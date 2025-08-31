Cât rău face Donald Trump lumii întregi: SUA şi UE nu mai au dreptul moral să dea lecţii de democraţie

---

---

Temelia Occidentului se surpă - asta ar vrea să simbolizeze programata participare a liderilor din Rusia, Coreea de Nord, Iran şi Myanmar la parada armatei chineze de „Ziua Victoriei” din 3 septembrie, de la Beijing (festivitatea aniversează sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial după capitularea oficială a Japoniei). Asta se întâmplă deja astăzi şi mâine, la summitul de la Tianjin.

Hegemonia Occidentului nu s-a clădit doar pe puterea armată şi economică, ci pe un nimb moral: democraţia, drepturile omului, economia de piaţă - ridicate la rangul de „valori universale”.

Sub acest stindard, SUA şi Uniunea Europeană şi-au justificat expansiunea globală, intervenţiile, sancţiunile.

Nu au spus niciodată: „o facem pentru interesul nostru”, ci întotdeauna: „o facem pentru libertate”.

Dar ce se întâmplă atunci când taica-popa se dovedeşte păcătos?

Donald Trump îşi abandonează angajamentele internaţionale după bunul plac, îşi tratează propria democraţie ca pe plastilină şi presează cu planuri expansioniste, după modelul rusesc.

Europa propovăduieşte democraţia, dar închide ochii la derapajele interne din Ungaria (careia îi place să figureze şi pe lista opusă) şi face mari afaceri cu monarhii autoritare din Golf.

Douăzeci de ani de „export de democraţie” în Irak şi Afganistan au lăsat în urmă ruine şi regimuri fragile.

Legitimitatea normativă a Occidentului - aceea care făcea din el nu doar cel mai puternic, ci şi cel mai „drept” - s-a erodat.

Când predici valori pe care nu le respecţi, nu mai eşti popă, ci impostor.

Putin a devenit lider global, deşi el doar a cucerit teritorii şi a măcelărit ucraineni

Contestarea hegemoniei occidentale a devenit vizibilă odată cu invazia Rusiei în Ucraina:

- arhitectura de securitate europeană, pe care SUA şi UE o prezentau ca stabilă, a fost zguduită;

- principiul intangibilităţii frontierelor în Europa a fost încălcat;

- ordinea internaţională condusă de Occident s-a dovedit vulnerabilă.

Vladimir Putin nu a devenit lider global al contestării printr-o strategie declarată, ci prin efectele agresiunii sale: alte state nemulţumite de dominaţia SUA şi a Europei au văzut în gestul său dovada că ordinea occidentală nu mai este de neatins.

Astfel, ceea ce părea la început o aventură periculoasă a Rusiei s-a transformat într-un precedent: Occidentul poate fi provocat, iar hegemonia lui nu mai este percepută ca invincibilă.

Occidentul apără interese, nu valori

Cinismul politic al lui Donald Trump - abandonarea acordurilor internaţionale, folosirea sancţiunilor nu ca instrument moral, ci ca armă tranzacţională, contestarea chiar a democraţiei americane - a arătat lumii că Occidentul nu mai are autoritatea morală să dea lecţii.

Cum să invoci democraţia, când preşedintele SUA refuză să recunoască rezultatele alegerilor din propria ţară?

Cum să predici despre drepturile omului, când Europa, ipocrită, încheie contracte strategice cu regimuri medievale din Golf?

Trump a făcut vizibil un gol moral pe care mulţi îl bănuiau: Occidentul apără interese, nu valori.

Axa destabilizării şi umbrela Chinei

În acest gol intră ceea ce analiştii numesc, cu spaimă, „axa destabilizării”: Rusia, Iran, Coreea de Nord, Myanmar - flancate de China. Aceste regimuri nu sunt democraţii, nu vor să fie. Dar tocmai de aceea pot spune: „Nu acceptăm lecţii de la ipocriţi. Ordinea voastră e selectivă şi dublu standard.”

Contestarea hegemoniei occidentale devine, astfel, legitimă în ochii Sudului Global.

Nu pentru că Rusia sau Iran ar fi modele, ci pentru că Occidentul şi-a pierdut aura morală.

„Axa destabilizării” capătă greutate reală acum, când se încolonează în spatele Chinei.

Rusia, Iran, Coreea de Nord şi Myanmar, luate separat, sunt doar state-problemă marginalizate. Împreună, tot nu ar constitui o alternativă credibilă. Dar atunci când Xi Jinping le primeşte sub umbrela sa, totul se schimbă: Beijingul devine pivotul economic, diplomatic şi strategic care le transformă din rebeli izolaţi într-o provocare sistemică.

Sudul Global - masa critică a contestării

Prin „Sud Global” se înţeleg statele din Asia (exceptând Japonia şi Coreea de Sud), Africa, America Latină şi o parte din Orientul Mijlociu. Adică acele regiuni care, în timpul Războiului Rece, erau numite „Lumea a Treia”, iar astăzi concentrează aproape 85% din populaţia planetei, peste 40% din PIB-ul global (în creştere rapidă) şi aproximativ 80% din resursele minerale şi energetice ale planetei.

Aici intră India, Brazilia, Indonezia, Africa de Sud, Mexic, Egipt, Arabia Saudită, Nigeria, Argentina, dar şi multe alte ţări care nu se mai regăsesc în ordinea condusă de Occident.

Acest bloc nu e omogen, dar are un interes comun: să îşi afirme autonomia şi să rupă monopolul normativ şi instituţional occidental.

Ceea ce părea doar o „axă a destabilizării” se transformă, astfel, în vârful vizibil al unui val mult mai larg.

Dacă această masă critică de state va găsi un liant de organizare - iar China se oferă deja ca pivot - hegemonia occidentală nu va fi doar contestată, ci poate fi abolită în toate domeniile: militar, financiar, comercial, tehnologic, cultural.

Întrebarea corectă nu este: „Cum îşi permit Rusia, Iran, Coreea de Nord sau Myanmar să conteste democraţia?”

Ci: „Cum îşi mai permit SUA şi UE să se ascundă după democraţie, când de fapt îşi apără hegemonia?”

„Axa destabilizării” ameninţă un sistem de putere care se prăbuşeşte sub propria duplicitate.

Iar adevărul incomod este că mişcarea a fost declanşată de Putin prin războiul său de cucerire şi a devenit credibilă prin Trump, care a golit Occidentul de legitimitatea morală.

Sub camuflajul acestei mişcări de recuperare a demnităţii în faţa Occidentului, au loc crime şi jafuri pe care nu mai este nimeni să le prevină sau să le sancţioneze, dacă nu are interes.

Ceea ce părea doar o rebeliune marginală a unor regimuri autoritare s-a transformat într-o majoritate globală - Sudul Global - care îşi descoperă forţa şi îşi caută organizarea.

Iar astăzi şi mâine, la Tianjin, s-ar putea să o găsească şi să reuşească coordonarea pentru schimbarea ordinii internaţionale, având China drept vârf de lance.

Poate China să devină vector al principialităţii relaţiilor internaţionale?