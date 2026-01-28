Aumovio anunţă concedieri mondiale: până la 4.000 de posturi eliminate, inclusiv în România

Furnizorul german de componente auto Aumovio a anunţat că va reduce până la 4.000 de locuri de muncă la nivel global până la sfârşitul acestui an, ca parte a unui amplu proces de restructurare a activităţilor de cercetare şi dezvoltare, în contextul unei pieţe dificile, conform Reuters.

Reducerile de personal vor viza mai multe ţări, printre care România, Germania, India, Singapore, Serbia şi Mexic. În Germania, unde urmează să fie eliminate câteva sute de posturi, Aumovio a demarat discuţii cu reprezentanţii angajaţilor pentru a identifica soluţii alternative menite să crească eficienţa operaţională. Totodată, compania intenţionează să lanseze un program de concedieri voluntare în locaţiile afectate din Germania, începând cu luna martie, arată Reuters.

În România, Aumovio a confirmat încă din decembrie anul trecut un plan de restructurare care va duce la desfiinţarea a 641 de posturi. Reducerile vizează 288 de locuri de muncă la Iaşi, 117 la Sibiu şi 236 la Timişoara, conform datelor furnizate de Economedia, potrivit Reuters.

Reprezentanţii companiei au precizat că măsurile fac parte dintr-o strategie globală de realocare a investiţiilor în cercetare şi dezvoltare către tehnologii prioritare, consolidarea parteneriatelor tehnologice şi continuarea procesului de eficientizare. Activităţile afectate vizează toate sectoarele companiei, inclusiv ariile User Experience, Safety and Motion, Architecture and Network Solutions, Autonomous Mobility, precum şi organizaţia Aumovio Operations & Technology (AOT), a relatat Reuters.

Compania a subliniat că măsurile vor fi implementate „într-un mod responsabil din punct de vedere social”, iar majoritatea acestora sunt estimate să fie finalizate până la sfârşitul anului 2026, conform Reuters.

Aumovio s-a desprins anul trecut din grupul Continental, ca urmare a unui proces major de reorganizare, şi vizează în prezent consolidarea portofoliului tehnologic şi eficientizarea operaţiunilor. În acelaşi timp, furnizorii auto germani se confruntă cu presiuni importante generate de tranziţia către vehicule electrice, dezvoltarea funcţiilor software precum conducerea autonomă şi competiţia tot mai intensă din China, relatează Reuters.

Compania a mai precizat că automatizarea a redus necesarul de personal în anumite domenii de dezvoltare. CEO-ul Aumovio, Philipp von Hirschheydt, a subliniat că grupul se concentrează pe tehnologii care generează valoare pe termen lung şi pe extinderea parteneriatelor strategice. Totodată, Aumovio şi-a reafirmat obiectivul de a reduce cheltuielile cu cercetarea şi dezvoltarea sub pragul de 10% până în 2027, după ce acestea au atins 11,9% în trimestrul al treilea din 2025, potrivit Reuters.