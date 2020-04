DANIEL DĂIANU:"Dacă UE nu va dovedi solidaritate în momente dificile, îşi va pierde din relevanţă"

Reporter: Ce impact va avea pandemia de coronavirus asupra economiilor?

Daniel Dăianu: : Ca peste tot în Europa impactul este extrem de sever. Am dubii că va fi o evoluţie a activităţii economice agregate (a PIB-ului) în formă de "'V" propriu-zis, cu simetrie a pantelor. Întrucât există domenii ce nu îşi vor reveni din această criză mai mult timp. Turismul va suferi enorm până ce se va găsi un vaccin eficace. Nici restaurantele, locurile de distracţie, nu vor mai cunoaşte puzderia de clienţi tot din acelaşi motiv. Vor fi lovite transporturile de persoane, servicii care înseamnă densitate mare de persoane. Sunt afectate lanţuri de producţie interne şi externe, ce numai parţial se vor reface. Lanţuri de producţie crosfrontaliere erau oricum în "deglobalizare" - din considerente geopolitice şi legate de robusteţea/rezilienţa sistemelor. Criza coronavisus a şubrezit mai mult principiul de management "just in time", care se aplică specializării şi minimizării costurilor din perspectiva globală. De ce spun aceasta, fiindcă, "just in time" implică o funcţionare smooth a pieţelor, fără conflicte şi stopări bruşte, fără "lebede negre"'.

Relansarea va revela modificări în fizionomia şi fiziologia economiilor, cu diferenţe în funcţie de structuri concrete.

Există implicaţii sociale majore, induse de numărul celor care pierd locuri de muncă, sau care sunt în şomaj parţial. Problematica socială va fi mai acută unde disparităţi sociale (de venituri) sunt adânci; nici cele mai avansate economic ţări nu sunt ferite.

Vreau însă să mă înşel şi relansarea economică să fie cât mai rapidă.

Reporter: Aţi vorbit de un ciclu epidemiologic în lupta contra Covid19...

Daniel Dăianu: : Da, cred că se poate judeca războiul cu acest virus prin prisma unui asemenea ciclu, ce priveşte evoluţia pandemiei şi care ilustrează cât de eficace poate fi ea controlată şi, finalmente, învinsă prin tratament, vaccinare. Evoluţia ciclului depinde de regulile/restricţiile impuse de autorităţi, dar şi de conformare, de modul în care cetăţenii respectă aceste reguli, de "distanţare socială". Cu cât mai eficace este stăpânirea pandemiei, cu atât mai repede pot fi relaxate restricţii. Dar aici balanţa este fină, intervine elementul subiectiv în judecarea faptelor, iar experţii medicali au o voce proeminentă.

Nu poţi sta la nesfârşit cu motoare ale economiei turate foarte slab. Dar o grabă mare în repornire poate juca o festă medicală.

Spun motoare şi nu motoarele, deoarece sunt porţiuni de activitate economică care merg în continuare. Şi nu mă refer la telemuncă în principal. Nu se poate oferi un ghid uniform de repornire pentru toate ţările; depind multe în luarea deciziilor de circumstanţe locale, de capacitatea sistemelor medicale de a răspunde la efort şi de disciplina cetăţenilor.

Revenirea la lucru nu va însemna că va fi totul ca înainte; în plus, reguli de protecţie şi distanţare socială se vor menţine probabil până ce vom avea Vaccinul (unul sau mai multe) miraculos.

Reporter: Consideraţi că actuala criză cauzată de pandemia de coronavirus va fi mai severă decât cea din 2008?

Daniel Dăianu: : Cred ca da, prin implicaţii şi ceea ce prevesteşte. Relansarea economică va fi mai dificilă; probleme sociale vor fi resimţite mai acut. Nu trebuie să ai un parti pris ideologic pentru a întrezări aşa ceva.

Mijloacele de politică economică puse la lucru încearcă să atenueze impactul a ceea ce am numit "efectul shutdown" (efectul lacăt), dar vor diminua numai efecte inevitabile. Argumentul aici este că logica închiderii, fie şi parţială, cere ca oamenii să stea acasă. În timp ce o economie normală implică mişcarea liberă a factorilor de producţie. Privind consecinţe, îndatorarea multor state şi firme, mari şi mici, va creşte. Faptul că dobânzile reale sunt foarte joase, frecvent negative, nu poate oculta că nu avem o rezolvare de fond la supraîndatorare, publică şi privată. Iar fragilitatea economiilor se va perpetua până ce vom face astfel ca structuri economice să reziste mai bine unor şocuri viitoare.

În unele ţări se recurge la tipărire masivă de bani pentru a sprijini economia; Fed-ul a ajuns un fel de "cumpărător de ultimă instanţă"' pe toate pieţele financiare depăşind gama de operaţiuni neconvenţionale din timpul Marii Recesiuni.. Dar aceasta este posibilă unde băncile centrale emit monedă de rezervă. Deşi nu este clar cât vor putea să funcţioneze astfel. Se poate afirma însă că sunt măsuri excepţionale, la care se va renunţa la un moment dat. Inflaţia este posibil să crească în viitor, dacă nu va mai exista o preferinţă atât de mare pentru lichiditate, pentru cash. Este de discutat care ar fi condiţiile pentru ca aşa ceva să se întâmple.

Va continua probabil erodarea clasei mijlocii, fenomen grăbit de Marea Recesiune, ceea ce este de rău augur. Mai ales că tentaţiile autoritariste se intensifică. Nu în cele din urmă, deoarece cu episoade de criză (nu numai sanitară) ne vom mai întâlni.

Avem şi schimbări dramatice de climă, ce au consecinţe majore pentru societate şi care obligă la alegeri de politici publice dificile, cu costuri economice neobişnuite. Iar în fundal există schimbări ale raporturilor de forţă economică în lume, care accentuează un sindrom de apărare, de întoarcere spre interior (inward looking) -observabil peste Ocean şi chiar în UE.

Reporter: Poate fi combătută criza cu mijloace economice tradiţionale?

Daniel Dăianu: : Politicile monetare au eficacitate redusă, fiindcă diminuarea PIB-ului derivă principalmente din efectul shutdown. Nu este un şoc economic obişnuit, pe latura ofertei sau cererii. Că efectul lacăt induce efecte înlănţuite pe cele două laturi este altă poveste. Stimuli fiscali au şi ei eficacitate limitată pentru că operează în această perioadă logică închiderii, fie şi parţial, a economiei. Nu poţi unui om să îi spui să stea în casă şi, concomitent, să îl inviţi să lucreze mai intens, să cheltuiască mai mult; mă refer nu la telemuncă, unde se poate imagina aşa ceva.. Cum am spus, mijloacele tradiţionale au mai degrabă rolul de a atenua consecinţe economice şi sociale severe -precum şomajul tehnic, impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii. Sechele ale acestei crize se vor simţi mai mult timp.

În 1994 am scris un studiu la FMI în care am arătat că arieratele pot fi văzute nu numai ca indisciplină financiară, ci şi ca o modalitate a unui sistem de a răspunde la un şoc mare dată fiind incapacitatea sa de a se restructura rapid -că sunt un fel de anticorpi (chiar aşa le-am numit), un fel de pseudomonedă. Aşa s-a întâmplat cu economiil avansate confruntate cu marea criză financiară - când s-a ajuns la injecţii enorme de lichiditate (programme QEs) întrucât restructurări imediate de amploare nu erau posibile. Un eşec al pieţelor financiare nereglementate a condus la operaţiuni non-standard ale băncilor centrale şi la creşteri de datorii publice şi private, care nu au rezolvat probleme de fond. Am continuat, cum se spune în engleză, să "kick the can down the road".

Pandemia actuală aduce o a doua rundă de injecţii masive de lichiditate. Şi acum există o capacitate limitată de răspuns la şocul foarte mare -la efectul de închidere a economiilor, ceea ce nu este însă surprinzător.

Reporter: Cum vedeţi recesiunea în România în acest an?

Daniel Dăianu: : Putem lucra cu mai multe scenarii. Guvernul are în vedere un declin al PIB-ului de circa 2% din PIB. Un scenariu de mijloc, mai plauzibil, ar fi un declin între 4 şi 6% din PIB, cu efect semnificativ al "'închiderii" în martie, aprilie şi chiar mai. Deficitul bugetului în scenariul mijlociu se poate lesne duce dincolo de 7% din PIB. Se poate imagina un scenariu şi mai negativ. Revenirea economiei va fi mai vizibilă în trimestrul 4 din acest an, dacă vom controla pandemia. Şi relansarea economică va fi mai puternică în anul ce vine, mai ales dacă va exista vaccinul. Sectoarele vor resimţi diferenţiat căderea, ca şi revenirea economica.

Reporter: Ce poate face România în condiţiile actuale, astfel încât efectele crizei să fie cât mai reduse?

Daniel Dăianu: : Lupta împotriva coronavirus este războiul de purtat acum, care obligă la mobilizare de resurse interne, la restructurarea bugetului ca să răspundem la nevoia de intervenţie publică în această luptă.

Pot fi luate măsuri de sprijin pentru economie, desigur. Dar nu putem să facem ceea ce se încearcă peste Ocean, sau în Germania, chiar Polonia. Puterea economică inferioară, venituri fiscale între cele mai scăzute din UE (26-27% din PIB faţă de media de 40% în UE), leul care nu este monedă de rezervă, rating-ul ţării (imediat peste junk), deficitele mari (interne şi externe) reprezintă constrângeri puternice.

Argumentul că datoria publică este rezonabilă (circa 35% din PIB) are relevanţă limitată. În 2008 România avea datorie publică de circa 15% din PIB şi tot a fost ameninţată de insolvenţă din cauza crizei acute de lichidităţi şi îngheţării pieţelor etc.

Referitor la programe de zeci de miliarde de euro, cum sunt propuse, ele trebuie să fie însoţite de resurse pe care să se bizuie. A crede că ne putem împrumuta cu asemenea sume în momentul de faţă este mai mult un exerciţiu academic. Numai deficitul bugetar din acest an poate însemna echivalentul a peste 15 miliarde de euro. România este singura ţară din UE aflată acum în procedura de deficit excesiv. Iar decizia Consiliului a fost anunţată la începutul lui aprilie a.c, când regulile fiscale erau suspendate în UE. Altfel spus, una este să luptăm împotriva pandemiei (ce implică resurse bugetare suplimentare), să avem deficit bugetar crescut indus de declinul economic inevitabil şi altceva să ai un deficit structural care să crească în continuare din cauza unor cheltuieli permanente mărite (apropos de creşterea cu 40% a punctului de pensie).

A crede că BNR poate rezolva problema finanţării bugetului public prin achiziţii masive de obligaţiuni ale statului, ca şi cum mărimea deficitului bugetar nu contează, concomitent cu scăderi radicale ale ratelor pe piaţa monetară, ignoră că se poate provoca o criză a leului, o scăpare a lucrurilor de sub control. BNR poate ajuta însă funcţionarea pieţei financiare secundare, ceea ce poate implica achiziţii de titluri ale statului. Aici vedem, între altele, efectele deficitelor mari de dinainte de pandemie şi ale veniturilor bugetare foarte joase.

Dacă nu vom mai găsi finanţare pe pieţe, am putea să recurgem la un pachet de finanţare comparabil cu cel din 2009-2010, dar aşa ceva va fi cu condiţionalităţi. Se poate ajunge aici...

Reporter: Ati propus o taxă de solidaritate...

Daniel Dăianu: : Vrem să ne ajute alţii, UE în principal. Dar nu prea vrem să ne ajutăm între noi. Fiecare pare să fie pentru sine şi atât. Am văzut reacţia la propunerea de a se recurge la o taxă de solidaritate în această perioadă foarte dificilă, care s-ar aplica la venituri (deci nu numai la salarii) ce depăşesc un anume prag - o formă în esenţă de impozitare progresivă; ar fi scutite de această suprataxă cadrele medicale şi cele care asigură ordinea publică. A califica o asemenea taxă drept populism, sau propensiune socialistă, este o inepţie. Înseamnă că peste tot în Europa unde există impozitare progresivă avem socialism. Ca în SUA, unde există impozitare progresivă, tot socialism este. Nu mai amintesc că stabilizatorii automaţi, care permit acumularea de reserve în vremuri bune, sunt mai puternici când operează impozitare progresivă. O asemenea taxă ar permite distribuire de resurse către cei care au înclinaţie mai mare către consum, sau unde nevoile sunt mai mari; nu ar fi restrânsă cererea cum afirmă unii.

Decenţa într-o societate se măsoară şi prin gradul în care cei mai puternici, mai avuţi, mai capabili, sunt dispuşi să ajute pe ceilalţi. Solidaritatea nu se poate rezuma la gesturi ale unor cetăţeni, ONG-uri şi firme, ale Crucii Roşii; este nevoie şi de un demers de politică publică.

Reporter: Cum ar fi o schiţă de program economic în condiţiile de acum?

Daniel Dăianu: : Trebuie menţionat din start că sprijinul nu înseamnă numai injecţii de lichidităţi, deficit mai mare; sunt şi garanţii ale statului care pot ajuta în mod considerabil şi aici se poate imagina mai mult decât s-a propus până acum.

Reiau ceea ce am mai afirmat în discuţii publice. Statul român poate "ţinti" şi aloca cât mai raţional resursele proprii şi împrumutate. Aceasta înseamnă concret:

-creşterea deficitului bugetar să fie strict legată de lupta contra Covid19, şomaj şi sprijin pentru unele activităţi economice;

-combaterea coronavirus este prioritatea zero şi trebuie susţinută prin toate mijloacele;

-crearea de spaţiu bugetar sectorial; aici intervine rectificarea bugetului public;

-încurajarea producţiei ce poate înlocui importuri, între care echipament medical, produse agrolimentare (să fie crescute rezerve de stat prin achiziţii);

-sprijinul nu acordat la toată lumea; tentaţia de a nu face plăţi este mare şi atunci când se poate plăti. Bugetul public nu poate fi sac fără fund;

-renunţarea la creşteri de venituri individuale, la cheltuieli permanente pentru buget;

-creditul furnizor este foarte important în România şi ar fi bine ca firmele să poată monetiza creanţe la bănci, pe lângă beneficiul unor garanţii de stat pentru capital de lucru şi investiţii. O explozie a arieratelor ar accentua descreşterea veniturilor bugetului publi

-absorbţia la maximum a fondurilor UE şi utilizarea cât se poate de mult de împrumuturi pe termen lung de la IFIs, care să sprijine investiţiile, activitatea economică. Pot fi utilizate miliarde de euro din fonduri europene, pot fi făcute împrumuturi la BEI, Banca Mondială, BERD şi poate fi utilizată cota de la FMI. Şi nu vom mai avea povara co-finanţării pentru banii UE;

-să se realizeze un accord de swap valutar cu BCE;

-bani europeni pot finanţa refacerea sistemelor de irigaţii, care devine o urgenţă având în vedere o posibilă criză alimentară în anii ce vin. Tot cum bani europeni pot ajuta la finanţarea lucrărilor de infrastructură;

-reducerea deficitului structural în anii ce vin să fie reanunţată;

-băncile comerciale să renunţe la plata dividendelor şi a bonusurilor pe perioada crizei (cum a recomandat BCE), pentru a se mări lichidităţile ce pot fi utilizate pentru acordarea de împrumuturi; aceasta este valabil şi pentru entităţi controlate de stat;

-facilităţile dedicate (cu cost neglijabil) ale BCE, de sprijinire a IMM-urilor, să fie extinse de grupuri bancare şi în România, cel puţin pentru împrumuturi acordate în euro. Asemenea măsuri ar face parte din "împărţirea poverii" (burden sharing) în aceste momente foarte grele;

-statul să facă emisuni de obligaţiuni cumpărate de cetăţeni şi firme. Deci nu numai cumpărate de bănci ca intermediari;

-să se discute cu fondurile private de pensii (pilonul 2) ca să achziţioneze numai obligaţiuni de stat şi să finanţeze lucrări de infrastructură (ASF să emită o reglementare specială pentru această perioadă de mare vitregie); Fondurile să nu facă plasamente în străinătate.

Reporter: Putem vorbi şi de domenii pentru care această criză este oportună?

Daniel Dăianu: : Da. Digitalizarea va fi stimulată. Telemunca asişderea. Industria agroalimentară va fi stimulată şi ea mult având în vedere chestiunea alimentară, ce este legată şi de schimbarea de climă. Această industrie trebuie să fie însă sprijinită de stat. Şi fonduri europene mari pot fi utilizate în acest scop. Pământul nostru este un asset de mare valoare.

Reporter: Mai mulţi politicieni susţin că această criză poate fi o oportunitate pentru un restart al industriei şi producţiei interne. Cum vedeţi această posibilitate?

Daniel Dăianu: : Sunt de acord cu această gândire. Nu am împărtăşit vreodată viziunea globalizării neîngrădite şi adesea am afirmat că dezvoltarea presupune să foloseşti pieţele şi, totodată, să le învingi, oricât de oximoronică pare această formulare. Avem nevoie de robusteţe, de producţie autohtonă mai solidă în sectoare de bază. O asemenea filosofie a politicii economice nu este contra apartenenţei la UE, ci are în vedere realitatea economică şi politică, nevoia ca un stat membru să aibă robusteţe intrinsecă, ce nu se poate obţine numai prin ce presupune Piaţa Unică. Şi este nevoie de pârghii în acest scop.

Este nevoie de un buget public solid, cu venituri fiscale de peste 30% din PIB; cei care cred în stat minimal, în taxe cât mai mici nu înţeleg că această criză sanitară arată cât de "gol este împăratul"' şi nu mă refer numai la un sector medical copleşit (aşa cum este cam peste tot în lume). Un stat care subfinanţează cronic sănătatea şi educaţia, care nu are bani de infrastructură, de alte bunuri publice, adică dă la contractul social pe care îl are cu cetăţenii.

Un buget public solid ar permite şi măsuri de politică industrială.

Avem nevoie de o bancă de dezvoltare, cum există în Germania, Austria, Polonia, Ungaria . Parcă suntem copiii ploii când vine vorba de mobilizare de resurse pentru investiţii. Nu poţi miza numai pe bugetul UE. Vecini ai noştri din regiune au înţeles aceasta de ceva timp. Iar povestea cu "ajutorul de stat"' are relevanţă limitată. UE nu este un level playing field. Vedem că şi Germania şi Franţa, când este vorba de industrii pe care le consideră strategice, pun restricţii, practice politicii industriale. Avem însă nevoie de un buget public mult mai robust şi de parteneriate public-private inteligente.

Reporter: Dar statul mai mult nu însemnă şi riscuri? România nu are experienţa comunismului?

Daniel Dăianu: : Da, există riscuri. Iar la noi există o hipertrofiere a birocraţiei de stat, există mult clientelism. Dar a avea intervenţie publică în economie nu înseamnă stat socialist, comunist. Gândirea aceasta este schizofrenică...Cu coronavirusul, de pildă, nu se luptă pieţele în principal, ci statele care mobilizează resurse. Şi nu întâmplător am menţionat impozitarea progresivă în acest context.

Peste tot cred că se va încerca o regândire a relaţiei pentru a avea mai multă robusteţe la şocuri viitoare; fie că sunt epidemii, catastrofe naturale, efecte ale schimbărilor de climă, evenimente extreme în general. Sisteme medicale vor fi consolidate. Homeostaza sistemelor nu se poate realiza numai prin forţele pieţelor.

Este posibil să trăim un alt "New Deal" în viaţa economică şi socială în economiile avansate, în logica a ceea ce a adus ca viziune admnistraţia Franklin Delano Roosevelt în SUA şi care a avut reverberaţii după al doilea război mondial în Europa. Vedem că în UE, doamna Ursula von der Leyen şi alţi lideri europeni vorbesc de un nou Plan Marshall. România trebuie să fie parte din acest plan, care nu trebuie aplicat numai la zona euro. Dar trebuie să facem mult mai mult şi mai bine acasă, cu resursele noastre.

Făra economie privată nu poţi avea economie liberă, democraţie. Aici Keynes şi Hayek se întâlnesc. Dar pieţe completamente nereglementate uşor conduc la concentrare de putere economică periculoasă, abuzuri de poziţie dominantă, tensiuni economice şi sociale izvorâte din inegalităţi excesive, la pierderea încrederii în guvernanţa democratică. Mai grav este că se poate ajunge la anarhie, haos, la pierderea democraţiei dacă puterea este preluată de regimuri nedemocratice sub deviza de a încerca să stopeze disoluţia statului, a instituţiilor. Aici trebuie să includem chestiunea echităţii (fairness), care nu însemnă egalitate; mă refer la şanse egale, la asigurarea protecţiei celor mai vulnerabili. Altminteri ajungem la junglă economică şi socială. Formularea Doamnei Thatcher, că nu există societate, ci numai indivizi, este o simplificare extremă şi înşelătoare. Şi un conservator lucid vede limitele acestei formulări. Şi uităm adesea că omul este cea mai agresivă fiinţă...prin porniri şi armele pe care le posedă. Să nu uităm războaiele calde din secolul trecut, ce au făcut regimurile totalitare.

Reporter: Cum vedeţi globalizarea?

Daniel Dăianu: : Criza coronavirus va accentua, în opinia mea, efatarea paradigmei pieţelor neîngrădite -acel light touch regulation. Criza financiară a arătat cât de şubredă a fost această abordare, care a condus la suprafinancializare, supraîndatorare, utilizarea de produse financiare toxice ce au amplificat riscuri sistemice şi extragerea de rente necuvenite, a accentuat inegalităţi sociale. Acum, o criză sanitară teribilă arată nu numai cât de nepregătiţi -peste tot în lume-am fost pentru o asemenea confruntare; ea arată şi hibe ce sunt de remediat în funcţionarea sistemelor. Suntem parcă la finele unui ciclu foarte lung, tip Kondratiev, cu perturbaţii economice şi sociale majore.

Reporter: Cum vedeti lumea dupa aceasta pandemie?

Daniel Dăianu: : Este probabil că în economiile post-criză să se accelereze modificări generate de digitalizare, să aibă loc o regândire a lanţurilor de producţie care să pună mai mult accent pe robusteţe/rezilienţa, pe rădăcini locale şi regionale. Nu îmi este clar care va fi exit-ul din supraîndatorare, chiar dacă unii vor spune că experienţa japoneză arată că se poate trăi cu datorii foarte mari. Japonia este însă un caz aparte.

Se va reevalua locul sistemelor de sănătate publică în societatea modernă având în vedere că alţi viruşi ne pot ataca. Pandemia de acum ne-a izbit cumplit şi fiindcă nu am ţinut cont suficient de lecţiile Sars şi Ebola; omenirea nu trebuie să fie cu garda joasă din acest punct de vedere. Mai multe resurse trebuie să fie alocate pentru sănătatea publică şi este nevoie de incluziune în sistemele de asigurări sociale şi medicale.

Problema echităţii în funcţionarea sistemelor economice va deveni mai acută. Lumea corporatistă va trebui să ia în serios chestiunea "responsabilităţii sociale", atât de clamată în textbook-uri în şcolile de afaceri. A ţine cont şi de alţi stake-holderi, nu numai de acţionari, va trebui să se vadă în fapt. Această observaţie priveşte şi industria financiară. În largă măsură, industria financiară nu şi-a schimbat modelele de business (deşi băncile sunt mai bine capitalizate) şi au crescut exponenţial riscuri în aşa numitul shadow-banking.

Stilul de viaţă va cunoaşte schimbări. Nu îmi este clar în ce măsură natura "achizitivă" a omului se poate modifica. Va trebui să găsim un echilibru mai bun în relaţia cu natura.

Va fi nevoie şi de o regândire a modului în care înţelegem să protejăm bunuri colective globale -protecţia contra pandemiilor fiind un exemplu elocvent.

Efecte ale schimbării de climă reclamă colaborare pe plan internaţional şi resurse adecvate în bugetele naţionale. Cum vor afecta toate aceste rivalităţi economice şi geopolitice este de văzut.

UE, ca sa fie ce se proclamă oficial, nu se poate rezuma la o "piaţă unică", ce are propriile neajunsuri. Dacă nu îşi va modifica mecanismele de guvernanţă, dacă nu va dovedi solidaritate în momente dificile (este deconcertant cum au fost tratate Italia şi Spania în tragedia sanitară de acum), va pierde din relevanţă. Este nevoie de solidaritate în general, de "solidaritate financiară" în particular (care implică scheme de partajare a riscurilor/risk sharing). Este bine că s-au mişcat resurse prin bugetul UE (fonduri dedicate luptei contra coronavirus) şi BEI. Dar este puţin în opinia mea. Ar trebui regândit întreg bugetul UE, fiindcă lumea, este de prezumat, nu va mai fi ce a fost, în numeroase privinţe.

Reporter: Vă mulţumesc!