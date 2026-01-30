Burnete discută cu organizaţii şi sindicate pentru a înţelege nevoile cetăţenilor şi companiilor

Consilierul prezidenţial Radu Burnete a abordat subiecte precum fiscalitatea, securitatea economică a României şi piaţa de capital în cadrul unei întâlniri organizate la Palatul Cotroceni cu reprezentanţi ai unor organizaţii şi sindicate, conform Agerpres.

Discuţiile s-au concentrat şi asupra programelor PNRR şi SAFE, iar Radu Burnete a anunţat că va continua seria întâlnirilor pentru a înţelege „cât mai bine nevoile cetăţenilor şi companiilor”, a mai relatat sursa.

