Acord comercial UE-India: impactul asupra exporturilor europene

Uniunea Europeană şi India au anunţat că au ajuns la un acord comercial cuprinzător, considerat un pas strategic către „independenţa europeană”, transmite XTB România prin intermediul unui comunicat de presă remis redacţiei. Pactul vizează extinderea schimburilor comerciale şi reducerea dependenţei de politici externe imprevizibile, în special din partea SUA, se adaugă în comunicat.

Comerţul bilateral UE-India a atins, potrivit comunicatului de presă, 136,5 miliarde de dolari în 2024-2025, iar acordul ar putea duce la 200 de miliarde de dolari până în 2030. Printre principalele beneficii se numără scăderea tarifelor pentru autoturisme europene de la 110% la 10% pentru 250.000 de vehicule anual, reducerea taxelor pentru vinurile europene şi eliminarea tarifelor la uleiul de măsline în cinci ani, subliniază sursa amintită. Comunicatul XTB evidenţiază că furnizorii de servicii europeni, în special din sectoarele financiar şi maritim, vor avea un acces mai larg pe piaţa indiană, iar companiile europene vor putea crea rute alternative de aprovizionare şi producţie, reducând riscurile lanţurilor de aprovizionare.

Acordul include, conform comunicatului, şi un parteneriat în domeniul securităţii şi apărării şi evidenţiază o aliniere strategică între UE şi India. Ursula von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene, a declarat că pactul promovează „comerţ echitabil în locul tarifelor” şi reprezintă cel mai mare acord comercial semnat de ambele părţi, se adaugă în sursa amintită.

Procesul de verificare juridică poate dura până la şase luni, prezintă comunicatul, iar semnarea oficială şi punerea în aplicare sunt preconizate pentru anul viitor. Analistul XTB, Radu Puiu, estimează că acordul ar putea reduce până la 4 miliarde de euro tarifele anuale şi ar putea genera milioane de noi locuri de muncă în ambele regiuni, conform comunicatului de presă remis redacţiei.