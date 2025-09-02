Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
AIEA a găsit urme de uraniu în Siria la un sit bombardat de Israel

M.P.
Internaţional / 2 septembrie, 17:35

Sursă foto: Wikipedia

Sursă foto: Wikipedia

Agenţia nucleară a ONU a găsit urme de uraniu în Siria în cadrul anchetei sale cu privire la o clădire distrusă de Israel în 2007, despre care agenţia a crezut mult timp că era probabil un reactor nuclear nedeclarat, arată raportul adresat statelor membre, relatează Reuters, de la care menţionăm următoarele.

Guvernul liderului sirian Bashar al-Assad, acum alungat de la putere, a declarat că situl Deir al-Zor, care includea clădirea, era o bază militară convenţională.

Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică a ajuns în 2011 la concluzia că respectiva clădire era „foarte probabil” un reactor construit în secret, pe care Damascul ar fi trebuit să îl declare.

De atunci, agenţia a încercat să ajungă la o concluzie definitivă şi, în urma unei noi iniţiative lansate anul trecut, a reuşit să preleveze probe de mediu din trei locaţii necunoscute „care ar fi avut o legătură funcţională” cu Deir al-Zor, se arată în raportul confidenţial consultat de Reuters.

Agenţia a găsit „un număr semnificativ de particule de uraniu natural în probele prelevate de la una dintre cele trei locaţii. Analiza acestor particule a indicat că uraniul este de origine antropică, adică a fost produs ca urmare a procesării chimice”, se arată în raport.

Termenul „natural” indică faptul că uraniul nu a fost îmbogăţit.

Raportul nu a ajuns la o concluzie cu privire la semnificaţia urmelor găsite.

„Autorităţile siriene actuale au spus că nu deţin informaţii care ar putea explica prezenţa acestor particule de uraniu”, se arată în raportul care precizează că guvernul condus de islamişti a acordat din nou AIEA acces la locul în cauză în luna iunie a acestui an pentru a preleva mai multe probe de mediu. La o întâlnire din aceeaşi lună între şeful AIEA, Rafael Grossi, şi preşedintele sirian Ahmed al-Sharaa, „Siria a acceptat să coopereze cu Agenţia, în deplină transparenţă, pentru a aborda activităţile nucleare din trecut ale Siriei”, se arată în raport.

La acea întâlnire, Grossi a solicitat ajutorul Siriei pentru a se întoarce la Deir al-Zor „în următoarele câteva luni, pentru a efectua analize suplimentare, a avea acces la documentaţia relevantă şi a discuta cu persoanele implicate în activităţile nucleare anterioare ale Siriei”.

Raportul menţionează că AIEA intenţionează în continuare să viziteze Deir al-Zor şi va evalua rezultatele probelor de mediu prelevate de la celălalt sit. „Odată ce acest proces va fi finalizat şi rezultatele vor fi evaluate, va exista posibilitatea de a clarifica şi rezolva problemele restante legate de garanţiile referitoare la activităţile nucleare anterioare ale Siriei şi de a încheia această chestiune”, se menţionează în raport.

