Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Economia Spaniei a crescut cu 2,8% în 2025

U.B.
Internaţional / 30 ianuarie, 12:15

Economia Spaniei a crescut cu 2,8% în 2025

Economia Spaniei a înregistrat în 2025 o creştere de 2,8% şi a continuat redresarea post-Covid, depăşind cu mult media zonei euro, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INE), potrivit AFP.

Cifra, deşi uşor sub previziunile guvernului (2,9%) şi mai mică decât avansul de 3,5% din 2024, confirmă dinamismul economiei spaniole, subliniază sursa citată. Creşterea a fost susţinută în principal de turism, investiţiile companiilor şi consumul gospodăriilor, adaugă AFP. Agenţia de ştiri evidenţiază că turismul a atins un nivel record, cu 97 de milioane de vizitatori străini, iar inflaţia a scăzut în ianuarie 2026 la 2,4%, de la 2,9% în decembrie.

Ministrul Economiei, Carlos Cuerpo, a declarat că „Spania creşte într-un ritm dublu faţă de zona euro şi este în prezent motorul continentului”, conform sursei citate.

Şomajul a scăzut, arată AFP, sub 10% în trimestrul al patrulea al anului 2025, o premieră din 2008, deşi Spania rămâne cu cea mai ridicată rată a şomajului din ţările OCDE. Guvernul premierului Pedro Sanchez a anunţat un plan de regularizare pentru aproximativ 500.000 de imigranţi fără acte, pentru a sprijini forţa de muncă în faţa îmbătrânirii populaţiei, şi o majorare a salariului minim la 1.424,50 euro brut pe lună, mai precizează sursa amintită.

Pentru 2026, Fondul Monetar Internaţional şi Banca Spaniei estimează o creştere a PIB-ului de 2,3%, respectiv 2,2%, în ciuda lipsei unui buget nou, generată de majoritatea fragilă din parlament, conform AFP.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

30 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 30 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

30 ianuarie
Ediţia din 30.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

30 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0961
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2742
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5598
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8755
Gram de aur (XAU)Gram de aur699.3181

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
ccib.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
disb.ro
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
metalshow-tib.ro
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb