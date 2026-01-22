Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Bogdan Ivan: ”La Davos, am avut un dialog aplicat şi direct cu Eric Trump”

S.B.
Politică / 22 ianuarie, 12:00

Bogdan Ivan: ”La Davos, am avut un dialog aplicat şi direct cu Eric Trump”

Ministerul Energiei Bogdan Ivan: afirmă că, la Davos, aa avut un dialog aplicat şi direct cu Eric Trump, preşedintele Trump Organization, într-un cadru restrâns, cu uşile închise, subliniind că acesta este cel mai solid şi relevant contact cu administraţia Trump din ultimul an şi un semnal clar pentru România, informează news.ro.

El mai anunţă şi că a explorat direcţii strategice de cooperare cu Isaac Herzog, preşedintele Israelului. ”Am prezentat clar rolul României într-o lume care se reconfigurează rapid şi am susţinut că producţia suplimentară de energie poate suştine industriile viitorului, în special fabricile de inteligenţă artificială”, precizează ministrul, care consideră că energia este ”portofoliul strategic” al României.

”La Davos, am avut un dialog aplicat şi direct cu Eric Trump, preşedintele Trump Organization, într-un cadru restrâns, cu uşile închise. Am explorat direcţii strategice de cooperare cu Isaac Herzog, preşedintele Israelului şi am discutat cu lideri globali despre noile direcţii economice şi geopolitice. Am prezentat clar rolul României într-o lume care se reconfigurează rapid şi am susţinut că producţia suplimentară de energie poate suştine industriile viitorului, în special fabricile de inteligenţă artificială”, scrie Ivan pe Facebook.

El precizează că România are capacitatea de a livra, iar portofoliul strategic al ţării noastre este energia.

”Avem deja pe masa partenerilor americani proiecte majore: extinderea capacităţilor de la Centrala Nucleară de la Cernavodă, proiecte în hidroenergie şi dezvoltarea de hub-uri energetice capabile să alimenteze infrastructura de inteligenţă artificială”, precizează Bogdan Ivan.

Ministrul Energiei subliniază că acesta este cel mai solid şi relevant contact cu administraţia Trump din ultimul an şi un semnal clar pentru România.

”Avem credibilitate, avem proiecte şi avem o şansă reală de a deveni cel mai important hub energetic al regiunii”, conchide Ivan.

Opinia Cititorului ( 5 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 22.01.2026, 12:11)

    Bine ,bine.Am inteles,ce ati zis dvs.Si ei ce-au zis?Au zis ceva,sau doar au dat din cap(din politete),savurandu-si desertul si bautura in "linistea" proprie,sau gandind ca nu se mai deschid usile alea mai repede?

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 22.01.2026, 12:22)

    Cam cât de penibil poți fi sa porți discuții cu fiul lui Trump, reprezentant al unei entități private (Trump organization) si sa spui ca "este cel mai solid şi relevant contact cu administraţia Trump din ultimul an"? Sună a trafic de influenta deghizat in lobby.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 2.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
      (mesaj trimis de Vîjeu el Condor! în data de 22.01.2026, 12:43)

      bine punctat !

      :

      de mult îl bănuiam pe Ìvan ăsta lipsit de inteligență ! 

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      2.2.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
      (mesaj trimis de anonim în data de 22.01.2026, 12:50)

      Măcar de nu spunea public.

      Practic ăla sigur vine sa ia ,nu sa facă ceva înțelegere fair

      Un alt Bechtel, sau mai multe  

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      2.3.  Singura noastra salvare (răspuns la opinia nr. 2)
      (mesaj trimis de anonim în data de 22.01.2026, 13:05)

      Singura noastra salvare e "Ala Micu" de peste ocean ca cu asta din tara ne-am fript deja.. e clar pe mana cui a ajuns tara.

      Iar lu Ala Micu de peste ocean trebuie sa-i oferi ceva concret in traista, altfel nici nu te baga in seama.  

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

22 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 22 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

22 ianuarie
Ediţia din 22.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

22 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0936
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3572
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4897
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8588
Gram de aur (XAU)Gram de aur676.7196

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb