Xi Jinping, potrivit EFE: China şi Spania sunt „de partea corectă a istoriei”

Preşedintele Xi Jinping a declarat, în cadrul unei întâlniri cu premierul spaniol Pedro Sanchez, că Beijingul şi Madridul apără dreptul internaţional - pe care l-a descris drept „grav subminat” - şi se situează „de partea corectă a istoriei”, în opoziţie cu o posibilă revenire la „legea junglei”, potrivit EFE.

Declaraţiile au fost făcute marţi, la Marele Palat al Poporului, la începutul întrevederii dintre cei doi lideri, organizată în cadrul vizitei oficiale a premierului spaniol în China, precizează publicaţia sursă. Xi a evidenţiat convergenţa poziţiilor dintre cele două state, inclusiv în raport cu evoluţii internaţionale precum conflictul din Iran, subliniază sursa citată.

Liderul chinez a afirmat că, într-o lume „în schimbare şi turbulentă”, ordinea internaţională este „grav subminată” şi a subliniat că modul în care un stat se raportează la dreptul şi la ordinea internaţională reflectă propria viziune asupra valorilor şi responsabilităţilor globale, potrivit EFE. „Atât China, cât şi Spania au principii şi promovează echitatea”, a declarat acesta, adăugând că ambele sunt dispuse să rămână „de partea corectă a istoriei”, conform publicaţiei sursă.

Totodată, Xi Jinping a pledat pentru intensificarea comunicării şi consolidarea încrederii reciproce, precum şi pentru aprofundarea cooperării bilaterale, notează aceeaşi sursă. Acesta a subliniat necesitatea respingerii unei reveniri la „legea junglei” şi a apărării multilateralismului autentic, precum şi a păcii şi dezvoltării la nivel global, arată EFE.

În intervenţia sa, Pedro Sanchez a subliniat că dreptul internaţional se află sub presiuni tot mai accentuate şi a pledat pentru consolidarea sistemului multilateral, potrivit EFE. Totodată, el a reamintit că aceasta este a patra sa vizită în China în ultimii patru ani, apreciind că frecvenţa acestor deplasări reflectă soliditatea şi stabilitatea relaţiilor bilaterale, aflate în prezent într-o nouă etapă de aprofundare, marcată de lansarea unui dialog strategic între cele două state, conform sursei citate.

Premierul spaniol a susţinut necesitatea adaptării sistemului multilateral la realităţile unei lumi multipolare şi a arătat că tensiunile geopolitice, conflictele armate şi provocările economice, sociale şi de mediu impun o cooperare mai strânsă între state pentru identificarea de soluţii, precizează publicaţia sursă.

Sanchez a evidenţiat, de asemenea, rolul relaţiei bilaterale în consolidarea legăturilor dintre China şi Uniunea Europeană, subliniind că o cooperare eficientă între cele două părţi ar avea efecte benefice asupra prosperităţii globale, conform EFE.

În final, liderul spaniol a dat asigurări că Spania va acţiona „în mod clar, curajos şi previzibil” pentru promovarea dialogului între naţiuni, în timp ce Xi Jinping a evocat vizita din noiembrie în China a regelui Felipe VI şi a reginei Letizia Ortiz, transmiţându-le salutări oficiale, potrivit EFE.