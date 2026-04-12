Viktor Orban: „Putem opri migraţia ilegală şi alege pacea în locul războiului”

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a susţinut că Ungaria urmează un model propriu de politică, bazat pe controlul migraţiei, susţinerea valorilor tradiţionale şi menţinerea păcii, potrivit unei postări publicate pe platforma X.

Totodată, premierul ungar a transmis, în aceeaşi postare, că suveranitatea ţării nu poate fi limitată şi că Ungaria îşi va decide singură viitorul.

În final, premierul a descris ţara drept „o naţiune mândră”, reafirmând poziţionarea sa în favoarea unei politici independente la nivel naţional, conform sursei citate.