Bolojan, în discuţii cu reprezentanţii Ameropa Grains România şi Romgaz privind achiziţia combinatului Azomureş

Prim-ministrul Ilie Bolojan s-a întâlnit marţi, la Palatul Victoria, cu o delegaţie de reprezentaţi ai companiei Ameropa Grains România, deţinătoarea Azomureş, conform News.ro.

În cadrul întâlnirii au participat şi reprezentanţii Romgaz, Aristotel Jude şi Răzvan Popescu, mai precizează sursa.

Aceştia au discutat despre stadiul dialogului dintre Ameropa Grains România şi Romgaz, ce prevede achiziţia combinatului producător de îngrăşăminte chimice. Negocierile dintre cele două companii vor începe în curând, în perspectiva identificării unei soluţii pentru încheierea tranzacţiei, arată Guvernul.

”În cadrul discuţiilor s-a făcut o analiză a stadiului dialogului între companiile Romgaz şi Ameropa Grains România, având ca obiect achiziţionarea complexului de producere a îngrăşămintelor chimice Azomureş. Negocierile dintre cele două companii vor începe în curând, în perspectiva identificării unei soluţii pentru încheierea tranzacţiei, cu respectarea prevederilor legale, cadrului corporativ aplicabil şi intereselor legitime ale cumpărătorului”, transmite Guvernul.