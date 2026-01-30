Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Venezuela legiferează reforma petrolieră

T.B.
Internaţional / 30 ianuarie, 09:16

Venezuela legiferează reforma petrolieră

Adunarea Naţională a Venezuelei a aprobat în unanimitate joi o iniţiativă legislativă care reformează sectorul petrolier, permiţând mai multe investiţii străine, informează AFP şi dpa.

Preşedintele american Donald Trump ceruse investiţii în sectorul petrolier venezuelean, după ce forţele Statelor Unite l-au capturat la începutul lui ianuarie pe preşedintele Nicolas Maduro, judecat în prezent la New York pentru trafic de droguri, potrivit AFP şi dpa.

Înaintea votului din parlament, mii de angajaţi din industria petrolieră manifestaseră la Caracas pentru reformă, în cadrul unui miting organizat de guvernul condus acum de fosta vicepreşedintă Delcy Rodriguez, relatează AFP şi dpa.

După adoptarea noii legi, Washingtonul a ridicat sancţiunile împotriva companiei de stat Petroleos de Venezuela (PDVSA) şi implicit interdicţia pentru marile companii americane de a face afaceri cu aceasta, conform AFP şi dpa.

Conform anunţului Trezoreriei SUA, PDVSA şi firmele în care aceasta deţine cel puţin 50% din acţiuni sunt din nou autorizate să efectueze tranzacţii, potrivit AFP şi dpa.

Rămân însă interzise de americani afacerile petroliere ale Venezuelei cu Rusia, Iranul, Coreea de Nord şi Cuba, notează AFP şi dpa.

Trump a anunţat, tot joi, că a ordonat redeschiderea spaţiului aerian al Venezuelei pentru zborurile comerciale, relatează AFP şi dpa.

„Cetăţenii americani vor putea, în foarte scurt timp, să meargă în Venezuela şi vor fi în siguranţă acolo”, a afirmat preşedintele, adăugând că ţara sud-americană este „sub un control foarte ferm”, potrivit AFP şi dpa.

