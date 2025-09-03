Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Viorica Dăncilă, despre parada de la Beijing: "Am participat la invitaţia preşedintelui Xi Jinping”

I.S.
Politică / 3 septembrie, 16:48

Viorica Dăncilă, despre parada de la Beijing: "Am participat la invitaţia preşedintelui Xi Jinping”

Fostul premier Viorica Dăncilă a explicat, într-o declaraţie pentru observatornews.ro, că că a fost preentă la parda de la Beijing la invitaţia preşedintelui Chinei Xi Jinpig şi că a participat în nume personal.

”Consider că este foarte important, este foarte important pentru mine, pentru că am fоst invitată aici, unde au fost foarte mulţi foşti prim-miniştri din Europa, au fost foarte multe personalităţi şi cred că este un pas important în prietenia România-China”, a declarat Dăncilă, precizând că singura persoană cu care a intearcţionat a fost liderul chinez.

"Am fost invitată de preşedintele Xi Jinping pentru a participa la comemorarea celor 80 de ani de la terminarea războiului împotriva agresiunii japoneze şi împotriva faşcismului. Şi pe urmă tot de preşedintele Xi Jinping am fost invitată la o recepţie. Consider că este foarte important, este foarte important pentru mine, pentru că am fоst invitată aici, unde au fost foarte mulţi foşti prim-miniştri din Europa, au fost foarte multe personalităţi şi cred că este un pas important în prietenia România-China. Fotografia a fost o fotografie de grup. Gazda, vă daţi seama că invită pe cine consideră. Eu am venit la acest eveniment invitată de preşedintele Xi Jinping. Nu pot să îi fac eu lista de invitaţi preşedintelui. Nu poate fi vorba de o vreo asociere. Eu nu am vorbit cu Vladimir Putin, nu am vorbit cu nimeni. Singura interacţiune a fost cu preşedintele Xi Jinping şi soţia domniei sale„, a spus Dăncilă, conform observatornews.ro.

Ea a subliniat că nu poate să reprezinte România pentru că nu are nicio funcţie în România.

”Eu sunt, în numele meu personal, este o invitaţie în calitatea mea de fost premier şi un om care a avut relaţii bune şi cu China, şi cu Statele Unite şi cu celelalte state ale lumi”, a declarat Viorica Dăncilă.

Foştii premieri Viorica Dăncilă şi Adrian Năstase - acesta fiind însoţit de soţia sa - apar în fotografiile oficiale făcute la Beijing, unde miercuri a avut loc o paradă militară pentru a marca sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial. La grandiosul eveniment organizat de preşedintele chinez Xi Jinping au participat preşedintele rus, Vladimir Putin, şi liderul nord-coreean, Kim Jong Un.

Într-una dintre fotografii, Dăncilă şi soţii Năstase apar în spatele lui Xi, Putin şi Kim.

Prezenţa Vioricăi Dăncilă şi a lui Adrian Năstase la ceremoniile de la Beijing a fost criticată de politicienii români, iar ministrul de Externe Oana Ţoiu a spus că că ”România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşază onoraţi în poză lângă Putin astăzi”.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  Din ce în ce mai roșie
    (mesaj trimis de Ciuma Roșie în data de 03.09.2025, 16:59)

    Și cum se face că te-a invitat tocmai pe tine și pe bombonel iar de Ponta a uitat?

    Doar Ponta era prim-ministrul PSD în exercițiu în perioada când a vizitat România și ne-a promis ca va continua construcția și ne pune în funcțiune grupurile 3 și 4 de la Cernavodă.  

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

03 septembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 03 septembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

03 septembrie
Ediţia din 03.09.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

03 Sep. 2025
Euro (EUR)Euro5.0779
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3548
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4211
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8400
Gram de aur (XAU)Gram de aur494.9452

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
roenergy.eu
romexpo.ro
romexpo.ro
romexpo.ro
targuldeturism.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb