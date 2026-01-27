Carmistin The Food Company participă, pentru prima dată, la Gulfood Dubai, eveniment de referinţă pentru industria alimentară globală, desfăşurat în perioada 26 - 30 ianuarie 2026, la Dubai World Trade Center&Dubai Exibition Centre, se arată într-un comunicat de presă remis redacţiei.

Prezenţa la acest târg internaţional marchează un pas strategic în consolidarea poziţionării externe a companiei, reflectând maturizarea modelului de business Carmistin într-un context global extrem de competitiv.

"Participarea la Gulfood vine într-un moment-cheie pentru Carmistin The Food Company, odată cu consolidarea poziţiei pe piaţa locală şi extinderea direcţiilor de dezvoltare internaţională. Prezenţa noastră la Dubai este o oportunitate de a duce mai departe un model de business românesc, construit pe calitate, siguranţă alimentară şi responsabilitate, principii care ne definesc parcursul din ultimii ani. În acelaşi timp, ne dorim ca, la Dubai, să creăm premisele unor viitoare parteneriate solide şi să promovăm produsele Carmistin într-un context internaţional de înalt nivel”, a declarat Justin Paraschiv, preşedinte şi fondator Carmistin The Food Company.

Regiunea Orientului Mijlociu reprezintă un pilon important al planului de expansiune al Grupului Carmistin, susţinut de câţiva factori-cheie, precum creşterea accelerată a consumului de proteină animală, cererea ridicată pentru produse de încredere, certificate şi trasabile, poziţionarea regiunii ca hub de reexport către Asia şi Africa şi deschiderea către parteneriate pe termen lung cu furnizori europeni de încredere. Participarea la Gulfood oferă echipei Carmistin prezente la Dubai acces direct la industria alimentară globală, facilitând dialogul comercial şi validarea ofertei Carmistin în pieţe cu potenţial ridicat.