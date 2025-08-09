Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Donald Tusk: O "îngheţare” a războiului din Ucraina ar putea fi aproape

I.S.
Internaţional / 9 august, 09:18

Donald Tusk: O "îngheţare” a războiului din Ucraina ar putea fi aproape

O „îngheţare” a războiului din Ucraina ar putea fi aproape, a declarat premierul polonez, în timp ce Casa Albă şi Kremlinul avansează cu discuţiile pentru un summit la nivel înalt între Donald Trump şi Vladimir Putin în zilele următoare.

Comentariile lui Donald Tusk au venit după ce a vorbit cu liderul ucrainean, Volodymyr Zelenskyy, care a comunicat cu Trump şi cu liderii europeni în ultimele zile, în timp ce Casa Albă continuă să încerce să negocieze o încheiere a războiului de trei ani şi jumătate.

„Există anumite semnale, şi avem, de asemenea, o intuiţie, că poate o îngheţare a conflictului - nu vreau să spun sfârşitul, dar o îngheţare a conflictului - este mai aproape decât mai departe”, a declarat Tusk în timpul unei conferinţe de presă. „Există speranţe pentru acest lucru”.

Tusk a declarat că Zelenski a fost „foarte precaut, dar optimist” cu privire la încetarea focului, a relatat Reuters. Ucraina a dorit ca Polonia şi alte ţări europene să joace un rol în planificarea unei încetări a focului şi a unui eventual acord de pace, a declarat Tusk.

Trump a declarat că este dispus să se întâlnească cu Putin unu la unu fără precondiţii, inclusiv negocieri directe între Putin şi Zelenski, alimentând temerile că Ucraina ar putea fi lăsată în afara negocierilor pentru cadrul unei potenţiale încetări a focului.

Bloomberg scris vineri că acordul ar putea consolida unele dintre câştigurile teritoriale ale lui Putin în Ucraina, îngheţând efectiv liniile de luptă în regiunile Herson şi Zaporojie. Putin a revendicat patru regiuni ucrainene în întregime, deşi o mare parte din teritoriul lor rămâne sub control ucrainean.

Oficialii americani şi ruşi lucrau la o înţelegere în cadrul căreia Rusia şi-ar opri ofensiva în schimbul concesiilor teritoriale - ceea ce face ca această propunere să fie fragilă din punct de vedere politic în Ucraina, a declarat Bloomberg.

Zelenski a răspuns vorbind cu liderii europeni, inclusiv cu cancelarul german, Friedrich Merz, şi cu preşedintele francez, Emmanuel Macron, care sunt conducte cheie către Trump.

Vorbind cu reporterii în Biroul Oval joi, Trump a declarat că Putin nu trebuie să se întâlnească mai întâi cu Zelenski înainte ca preşedinţii SUA şi Rusiei să se poată întâlni. „Nu, nu trebuie”, a spus Trump. „Ei ar dori să se întâlnească cu mine şi voi face tot ce pot pentru a opri uciderile”.

Putin a declarat că nu este pregătit să se întâlnească cu Zelenski, chiar dacă Kremlinul a susţinut că pregătirile sunt în curs pentru un summit bilateral cu Trump săptămâna viitoare.

„Nu am nimic împotrivă în general, este posibil, dar trebuie create anumite condiţii pentru acest lucru”, a spus Putin despre o întâlnire cu Zelenski. „Dar, din păcate, suntem încă departe de a crea astfel de condiţii”.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 09.08.2025, 09:35)

    Discutii despre pacea in Ucraina,

    intre USA si Rusia ??? 

    dar parca era vorba ca razboiul e intre Rusia si Ucraina,

    sau iar am fost pacaliti de media politic corecta ?! 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

