreruptă, liderul Fidesz a reuşit să transforme mecanismele electorale relativ competitive ale vechi Ungarii într-un ansamblu de proceduri controlabile, în care votul contează, doar că nu toate voturile cântăresc la fel şi nu toate opţiunile politice au aceeaşi şansă de a se transforma în putere efectivă.

Sistemul electoral ungar este, la prima vedere, un sistem mixt, un compromis între reprezentarea majoritară şi cea proporţională. Parlamentul are 199 de locuri dintre care 106 deputaţi sunt aleşi în colegii majoritar uninominale cu vot într-un tur de scrutin, după principiul „primul clasat ia totul”, iar restul de 93 provin de pe liste naţionale de partid. Formula tehnică pare familiară oricui a studiat sisteme mixte în Europa Centrală, dar diavolul stă în detalii. Redesenarea circumscripţiilor după 2010 a favorizat zonele rurale, în mod tradiţional pro Fidesz, în timp ce marile oraşe, înclinate spre occident şi opoziţie, au ajuns să concentreze mai mulţi alegători per colegiu. Astfel, un vot urban critic faţă de guvern valorează, în termeni de reprezentare, mai puţin decât un vot rural loial.

Un al doilea element cheie este modul în care se calculează şi se redistribuie aşa-numitele „voturi fragmentare”. În Ungaria, voturile obţinute de candidaţii învinşi în colegiile majoritar uninominale nu se pierd, ci se adaugă la scorul naţional al partidului, ajutând la împărţirea mandatelor pe listă. Până aici, logica este una să-i zicem compensatorie, pentru a reduce efectul mecanic al sistemului majoritar într-un tur. Dar specificul sistemului electoral maghiar constă într-un bon suplimentar acordat câştigătorului. Astfel, toate voturile pe care candidatul victorios le obţine peste pragul strict necesar pentru a-şi depăşi contracandidatul sunt şi ele convertite în „voturi fragmentare”. Pe scurt, cine câştigă primeşte dublu, şi mandatul direct în colegiu, şi puncte bonus la loteria listelor.

Iar consecinţele se văd în raportul dintre voturi şi mandate. Procente care, într-un sistem proporţional clasic, ar însemna o majoritate confortabilă, dar nu copleşitoare, se transformă în supermajorităţi parlamentare. Fidesz a reuşit, astfel, în cicluri anterioare, să obţină peste două treimi din locuri cu un scor de sub 50% din voturile exprimate. Pentru un nou-venit precum partidul Tisza, condus de Peter Magyar, aceasta pare o ecuaţia imposibilă. Nu e suficient să egaleze sau să depăşească la limită Fidesz la votul popular, ar trebuie să-l surclaseze clar, cu câteva puncte procentuale, doar pentru a ajunge la o majoritate simplă. Sistemul nu este neutru, ci amplifică sistematic avantajul celui aflat deja în frunte.

Această arhitectură internă este completată de votul maghiarilor din afara graniţelor, în special comunitatea maghiară din Transilvania. Prin liberalizarea acordării cetăţeniei şi printr-un efort susţinut de finanţare şi simbolică, Budapesta a transformat comunităţile maghiare din statele vecine într-un corp electoral aproape la fel de important ca un judeţ mare. Spre deosebire de diaspora economică occidentală, pentru care votul este birocratic şi complicat, maghiarii din Transilvania sau Voivodina beneficiază de proceduri simplificate de vot prin corespondenţă.

În practică, s-a creat un canal prin care voturi aproape monocolore se scurg către Fidesz. Reţele civice şi fundaţii finanţate de statul ungar - în Transilvania, inclusiv structuri apropiate de UDMR şi organizaţii create special pentru relaţia cu Budapesta - mobilizează alegătorii, îi ajută să obţină cetăţenia, le explică procedurile de vot şi, adesea, intermediază fizic trimiterea plicurilor. De la un ciclu la altul, rezultatul se repetă, astfel că peste nouă din zece voturi prin corespondenţă se îndreaptă către Orban. Fără a fi nevoie de o fraudă clasică demonstrabilă, dezechilibrul politic este suficient de mare încât să transforme acest segment într-un multiplicator de mandate pentru Fidesz.

În paralel, votul maghiarilor plecaţi pentru muncă în Occident - mai urbanizaţi, mai integraţi în societăţile occidentale şi, în general, mai critici faţă de linia guvernului - rămâne subreprezentat. Pentru aceştia, procedurile sunt mai greoaie, numărul secţiilor este limitat, distanţele sunt mari. În termeni cinici, sistemul a fost calibrat astfel încât să fie uşor să voteze „ai tăi” şi complicat să voteze „ai lor”. Nu toate voturile din diaspora sunt egale, nici ca volum, nici ca acces la urne.

Pe frontul intern, reconfigurarea mecanică a sistemului electoral n-ar fi fost suficientă fără o reconstrucţie paralelă a statului şi a spaţiului public. Orban a rescris Constituţia, a umplut Curtea Constituţională şi alte instituţii-cheie cu oameni de încredere şi a stimulat crearea unui conglomerat media prietenos, finanţat direct sau indirect din bani publici. Televiziunea şi radioul public au devenit portavocea guvernului, iar o mare parte a presei private a fost reunită în fundaţii şi trusturi controlate de apropiaţi ai Fidesz. Într-un asemenea mediu, opoziţia nu porneşte doar cu handicap electoral, ci şi cu unul de vizibilitate.

În campania pentru alegerile parlamentare din aprilie 2026, Orban a condensat naraţiunea într-o formulă simplu de prezentată propagandistic, ca alegerea între război sau pace. Astfel, Orban se prezintă drept singurul garant al menţinerii Ungariei în afara conflictului din Ucraina şi a „aventurilor militare” ale Occidentului, în timp ce adversarii sunt asociaţi cu Bruxelles-ul, liberalii globalişti şi, prin extensie, cu riscul implicării directe în război. Electoratului i se oferă astfel o alegere existenţială, nu una programatică. La această atmosferă încărcată de populism şi stenotipuri se adaugă şi antisemitismul reciclat, folosit înainte, în campania din 2018 sau 2022, în jurul figurii lui Soros, portretizat ca un evreu din propaganda nazistă din anii 30 ai secolului trecut, reconvertit acum împotriva altui evreu, Volodimir Zelenski, prezentat ca simbol al presiunilor Bruxelles‑ului şi globaliştilor asupra Ungariei. Într-o societate marcată de traumele istorice ale Trianonului şi de insecuritatea economică, o asemenea polarizare emoţională funcţionează extrem de eficient.

Chiar şi aşa, scenariul unei victorii a opoziţiei nu poate fi exclus. Apariţia lui Peter Magyar şi a partidului Tisza a reconfigurat câmpul politic, adunând o parte din nemulţumirea difuză faţă de corupţie, stagnare şi izolarea internaţională a Ungariei. Întrebarea crucială nu este însă doar dacă Fidesz poate fi surclasat la urne, ci ce se întâmplă dacă acest lucru se produce într-adevăr. Regimul Orban a ridicat în jurul său un adevărat „câmp minat” instituţional, asigurând mandate lungi - aşa cum s-a întâmplat şi în Polonia cu moştenirea PiS-ulu - pentru oficialii loiali în instituţii-cheie. Legislaţia importantă nu va putea fi schimbată decât cu majorităţi de două treimi, iar aparatul mediatic va fi ostil oricărui guvern care ar încerca să inverseze direcţia. O nouă majoritate ar descoperi rapid că poate schimba miniştri, dar cu greu poate schimba regulile jocului.

În acest context, scenariul în care Viktor Orban pierde funcţia de prim-ministru, dar rămâne pivotul real al puterii - de pildă ca preşedinte sau lider informal cu o reţea instituţională adânc infiltrată - nu este deloc fantezist. Regimul s-a pregătit de ani de zile pentru eventualitatea unei înfrângeri aritmetice, astfel încât orbanismul să poată supravieţui dincolo de momentul Orban-premier. Din această perspectivă, formula „alegeri cu final aproape scris” nu se referă doar la scorul de la urne, ci şi la configuraţia de după numărătoarea voturilor.

Pentru România şi pentru Uniunea Europeană, consecinţele sunt directe. Ungaria a devenit un actor care foloseşte sistematic veto-ul în UE şi NATO pentru a-şi promova agenda, blocând sau diluând sancţiuni împotriva Rusiei, punând frână extinderii spre Balcanii de Vest şi Ucraina, negociind la sânge orice compromis bugetar. În acelaşi timp, prin reţelele sale de influenţă din Transilvania, Budapesta proiectează asupra scenei politice româneşti propriile bătălii astfel încât alegerile de la Budapesta sunt, într-un anumit sens, şi ale noastre.

Ungaria oferă, astfel, un studiu de caz despre felul în care o democraţie poate fi golită de conţinut fără a renunţa la ritualul alegerilor. Urnele se deschid la timp, buletinele se numără, opoziţia are voie să existe, iar presa independentă nu este complet interzisă. Şi totuşi, ansamblul regulilor, instituţiilor şi practicilor face ca schimbarea reală a puterii să devină, dacă nu imposibilă, cel puţin improbabilă şi extrem de costisitoare.