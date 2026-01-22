Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

CNBC: Europa suspendă acordul comercial cu SUA din cauza tensiunilor tarifare legate de Groenlanda

A.I.
Ziarul BURSA #Macroeconomie / 22 ianuarie

CNBC: Europa suspendă acordul comercial cu SUA din cauza tensiunilor tarifare legate de Groenlanda

Preşedintele Comisiei pentru Comerţ Internaţional a Parlamentului European: ”Planurile recente ale lui Trump de a impune tarife cuprinse între 10% şi 25% ţărilor europene contravin termenilor acordului comercial”

”Vom menţine procedura suspendată ... până când va exista claritate în privinţa Groenlandei şi a ameninţărilor”, a afirmat oficialul european

Legislatorii europeni au suspendat miercuri aprobarea acordului comercial convenit de Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii, în luna iulie, scrie CNBC.

Bernd Lange, membru al Parlamentului European şi preşedinte al INTA (Comisia pentru Comerţ Internaţional a Parlamentului European, responsabilă de politica comercială a UE şi de relaţiile comerciale cu state terţe) a declarat miercuri că legislatorii europeni au suspendat aprobarea acordului comercial UE-SUA din vara anului trecut, în condiţiile în care planurile recente ale preşedintelui Donald Trump de a impune tarife cuprinse între 10% şi 25% ţărilor europene contravin termenilor acordului comercial, potrivit publicaţiei americane.

Referindu-se la discursul lui Trump susţinut miercuri la Forumul Economic Mondial de la Davos, Lange a declarat: ”Presupun că nu şi-a revizuit poziţia. Vrea ca Groenlanda să devină parte a Statelor Unite cât mai repede posibil”.

În discursul său, preşedintele SUA a cerut ”negocieri imediate” privind achiziţionarea teritoriului arctic. Trump a exclus utilizarea forţei militare în discursul său, angajament pe care Lange l-a descris drept ”un aspect pozitiv modest”, conform CNBC.

Lange a declarat că până în momentul în care ameninţarea nu va fi înlăturată, nu va exista nicio posibilitate de compromis. ”Vom menţine procedura suspendată ... până când va exista claritate în privinţa Groenlandei şi a ameninţărilor”, a punctat oficialul european.

Lange a mai spus că Trump ”foloseşte tarifele ca instrument de presiune politică” pentru a cumpăra Groenlanda şi a descris această acţiune drept ”un atac la adresa suveranităţii economice şi teritoriale a Uniunii Europene”.

Conform oficialului european, Comisia pentru Comerţ Internaţional va discuta luni utilizarea Instrumentului Anti-Coerciţie al UE - o măsură de amploare, descrisă de unii drept o ”bazooka comercială” - care ar permite Uniunii Europene să restricţioneze semnificativ accesul companiilor americane la piaţa sa unică, să le excludă de la licitaţii, să reducă fluxurile de bunuri şi capital şi să limiteze investiţiile străine directe în interiorul blocului comunitar, conform CNBC.

”Acest instrument a fost creat exact pentru un astfel de caz, atunci când o ţară străină foloseşte tarifele şi investiţiile ca mijloace de presiune politică şi coercitivă”, a declarat Lange despre Instrumentului Anti-Coerciţie al UE.

Mai devreme în cursul zilei, preşedintele Bundesbank, Joachim Nagel, a declarat pentru CNBC că speră ca Trump să îşi schimbe poziţia, calificând tensiunile transatlantice drept ”o situaţie foarte problematică”.

Nagel, membru al Consiliului Guvernatorilor Băncii Centrale Europene, a recunoscut că ameninţarea tarifară va avea probabil ”anumite efecte de propagare” asupra politicii monetare din regiune.

Într-un interviu acordat la CNBC cu ocazia evenimentului de la Davos, Nagel a spus că disputa tarifară ”poate” reprezenta un factor decisiv pentru politica monetară din zona euro, pe care a catalofat-o ca ”fiind pe drumul bun”. ”Încă sper că vom putea găsi o soluţie, o înţelegere comună”, a adăugat Nagel, conform sursei menţionate.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Macroeconomie

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

22 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 22 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

22 ianuarie
Ediţia din 22.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

21 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0961
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3532
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4947
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8358
Gram de aur (XAU)Gram de aur680.9127

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb