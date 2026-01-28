Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Aumovio anunţă concedieri mondiale: până la 4.000 de posturi eliminate, inclusiv în România

O.S.
Comunicate de presă / 28 ianuarie, 14:48

Aumovio anunţă concedieri mondiale: până la 4.000 de posturi eliminate, inclusiv în România

Furnizorul german de componente auto Aumovio a anunţat că va reduce până la 4.000 de locuri de muncă la nivel global până la sfârşitul acestui an, ca parte a unui amplu proces de restructurare a activităţilor de cercetare şi dezvoltare, în contextul unei pieţe dificile, conform Reuters.

Reducerile de personal vor viza mai multe ţări, printre care România, Germania, India, Singapore, Serbia şi Mexic. În Germania, unde urmează să fie eliminate câteva sute de posturi, Aumovio a demarat discuţii cu reprezentanţii angajaţilor pentru a identifica soluţii alternative menite să crească eficienţa operaţională. Totodată, compania intenţionează să lanseze un program de concedieri voluntare în locaţiile afectate din Germania, începând cu luna martie, arată Reuters.

În România, Aumovio a confirmat încă din decembrie anul trecut un plan de restructurare care va duce la desfiinţarea a 641 de posturi. Reducerile vizează 288 de locuri de muncă la Iaşi, 117 la Sibiu şi 236 la Timişoara, conform datelor furnizate de Economedia, potrivit Reuters.

Reprezentanţii companiei au precizat că măsurile fac parte dintr-o strategie globală de realocare a investiţiilor în cercetare şi dezvoltare către tehnologii prioritare, consolidarea parteneriatelor tehnologice şi continuarea procesului de eficientizare. Activităţile afectate vizează toate sectoarele companiei, inclusiv ariile User Experience, Safety and Motion, Architecture and Network Solutions, Autonomous Mobility, precum şi organizaţia Aumovio Operations & Technology (AOT), a relatat Reuters.

Compania a subliniat că măsurile vor fi implementate „într-un mod responsabil din punct de vedere social”, iar majoritatea acestora sunt estimate să fie finalizate până la sfârşitul anului 2026, conform Reuters.

Aumovio s-a desprins anul trecut din grupul Continental, ca urmare a unui proces major de reorganizare, şi vizează în prezent consolidarea portofoliului tehnologic şi eficientizarea operaţiunilor. În acelaşi timp, furnizorii auto germani se confruntă cu presiuni importante generate de tranziţia către vehicule electrice, dezvoltarea funcţiilor software precum conducerea autonomă şi competiţia tot mai intensă din China, relatează Reuters.

Compania a mai precizat că automatizarea a redus necesarul de personal în anumite domenii de dezvoltare. CEO-ul Aumovio, Philipp von Hirschheydt, a subliniat că grupul se concentrează pe tehnologii care generează valoare pe termen lung şi pe extinderea parteneriatelor strategice. Totodată, Aumovio şi-a reafirmat obiectivul de a reduce cheltuielile cu cercetarea şi dezvoltarea sub pragul de 10% până în 2027, după ce acestea au atins 11,9% în trimestrul al treilea din 2025, potrivit Reuters.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Comunicate de presă

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

28 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 28 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

28 ianuarie
Ediţia din 28.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

28 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0960
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2490
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5418
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8622
Gram de aur (XAU)Gram de aur720.7478

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
metalshow-tib.ro
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb