Economia Spaniei a crescut cu 2,8% în 2025

Economia Spaniei a înregistrat în 2025 o creştere de 2,8% şi a continuat redresarea post-Covid, depăşind cu mult media zonei euro, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INE), potrivit AFP.

Cifra, deşi uşor sub previziunile guvernului (2,9%) şi mai mică decât avansul de 3,5% din 2024, confirmă dinamismul economiei spaniole, subliniază sursa citată. Creşterea a fost susţinută în principal de turism, investiţiile companiilor şi consumul gospodăriilor, adaugă AFP. Agenţia de ştiri evidenţiază că turismul a atins un nivel record, cu 97 de milioane de vizitatori străini, iar inflaţia a scăzut în ianuarie 2026 la 2,4%, de la 2,9% în decembrie.

Ministrul Economiei, Carlos Cuerpo, a declarat că „Spania creşte într-un ritm dublu faţă de zona euro şi este în prezent motorul continentului”, conform sursei citate.

Şomajul a scăzut, arată AFP, sub 10% în trimestrul al patrulea al anului 2025, o premieră din 2008, deşi Spania rămâne cu cea mai ridicată rată a şomajului din ţările OCDE. Guvernul premierului Pedro Sanchez a anunţat un plan de regularizare pentru aproximativ 500.000 de imigranţi fără acte, pentru a sprijini forţa de muncă în faţa îmbătrânirii populaţiei, şi o majorare a salariului minim la 1.424,50 euro brut pe lună, mai precizează sursa amintită.

Pentru 2026, Fondul Monetar Internaţional şi Banca Spaniei estimează o creştere a PIB-ului de 2,3%, respectiv 2,2%, în ciuda lipsei unui buget nou, generată de majoritatea fragilă din parlament, conform AFP.