XTB: 2025, venit record şi peste 2 milioane de clienţi

XTB, companie de investiţii pe bursele internaţionale, a raportat venituri operaţionale de 506,7 milioane euro în 2025, cu 16,4% mai mari faţă de 2024, şi peste 864.000 de clienţi noi, un avans de 73,4%, potrivit unui comunicat remis redacţiei. Numărul total de clienţi activi a depăşit 2,16 milioane, iar activele investitorilor XTB au ajuns la aproximativ 10,8 miliarde euro la finalul anului, se arată în comunicat. În primele 28 de zile ale lunii ianuarie 2026, peste 117.000 de utilizatori noi s-au alăturat platformei, mai precizează sursa.

Cea mai mare parte a veniturilor XTB a provenit din CFD-uri pe mărfuri, în special aur, gaze naturale şi cacao, urmate de CFD-uri pe indici, cu predominanţă pe US100, US500 şi DAX, conform comunicatului de presă. Tranzacţiile pe acţiuni şi ETF-uri au generat peste 18 milioane euro, o creştere de peste 155% faţă de anul precedent, evidenţiază sursa menţionată. Printre cele mai tranzacţionate acţiuni s-au numărat, potrivit comunicatului, Nvidia, Tesla şi Orlen, iar clienţii au căutat în special expunere pe piaţa americană prin ETF-uri pe S&P 500.

Conform comunicatului, pentru 2026, XTB intenţionează să îşi extindă serviciile, inclusiv tranzacţionarea spot cu criptomonede, opţiuni şi tranzacţionarea cu marjă, precum şi extinderea orelor de tranzacţionare pe pieţele americane şi europene. Compania pregăteşte, de asemenea, versiunea 2.0 a Planurilor de Investiţii, permiţând investitorilor să includă şi acţiuni, şi vizează consolidarea bazei de clienţi prin produse de investiţii pe termen lung şi conturi locale de pensii, mai adaugă sursa precizată.

General Manager XTB România, Irina Cristescu, subliniază că interesul crescut pentru investiţii reflectă dorinţa oamenilor de soluţii simple şi sigure pentru gestionarea banilor, iar scopul XTB rămâne să ofere instrumente relevante, conţinut educaţional şi o experienţă uşor de folosit pentru investitori de toate nivelurile, potrivit comunicatului.