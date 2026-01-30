Buzoianu: Zonele prioritare pentru biodiversitate vor fi stabilite cu acordul autorităţilor locale, nu „din birou”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că autorităţile locale vor fi consultate cu privire la zonele prioritare pentru biodiversitate care reprezintă jalon în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), potrivit declaraţiilor făcute la Digi24.

Ea explică faptul că, deşi propunerile făcute înaintea mandatului său includ drumuri, cimitire, clădiri şi chiar o fabrică din industria de apărare şi o bază militară, deciziile cu privire la zonele prioritare pentru biodiversitate vor fi luate ţinând cont de realităţile din teren, nu de ceea ce au trasat unii specialişti din birouri, conform Digi24.

Diana Buzoianu a făcut clarificări cu privire la zonele prioritare pentru biodiversitate după ce în spaţiul public au apărut informaţii potrivit cărora fabrica de la Victoria, din judeţul Braşov, sau baza militară de la Cincu ar urma să fie incluse în aceste zone, la Digi24.

Ministrul Mediului a explicat, joi seară, la Digi24, că, în condiţiile în care România şi-a asumat, ca jalon în PNRR, ca anul acesta să stabilească o parte din zonele prioritare pentru biodiversitate, iar până în anul 2030 obiectivul asumat este ca 10% din teritoriul naţional să fie zone prioritare pentru biodiversitate, deciziile cu privire la stabilirea zonelor vor fi luate cu consultarea comunităţilor locale, potrivit Digi24.

”Zonele prioritare pentru biodiversitate vor fi şi zone de protecţie strictă, vor fi şi zone cu management activ. Asta înseamnă că pe anumite zone din acestea poate să aibă loc păşunat, poate să aibă loc, de exemplu, cosit, alte activităţi tradiţionale locale. Bineînţeles, în limita protejării biodiversităţii din zona respectivă. Ce am făcut când am ajuns la minister? Am preluat un contract care era din anterioara guvernare, cu nişte limite venite din timpul respectiv şi am observat că există, într-adevăr, mai multe necorelări. Există anumite probleme care au fost identificate. Am descoperit cazuri cu drumuri naţionale identificate în zonele respective, cu cimitire, cu PUZ-uri care au fost aprobate şi erau introduse zonele respective. Şi am zis în felul următor: din punctul nostru de vedere, trebuie să schimbăm paradigma, trebuie să avem şi protecţia mediului, dar şi o dezbatere reală şi un acord cu comunităţile. Şi atunci, propunerea pe care am făcut-o, de ordonanţă de urgenţă, pentru declararea acestor zone prioritare pentru biodiversitate este că se va face cu acordul consiliilor locale şi cu acordul consiliilor judeţene”, a explicat ministrul Mediului, la Digi24.

Diana Buzoianu a afirmat că îşi doreşte ca în stabilirea acestor zone să arate ”respect faţă de oameni”, iar aceste zone să nu fie ”desenate din birou”, potrivit Digi24.

”Am cerut deja din luna decembrie să fie făcute discuţii în fiecare judeţ în parte cu consultantul care a făcut aceste limite şi să preia observaţiile absolut pertinente şi în niciun caz nu ne dorim astfel de cazuri aberante. Noi ne dorim să declarăm zone de prioritate pentru biodiversitate acolo unde există cu adevărat biodiversitate, unde există un scop, un rost să fie declarate respectivele zone, nu unde avem baze, unde avem tot felul de clădiri deja construite, în niciun caz”, subliniază Buzoianu, conform Digi24.