Cât de aproape este "furtuna perfectă" pentru piaţa europeană a gazelor naturale?

Vremea rece şi dependenţa crescută faţă de furnizarea gazelor lichefiate din SUA au condus la apariţia unor turbulenţe majore pe piaţa europeană a gazelor naturale.

Preţul contractelor TTF de la Amsterdam a înregistrat recent un salt săptămânal de peste 25%, cel mai mare din octombrie 2023 (grafic 1).

De la un preţ mediu de circa 27 EUR/MWh în decembrie 2025, preţul contractelor TTF a crescut cu peste 44% până în a doua jumătate a lunii ianuarie 2026 şi a depăşit 39 EUR/MWh, cel mai ridicat nivel din iunie 2025.

"Sentimentul s-a schimbat complet - s-ar putea spune că este vorba de o furtună perfectă", a declarat Arne Lohmann Rasmussen, analist şef la Global Risk Management, pentru Bloomberg.

Agenţia de ştiri americană subliniază că preţurile au crescut ca urmare a acoperirii poziţiilor scurte din portofoliile de tranzacţionale, determinată de vremea rece şi de scăderea puternică a gradului de umplere a depozitelor de gaze din Europa.

Situaţia este deosebit de tensionată în Germania, unde volumul gazelor depozitate se află la minime istorice pentru această perioadă a anului.

Astfel, gradul de umplere al depozitelor din Germania a fost de 39,74% în 21 ianuarie 2026, conform datelor de la Gas Infrastructure Europe (GIE), cu mult sub media multianuală din perioada 2011 - 2025 pentru această zi (grafic 2).

Şi gradul de umplere mediu al depozitelor din Uniunea Europeană a coborât sub media multianuală, până la 47,63%, în condiţiile în care gardul de umplere din 21 ianuarie 2025 a fost de 58,4% (grafic 3).

Creşterea accelerată a preţurilor din ultima perioadă arată "cât de vulnerabilă rămâne piaţa europeană a gazelor în faţa unor creşteri prelungite ale cererii şi volatilităţii", după cum mai scrie Bloomberg, care apoi subliniază efectul de contagiune către piaţa obligaţiunilor guvernamentale. Explicaţia porneşte, desigur, de la implicaţiile inflaţioniste ale creşterii preţurilor energiei.

Dincolo de fluctuaţiile conjuncturale, dinamica preţurilor gazelor din Europa reflectă şi schimbări structurale profunde, după cum mai scrie Bloomberg, în condiţiile în care "Europa a pierdut o mare parte din flexibilitatea pe care se baza odată pentru a absorbi şocurile de ofertă, stocarea rămânând una dintre puţinele rezerve rămase, în timp ce se aprovizionează cu gaze naturale lichefiate din întreaga lume".

Pe fondul creşterii preţurilor gazelor, Politico aduce în atenţie un aspect considerat cel puţin nerealist nu cu mult timp în urmă.

"Cresc îngrijorările cu privire la dependenţa tot mai mare a Europei de importurile de gaze din SUA", subliniază Politico, deoarece "criza din relaţia transatlantică pune sub semnul întrebării gazul lichefiat american ca alternativă sigură la gazul din Rusia".

Mai mult, "dependenţa tot mai mare a UE de importurile de gaze naturale lichefiate din SUA a creat o nouă dependenţă geopolitică potenţial extrem de riscantă", a declarat un analist de la Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) pentru Politico.

Cele mai recente date arată că circa 25% din importurile de gaze ale UE vin din SUA, iar ponderea ar putea să ajungă la circa 50% până în 2030, pe fondul unei creşteri accelerate după oprirea completă a importurilor din Rusia.

"În ciuda eforturilor de a renunţa la combustibilii fosili, Europa se bazează încă pe gazele naturale pentru un sfert din necesarul său total de energie", mai aminteşte Politico, iar diversificarea surselor de aprovizionare este dificilă, având în vedere că aprovizionarea globală cu GNL este limitată la doar câteva ţări.

Acesta este contextul în care a fost publicat ultimul raport al Agenţiei Internaţionale pentru Energie, privind piaţa gazelor naturale în T1 2026, conform căruia Europa va importa volume record de gaze naturale lichefiate în acest an.

Estimările AIE arată achiziţii de 185 de miliarde metri cubi GNL pentru refacerea stocurilor şi continuarea aprovizionării Ucrainei.

La nivel global se estimează o creştere a consumului de gaze naturale cu 2% faţă de anul trecut, până la un nou record, de 4.371 miliarde metri cubi, pe fondul unei creşteri a producţiei cu 2,7%, până la 4.378 miliarde metri cubi.

Creşterea ofertei globale de GNL se va accelera şi în 2026, conform prognozelor de la AIE, şi va atinge cel mai ridicat ritm din 2019, pe fondul creşterii puternice a cererii din China şi de pe pieţele emergente din Asia.