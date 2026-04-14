Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Xi Jinping, potrivit EFE: China şi Spania sunt „de partea corectă a istoriei”

A.G.
Internaţional / 14 aprilie, 10:04

Sursa foto: X / @sanchezcastejon

Sursa foto: X / @sanchezcastejon

Preşedintele Xi Jinping a declarat, în cadrul unei întâlniri cu premierul spaniol Pedro Sanchez, că Beijingul şi Madridul apără dreptul internaţional - pe care l-a descris drept „grav subminat” - şi se situează „de partea corectă a istoriei”, în opoziţie cu o posibilă revenire la „legea junglei”, potrivit EFE.

Declaraţiile au fost făcute marţi, la Marele Palat al Poporului, la începutul întrevederii dintre cei doi lideri, organizată în cadrul vizitei oficiale a premierului spaniol în China, precizează publicaţia sursă. Xi a evidenţiat convergenţa poziţiilor dintre cele două state, inclusiv în raport cu evoluţii internaţionale precum conflictul din Iran, subliniază sursa citată.

Liderul chinez a afirmat că, într-o lume „în schimbare şi turbulentă”, ordinea internaţională este „grav subminată” şi a subliniat că modul în care un stat se raportează la dreptul şi la ordinea internaţională reflectă propria viziune asupra valorilor şi responsabilităţilor globale, potrivit EFE. „Atât China, cât şi Spania au principii şi promovează echitatea”, a declarat acesta, adăugând că ambele sunt dispuse să rămână „de partea corectă a istoriei”, conform publicaţiei sursă.

Totodată, Xi Jinping a pledat pentru intensificarea comunicării şi consolidarea încrederii reciproce, precum şi pentru aprofundarea cooperării bilaterale, notează aceeaşi sursă. Acesta a subliniat necesitatea respingerii unei reveniri la „legea junglei” şi a apărării multilateralismului autentic, precum şi a păcii şi dezvoltării la nivel global, arată EFE.

În intervenţia sa, Pedro Sanchez a subliniat că dreptul internaţional se află sub presiuni tot mai accentuate şi a pledat pentru consolidarea sistemului multilateral, potrivit EFE. Totodată, el a reamintit că aceasta este a patra sa vizită în China în ultimii patru ani, apreciind că frecvenţa acestor deplasări reflectă soliditatea şi stabilitatea relaţiilor bilaterale, aflate în prezent într-o nouă etapă de aprofundare, marcată de lansarea unui dialog strategic între cele două state, conform sursei citate.

Premierul spaniol a susţinut necesitatea adaptării sistemului multilateral la realităţile unei lumi multipolare şi a arătat că tensiunile geopolitice, conflictele armate şi provocările economice, sociale şi de mediu impun o cooperare mai strânsă între state pentru identificarea de soluţii, precizează publicaţia sursă.

Sanchez a evidenţiat, de asemenea, rolul relaţiei bilaterale în consolidarea legăturilor dintre China şi Uniunea Europeană, subliniind că o cooperare eficientă între cele două părţi ar avea efecte benefice asupra prosperităţii globale, conform EFE.

În final, liderul spaniol a dat asigurări că Spania va acţiona „în mod clar, curajos şi previzibil” pentru promovarea dialogului între naţiuni, în timp ce Xi Jinping a evocat vizita din noiembrie în China a regelui Felipe VI şi a reginei Letizia Ortiz, transmiţându-le salutări oficiale, potrivit EFE.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

09 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 09 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

09 aprilie
Ediţia din 09.04.2026

Consultă arhiva ziarului
transgaz.ro
rominsolv.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

09 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0937
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3629
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5139
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8478
Gram de aur (XAU)Gram de aur663.3213

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
boromir.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
antreprenorinvremuritulburi.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Turul Dobrogei Ciclism
uniprest.ro
targulnationalimobiliar.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb