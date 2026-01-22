CNBC: Europa suspendă acordul comercial cu SUA din cauza tensiunilor tarifare legate de Groenlanda

Legislatorii europeni au suspendat miercuri aprobarea acordului comercial convenit de Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii, în luna iulie, scrie CNBC.

Bernd Lange, membru al Parlamentului European şi preşedinte al INTA (Comisia pentru Comerţ Internaţional a Parlamentului European, responsabilă de politica comercială a UE şi de relaţiile comerciale cu state terţe) a declarat miercuri că legislatorii europeni au suspendat aprobarea acordului comercial UE-SUA din vara anului trecut, în condiţiile în care planurile recente ale preşedintelui Donald Trump de a impune tarife cuprinse între 10% şi 25% ţărilor europene contravin termenilor acordului comercial, potrivit publicaţiei americane.

Referindu-se la discursul lui Trump susţinut miercuri la Forumul Economic Mondial de la Davos, Lange a declarat: ”Presupun că nu şi-a revizuit poziţia. Vrea ca Groenlanda să devină parte a Statelor Unite cât mai repede posibil”.

În discursul său, preşedintele SUA a cerut ”negocieri imediate” privind achiziţionarea teritoriului arctic. Trump a exclus utilizarea forţei militare în discursul său, angajament pe care Lange l-a descris drept ”un aspect pozitiv modest”, conform CNBC.

Lange a declarat că până în momentul în care ameninţarea nu va fi înlăturată, nu va exista nicio posibilitate de compromis. ”Vom menţine procedura suspendată ... până când va exista claritate în privinţa Groenlandei şi a ameninţărilor”, a punctat oficialul european.

Lange a mai spus că Trump ”foloseşte tarifele ca instrument de presiune politică” pentru a cumpăra Groenlanda şi a descris această acţiune drept ”un atac la adresa suveranităţii economice şi teritoriale a Uniunii Europene”.

Conform oficialului european, Comisia pentru Comerţ Internaţional va discuta luni utilizarea Instrumentului Anti-Coerciţie al UE - o măsură de amploare, descrisă de unii drept o ”bazooka comercială” - care ar permite Uniunii Europene să restricţioneze semnificativ accesul companiilor americane la piaţa sa unică, să le excludă de la licitaţii, să reducă fluxurile de bunuri şi capital şi să limiteze investiţiile străine directe în interiorul blocului comunitar, conform CNBC.

”Acest instrument a fost creat exact pentru un astfel de caz, atunci când o ţară străină foloseşte tarifele şi investiţiile ca mijloace de presiune politică şi coercitivă”, a declarat Lange despre Instrumentului Anti-Coerciţie al UE.

Mai devreme în cursul zilei, preşedintele Bundesbank, Joachim Nagel, a declarat pentru CNBC că speră ca Trump să îşi schimbe poziţia, calificând tensiunile transatlantice drept ”o situaţie foarte problematică”.

Nagel, membru al Consiliului Guvernatorilor Băncii Centrale Europene, a recunoscut că ameninţarea tarifară va avea probabil ”anumite efecte de propagare” asupra politicii monetare din regiune.

Într-un interviu acordat la CNBC cu ocazia evenimentului de la Davos, Nagel a spus că disputa tarifară ”poate” reprezenta un factor decisiv pentru politica monetară din zona euro, pe care a catalofat-o ca ”fiind pe drumul bun”. ”Încă sper că vom putea găsi o soluţie, o înţelegere comună”, a adăugat Nagel, conform sursei menţionate.