AFP: „Uniunea Europeană majorează la 50% taxele pentru oţelul importat”

A.G.
Macroeconomie / 14 aprilie, 09:05

Legislatorii Uniunea Europeană şi statele membre au ajuns la un acord pentru majorarea taxelor vamale aplicate importurilor de oţel, în contextul presiunilor generate de produsele ieftine provenite în special din China, potrivit AFP.

Conform înţelegerii convenite între reprezentanţii statelor şi ai Parlamentul European, taxele vamale vor fi majorate la 50%, iar volumul de importuri scutit de aceste tarife va fi redus cu aproximativ 47%, mai arată AFP.

Comisarul european pentru comerţ, Maro¹ ©efèoviè, a subliniat importanţa măsurii pentru industria europeană, afirmând că „structura şi poziţia globală a sectorului siderurgic european sunt fundamentale pentru autonomia strategică şi puterea noastră industrială” şi avertizând asupra impactului supracapacităţii globale, conform aceleiaşi surse.

Acesta a adăugat că rezultatul acordului „contribuie la asigurarea stabilităţii de care producătorii europeni au nevoie pentru a-şi continua activitatea”, potrivit AFP.

În baza noilor reguli, cotele de import scutite de taxe vor fi reduse la aproximativ 18,3 milioane de tone anual, nivel apropiat de cel înregistrat în 2013, înainte ca piaţa să fie afectată de supraproducţia globală, explică AFP.

Potrivit autorităţilor europene, dezechilibrele de pe piaţă sunt generate în principal de producţia masivă din China, care, susţinută de subvenţii, depăşeşte în prezent jumătate din producţia mondială de oţel, notează AFP.

Măsurile vor viza importurile din majoritatea ţărilor, cu excepţia statelor din Spaţiul Economic European - Islanda, Liechtenstein şi Norvegia - şi vor înlocui actualul sistem de taxare de 25% aplicat depăşirii cotelor, care expiră la finalul lunii iunie, potrivit AFP.

Conform aceleiaşi surse, acordul urmează să fie aprobat formal de Consiliul Uniunii Europene şi de Parlamentul European pentru a putea intra în vigoare.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  CBAM
    (mesaj trimis de Vîjeu el Condor! în data de 14.04.2026, 09:22)

    salut, sunt Vîju și nu investesc în imobile și betoane speculative în Rumunia pentru că e mare,mare,mare bulă !

    pentru că acele imobile sunt construite cu materiale din import ! 

    fierul-beton este importat din Turkiye unde este produs cu muuuult CO2 așa că... Ursula poate murii de ciudă ! ATENȚIE fierul-beton prezent în Rumunia vine din Turkiye! Fierul chinezesc din UE ăsta-i rînduiala proastă a íoropeniilor ! 

    problema Ursulei este CO2:ul ! O teorie științifică eșuată, precum alte mii de teori științifice eșuate, de ex. colesterolul din oău !!! 

    Ursula nu cunoaște că Soarele are cicluri de emitere a radiației crescut. Ìar, tot CO2:ul este repede metabolizat de o iarbă marină microscopică, numită plancton !!! 

    :

    Ursula!!! du-te la școală, la științe, că ești nătâmbă ! 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Curs valutar BNR

09 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0937
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3629
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5139
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8478
Gram de aur (XAU)Gram de aur663.3213

