Bogdan Ivan: ”La Davos, am avut un dialog aplicat şi direct cu Eric Trump”

Ministerul Energiei Bogdan Ivan: afirmă că, la Davos, aa avut un dialog aplicat şi direct cu Eric Trump, preşedintele Trump Organization, într-un cadru restrâns, cu uşile închise, subliniind că acesta este cel mai solid şi relevant contact cu administraţia Trump din ultimul an şi un semnal clar pentru România, informează news.ro.
El mai anunţă şi că a explorat direcţii strategice de cooperare cu Isaac Herzog, preşedintele Israelului. ”Am prezentat clar rolul României într-o lume care se reconfigurează rapid şi am susţinut că producţia suplimentară de energie poate suştine industriile viitorului, în special fabricile de inteligenţă artificială”, precizează ministrul, care consideră că energia este ”portofoliul strategic” al României.
”La Davos, am avut un dialog aplicat şi direct cu Eric Trump, preşedintele Trump Organization, într-un cadru restrâns, cu uşile închise. Am explorat direcţii strategice de cooperare cu Isaac Herzog, preşedintele Israelului şi am discutat cu lideri globali despre noile direcţii economice şi geopolitice. Am prezentat clar rolul României într-o lume care se reconfigurează rapid şi am susţinut că producţia suplimentară de energie poate suştine industriile viitorului, în special fabricile de inteligenţă artificială”, scrie Ivan pe Facebook.
El precizează că România are capacitatea de a livra, iar portofoliul strategic al ţării noastre este energia.
”Avem deja pe masa partenerilor americani proiecte majore: extinderea capacităţilor de la Centrala Nucleară de la Cernavodă, proiecte în hidroenergie şi dezvoltarea de hub-uri energetice capabile să alimenteze infrastructura de inteligenţă artificială”, precizează Bogdan Ivan.
Ministrul Energiei subliniază că acesta este cel mai solid şi relevant contact cu administraţia Trump din ultimul an şi un semnal clar pentru România.
”Avem credibilitate, avem proiecte şi avem o şansă reală de a deveni cel mai important hub energetic al regiunii”, conchide Ivan.
(mesaj trimis de anonim în data de 22.01.2026, 12:11)
Bine ,bine.Am inteles,ce ati zis dvs.Si ei ce-au zis?Au zis ceva,sau doar au dat din cap(din politete),savurandu-si desertul si bautura in "linistea" proprie,sau gandind ca nu se mai deschid usile alea mai repede?
(mesaj trimis de anonim în data de 22.01.2026, 12:22)
Cam cât de penibil poți fi sa porți discuții cu fiul lui Trump, reprezentant al unei entități private (Trump organization) si sa spui ca "este cel mai solid şi relevant contact cu administraţia Trump din ultimul an"? Sună a trafic de influenta deghizat in lobby.
(mesaj trimis de Vîjeu el Condor! în data de 22.01.2026, 12:43)
bine punctat !
de mult îl bănuiam pe Ìvan ăsta lipsit de inteligență !
(mesaj trimis de anonim în data de 22.01.2026, 12:50)
Măcar de nu spunea public.
Practic ăla sigur vine sa ia ,nu sa facă ceva înțelegere fair
Un alt Bechtel, sau mai multe
(mesaj trimis de anonim în data de 22.01.2026, 13:05)
Singura noastra salvare e "Ala Micu" de peste ocean ca cu asta din tara ne-am fript deja.. e clar pe mana cui a ajuns tara.
Iar lu Ala Micu de peste ocean trebuie sa-i oferi ceva concret in traista, altfel nici nu te baga in seama.