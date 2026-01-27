Falcă: Europa acordă o atenţie serioasă sistemului feroviar

Comisia pentru transport şi turism (TRAN) a Parlamentului European a adoptat Regulamentul privind capacitatea infrastructurii feroviare, confirmând astfel acordul încheiat în noiembrie 2025 între Parlament şi Preşedinţia daneză a Consiliului UE, conform unui comunicat al companiei.

Lucrările la acest regulament au fost iniţiate în legislatura anterioară, iar în actualul mandat europarlamentarul Gheorghe Falcă a preluat dosarul de la colegul său Marian Jean Marinescu, fost coordonator al Grupului PPE în Comisia TRAN. Falcă s-a implicat direct în negocierile interinstituţionale şi a susţinut constant mandatul Grupului PPE pe tot parcursul procesului legislativ, se arată într-un comunicat de presă al companiei.

"Votul de astăzi din Comisia TRAN transmite un semnal clar că Europa tratează cu seriozitate blocajele structurale ale sistemului feroviar. Acordul consolidează capacitatea Uniunii de a interveni rapid în situaţii de criză. Coridoarele feroviare fiabile sunt esenţiale pentru transportul trupelor, al echipamentelor militare şi al bunurilor, contribuind direct la întărirea mobilităţii militare şi a securităţii europene”, a declarat europarlamentarul Gheorghe Falcă, raportor din umbră din partea Grupului Partidului Popular European (PPE), potrivit unui comunicat remis redacţiei.

Falcă a explicat că regulamentul adoptat promovează o abordare mai digitală, mai flexibilă şi mai bine coordonată la nivel transfrontalier în gestionarea capacităţii infrastructurii feroviare. Prin confirmarea mandatului de negociere cu Consiliul, Parlamentul European pune bazele unei reţele feroviare europene mai fiabile şi mai competitive, cu beneficii directe pentru cetăţeni şi pentru economie. De asemenea, acest pas este important pentru atingerea obiectivelor climatice ale Uniunii Europene. În plus, faptul că regulamentul a fost iniţiat şi avansat decisiv cu implicarea directă a unor deputaţi români arată relevanţa României în procesul decizional european, conform unui comunicat al companiei.