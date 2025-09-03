Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
CNN: Trump susţine că Rusia, China şi Coreea de Nord conspiră împotriva SUA

T.B.
3 septembrie, 07:33

CNN: Trump susţine că Rusia, China şi Coreea de Nord conspiră împotriva SUA

Preşedintele SUA, Donald Trump, a susţinut, în noaptea de marţi spre miercuri, că Rusia, China şi Coreea de Nord conspiră împotriva Statelor Unite, după ce liderii celor trei naţiuni au apărut pentru prima dată împreună, la parada militară a preşedintelui chinez Xi Jinping, de la Beijing, relatează CNN.

”Fie ca preşedintele Xi şi poporul minunat al Chinei să aibă o nemaipomenită şi trainică zi de sărbătoare. Vă rog să transmiteţi cele mai calde urări ale mele lui Vladimir Putin şi Kim Jong Un, în timp ce conspiraţi împotriva Statelor Unite ale Americii”, a scris Trump, pe Truth Social, potrivit sursei.

Xi prezidează o paradă militară la Beijing pentru a marca sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial, iar Trump a afirmat că ”marea întrebare” este dacă el va recunoaşte eforturile Statelor Unite, de asemenea.

”Marea întrebare la care trebuie să existe un răspuns este dacă preşedintele Xi al Chinei va menţiona sau nu sprijinul masiv şi «sângele» pe care Statele Unite ale Americii l-au dat Chinei pentru a o ajuta la asigurarea libertăţii sale faţă de un invadator străin foarte neprietenos. Mulţi americani au murit în lupta Chinei pentru Victorie şi Glorie. Sper ca ei să fie cinstiţi cum se cuvine şi amintiţi pentru Curajul şi Sacrificiul lor!”, a arătat Trump pe Truth Social, transmite sursa.

CNN a cerut Casei Albe clarificări privind comentariul lui Trump conform căruia China, Coreea de Nord şi Rusia conspiră împotriva SUA.

Forţele SUA au oferit sprijin militar şi financiar Chinei în timp ce puterile aliate au luptat cu Japonia, în Al Doilea Război Mondial.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 03.09.2025, 07:40)

    Este adevărată și reciproca

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

