Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Carmistin The Food Company participă, pentru prima dată, la Gulfood Dubai

T.B.
Comunicate de presă / 27 ianuarie, 12:45

Carmistin The Food Company participă, pentru prima dată, la Gulfood Dubai

Carmistin The Food Company participă, pentru prima dată, la Gulfood Dubai, eveniment de referinţă pentru industria alimentară globală, desfăşurat în perioada 26 - 30 ianuarie 2026, la Dubai World Trade Center&Dubai Exibition Centre, se arată într-un comunicat de presă remis redacţiei.

Prezenţa la acest târg internaţional marchează un pas strategic în consolidarea poziţionării externe a companiei, reflectând maturizarea modelului de business Carmistin într-un context global extrem de competitiv.

"Participarea la Gulfood vine într-un moment-cheie pentru Carmistin The Food Company, odată cu consolidarea poziţiei pe piaţa locală şi extinderea direcţiilor de dezvoltare internaţională. Prezenţa noastră la Dubai este o oportunitate de a duce mai departe un model de business românesc, construit pe calitate, siguranţă alimentară şi responsabilitate, principii care ne definesc parcursul din ultimii ani. În acelaşi timp, ne dorim ca, la Dubai, să creăm premisele unor viitoare parteneriate solide şi să promovăm produsele Carmistin într-un context internaţional de înalt nivel”, a declarat Justin Paraschiv, preşedinte şi fondator Carmistin The Food Company.

Regiunea Orientului Mijlociu reprezintă un pilon important al planului de expansiune al Grupului Carmistin, susţinut de câţiva factori-cheie, precum creşterea accelerată a consumului de proteină animală, cererea ridicată pentru produse de încredere, certificate şi trasabile, poziţionarea regiunii ca hub de reexport către Asia şi Africa şi deschiderea către parteneriate pe termen lung cu furnizori europeni de încredere. Participarea la Gulfood oferă echipei Carmistin prezente la Dubai acces direct la industria alimentară globală, facilitând dialogul comercial şi validarea ofertei Carmistin în pieţe cu potenţial ridicat.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Comunicate de presă

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

27 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 27 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

27 ianuarie
Ediţia din 27.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

26 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0960
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2972
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5322
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8747
Gram de aur (XAU)Gram de aur703.3520

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
metalshow-tib.ro
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb