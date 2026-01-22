Bogdan Ivan: ”La Davos, am avut un dialog aplicat şi direct cu Eric Trump”

Ministerul Energiei Bogdan Ivan: afirmă că, la Davos, aa avut un dialog aplicat şi direct cu Eric Trump, preşedintele Trump Organization, într-un cadru restrâns, cu uşile închise, subliniind că acesta este cel mai solid şi relevant contact cu administraţia Trump din ultimul an şi un semnal clar pentru România, informează news.ro.

El mai anunţă şi că a explorat direcţii strategice de cooperare cu Isaac Herzog, preşedintele Israelului. ”Am prezentat clar rolul României într-o lume care se reconfigurează rapid şi am susţinut că producţia suplimentară de energie poate suştine industriile viitorului, în special fabricile de inteligenţă artificială”, precizează ministrul, care consideră că energia este ”portofoliul strategic” al României.

”La Davos, am avut un dialog aplicat şi direct cu Eric Trump, preşedintele Trump Organization, într-un cadru restrâns, cu uşile închise. Am explorat direcţii strategice de cooperare cu Isaac Herzog, preşedintele Israelului şi am discutat cu lideri globali despre noile direcţii economice şi geopolitice. Am prezentat clar rolul României într-o lume care se reconfigurează rapid şi am susţinut că producţia suplimentară de energie poate suştine industriile viitorului, în special fabricile de inteligenţă artificială”, scrie Ivan pe Facebook.

El precizează că România are capacitatea de a livra, iar portofoliul strategic al ţării noastre este energia.

”Avem deja pe masa partenerilor americani proiecte majore: extinderea capacităţilor de la Centrala Nucleară de la Cernavodă, proiecte în hidroenergie şi dezvoltarea de hub-uri energetice capabile să alimenteze infrastructura de inteligenţă artificială”, precizează Bogdan Ivan.

Ministrul Energiei subliniază că acesta este cel mai solid şi relevant contact cu administraţia Trump din ultimul an şi un semnal clar pentru România.

”Avem credibilitate, avem proiecte şi avem o şansă reală de a deveni cel mai important hub energetic al regiunii”, conchide Ivan.