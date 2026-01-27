COTAR: „Stabilitatea” pieţei RCA este o minciună care ascunde profituri uriaşe şi o povară insuportabilă pentru români

Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (C.O.T.A.R.), Federatia EUROPA,APULUM,APTE2000,FNCOTR,FNSSR,CNTR, şi Confederaţia Naţională Patronală „Uniunea Generală a Industriaşilor din România - UGIR-1903”, către vicepreşedintele ASF, Sorin Mititelu: Opriţi manipularea! „Stabilitatea” pieţei RCA este o minciună care ascunde profituri uriaşe şi o povară insuportabilă pentru români.

Piaţa RCA nu este stabilă, ci profund dezechilibrată. „Stabilitatea” invocată de ASF este contrazisă de problemele reale din piaţă. Este inadmisibilă conturarea unei iluzii de stabilitate obţinută prin sacrificarea românilor şi a economiei reale. În acest context, încrederea publică în ASF este aproape zero.

COTAR,UGIR1903,FEDERATIAEUROPA,APULUM,APTE2000,FNCOTR,FNSSR,CNTR contestă declaraţiile recente ale vicepreşedintelui Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), Sorin Mititelu, care pretinde că piaţa RCA ar fi devenit „stabilă” şi ar funcţiona în parametri normali.

Considerăm că aceste afirmaţii reprezintă o sfidare la adresa realităţii economice trăite zilnic de milioane de români şi de companiile de transport. Discursul oficial de la vârful ASF este contrazis brutal de situaţia din teren, unde falimentele marilor jucători (City Insurance şi Euroins) au fost decontate exclusiv de populaţie şi de firmele româneşti. Şi nu vorbim din auzite.

Este explozia preţurilor generatoare de profit legitim sau e jaf organizat? După marile falimente, poliţa RCA a înregistrat creşteri de până la 300%, scumpiri fără legătură cu daunalitatea reală sau cu costurile efective din piaţă. În anul 2025, după ridicarea plafonării, tarifele au mai crescut cu până la 50%. Astăzi, asistăm la creşteri lunare, lipsite de orice justificare economică sau actuarială transparentă.

COTAR subliniază un principiu simplu: orice societate comercială are dreptul să facă profit. Însă ceea ce se întâmplă în România este o anomalie: sunt companii care raportează profituri de sute de milioane de euro anual, în timp ce tarifele cresc accelerat, fără corelaţie cu riscul.

Îi adresăm public domnului Mititelu o întrebare clară: Unde trebuie să ajungem? Să asistăm pasiv la acest jaf susţinut de ASF, până când asigurătorii vor raporta 1 miliard de euro profit net, realizat exclusiv pe banii românilor? Românii nu mai au de unde să plătească.

ASF ar fi trebuit să supravegheze piaţa pentru a nu se ajunge la actualul haos care a eliminat, practic, mecanismul Bonus-Malus, înlocuindu-l cu un mecanism de tip „japcă”. ASF refuză să explice o realitate revoltătoare: discrepanţele uriaşe de preţ pentru acelaşi risc. Pentru aceeaşi persoană sau firmă, în condiţii identice, diferenţele dintre ofertele asigurătorilor ajung şi la 300%. Solicităm vicepreşedintelui ASF să explice public cum este posibil ca sistemul bonus-malus poate să producă asemenea anomalii. Aceasta nu este o piaţă funcţională, ci un mecanism de tip „japcă”, în care lipsa supravegherii reale loveşte direct în buzunarele a milioane de români.

Astăzi, poliţa RCA a ajuns la niveluri comparabile cu cele din Germania, în condiţiile unui decalaj economic uriaş: veniturile din România sunt de aproximativ cinci ori mai mici. Pentru un pensionar român, plata RCA poate însemna două luni de pensie. Aceasta nu mai este doar o problemă de piaţă. Este o anomalie socială gravă şi o bătaie de joc la adresa celor peste 10 milioane de proprietari de autovehicule.

Consecinţa: exod fiscal şi fuga în Bulgaria. Din ce în ce mai multe firme româneşti îşi mută sediile sau flotele în Bulgaria, unde poliţa RCA este cu circa 50% mai ieftină. Rezultatul? Pierderi bugetare pentru statul român, distorsionarea concurenţei şi recunoaşterea tacită a eşecului ASF.

În timp ce ASF vorbeşte despre „stabilitate”, România reală se prăbuşeşte sub poveri: taxe şi impozite tot mai mari, raportate la venituri; dublări şi triplări ale utilităţilor, energie, iar alte scumpiri sunt anunţate; dublări ale impozitelor pe maşini şi clădiri; zeci de mii de firme închise. Între timp, guvernul tolerează companii de stat pe pierdere de zeci de ani, subvenţionate constant, iar „digitalizarea” este o glumă: românii sunt trimişi în continuare la ghişeu cu dosarul cu şină. Asta este realitatea.

Solicităm imperativ:

1.Recunoaşterea publică a realităţii din piaţă, dincolo de raportările cosmetizate.

2.Transparenţă totală privind justificarea creşterilor de tarife, cu respectarea legilor aplicabile.

3.Intervenţie fermă împotriva abuzurilor, nu declaraţii de faţadă.

4.Măsuri urgente pentru protejarea economiei româneşti, înainte de colapsul transportatorilor şi al micilor proprietari auto.

5.OUG pentru emiterea poliţelor RCA de către o instituţie financiară românească - prevăzută în Legea 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto. Fără o astfel de ordonanţă de urgenţă, Guvernul îşi bate joc de românii captivi în jaful asigurătorilor.

În lipsa unor decizii clare şi rapide, vom recurge la protestul public şi ieşirea în stradă - instrumente democratice, prin care românii îşi mai pot apăra drepturile şi viitorul economic.