FIDELIS de noiembrie oferă dobânzi neimpozabile de până la 7,95%

Începând de astăzi, 7 noiembrie, până vineri, 14 noiembrie, persoanele fizice rezidente şi nerezidente, cu vârsta peste 18 ani, pot subscrie în titlurile de stat FIDELIS denominate în lei şi în euro, prin intermediul băncilor partenere: BT Capital Partners&Banca Transilvania, Banca Comercială Română, B.R.D. - Groupe Societe Generale, UniCredit şi TradeVille în parteneriat cu Libra Bank. Titlurile sunt listate la Bursa de Valori Bucureşti, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

FIDELIS de noiembrie marchează a 10-a emisiune FIDELIS din 2025 şi, totodată, a 20-a ediţie de la debutul campaniei „România are sânge de rocker, acum şi de investitor” realizată împreună cu „Morning Glory cu Răzvan Exarhu”, Rock FM. Prin această iniţiativă, donatorii de sânge primesc cea mai avantajoasă dobândă la titlurile de stat.

Beneficii pentru donatorii de sânge: tranşa specială în lei

Tranşa specială de titluri de stat FIDELIS, emise în lei, cu scadenţă la 2 ani, dedicată tuturor celor care fac dovada donării de sânge începând cu 1 iunie 2025, va avea o dobândă de 7,95%. Donatorii-investitori se bucură de un prag minim de subscriere redus de la 5.000 de lei la 500 lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 lei.

În afară de tranşa specială, ediţia FIDELIS care debutează astăzi, 7 noiembrie, va conţine şi următoarele emisiuni:

În lei:

de 6,95% - cu scadenţa la 2 ani

de 7,35% - cu scadenţa la 4 ani

de 7,70% - cu scadenţa la 6 ani

În euro:

de 3,90% - cu scadenţa la 3 ani

de 5% - cu scadenţa la 5 ani

de 6,30% - cu scadenţa la 10 ani

Valoarea nominală a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunea în lei şi 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv, 1.000 de euro.

Poţi retrage banii oricând, iar câştigurile sunt neimpozabile

În procesul de subscriere a titlurilor de stat FIDELIS nu se percep comisioane de către băncile intermediare, iar veniturile obţinute, atât din dobânzi, cât şi din câştigurile de capital sunt neimpozabile. Deţinătorii de titluri de stat FIDELIS lansate în cadrul emisiunilor anterioare ajunse la scadenţă pot reinvesti disponibilităţile neridicate la scadenţă, prin subscrierea în cadrul acestei noi emisiuni. De asemenea, există posibilitatea de a vinde titlurile înainte de scadenţă, primind dobândă aferentă perioadei de deţinere.