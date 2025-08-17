Fotbal: Arbitri români vor conduce meciuri din play-off-ul Ligii Europa şi Conference League

Federaţia Română de Fotbal a anunţat sâmbătă arbitrii români delegaţi de UEFA la meciuri din play-off-ul Ligii Europa şi Conference League, potrivit news.ro.

Joi, 21 august, la Bialystok, în Polonia, partida dintre Jagellonia Bialystok şi albanezii de la FC Dinamo Tirana, din Conference League, va fi condusă de Marian Barbu, ajutat de asistenţii George Neacşu şi Imre Bucsi, rezervă fiind Sebastian Colţescu. În camera VAR se vor afla Cătălin Popa şi Iulian Dima.

Pe 28 august, în Liga Europa, formaţia cehă Sigma Olomouc va înfrunta pe suedezii de la Malmo FF. La centru se va afla Radu Petrescu, ajutat la cele două linii de Radu Ghinguleac şi Mircea Grigoriu, în timp ce rezervă va fi Andrei Chivulete. În camera VAR vor fi Sebastian Colţescu şi Cristina Trandafir.

În aceeaşi zi, 28 august, în Conference League, o altă brigadă din ţara noastră, avându-l la centru pe Horaţiu Feşnic, va conduce întâlnirea dintre FK RFS Riga (Letonia) şi Hamrun Spartans (Malta). Feşnic va fi secondat de Valentin Avram şi Alexandru Cerei, iar rezervă va fi Rareş Vidican. În camera VAR vor activa Ovidiu Haţegan şi Adrian Costreie.

De asemenea, România va avea şi un observator de arbitri în play-off: Augustus Constantin va superviza prestaţia brigăzii delegate la partida Hamrun Spartans - FK RFS Riga.