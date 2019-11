FREE NOW se lansează în România, cu 100 de mii de curse gratuite

FREE NOW, parte a celei mai mari platforme europene de mobilitate urbană deţinute de Daimler şi BMW şi singura aplicaţie din România care integrează atât taxi, cât şi ridesharing, este acum disponibilă pentru pasagerii din ţara noastră, se arată într-un comunicat remis Redacţiei noastre.

Potrivit sursei citate, pentru a călători cu FREE NOW, atât în Bucureşti, cât şi în alte 100 de oraşe din Europa cu aceeaşi aplicaţie, aceştia trebuie să descarce FREE NOW din magazinele iOS şi Android şi să-şi creeze cont.

FREE NOW înlocuieşte aplicaţia Clever, care va continua să funcţioneze o perioadă în paralel cu noua aplicaţie. Şoferii Clever sunt în plin proces de tranziţie la FREE NOW, flota urmând să depăşească 90% din cei 15.000 de şoferi ai companiei în Bucureşti, până la finalul acestui an. Totodată, aplicaţia FREE NOW va fi lansată şi în alte oraşe din ţară în perioada următoare.

Andrei Frunză, CEO Clever / FREE NOW, a declarat: "România este una dintre cele mai importante pieţe la nivel de grup după numărul de curse de taxi şi transport alternativ", spune. FREE NOW înseamnă mai multe opţiuni de mobilitate urbană pentru pasagerii români, atât în ţară, cât şi în celelalte 9 ţări europene în care FREE NOW operează, iar pentru şoferi înseamnă o oportunitate importantă să-şi crească veniturile. Deşi nu a fost până acum disponibilă pentru comenzi în România, pasagerii străini care folosesc deja aplicaţia FREE NOW au încercat, numai în 2018, să comande aproape 500.000 de curse prin aplicaţie atunci când ne-au vizitat ţara."

FREE NOW le permite pasagerilor din România să folosească o singură aplicaţie pentru a găsi cea mai bună soluţie de transport, în regim de taxi sau ridesharing, nu doar Bucureşti, ci şi în alte peste 100 de oraşe din nouă ţări europene în care grupul operează - Germania, Marea Britanie, Irlanda, Spania, Portugalia, Italia, Polonia, Austria şi Suedia.

Eckart Diepenhorst, CEO al FREE NOW Europa, a adăugat: "România este o piaţă foarte importantă pentru noi. Clever a avut o creştere impresionantă în ultimii ani, ca de altfel întreaga piaţă de mobilitate urbană din România, şi credem că FREE NOW va continua să crească într-un ritm chiar mai accelerat pe plan local, în următorii ani. Misiunea noastră este să aducem soluţiile de mobilitate urbană la îndemâna oricui, ceea ce, în contextul limitărilor din oraşele foarte aglomerate cum este Bucureştiul, înseamnă soluţii inovatoare şi în continuă dezvoltare, care să ofere pasagerilor cele mai eficiente şi convenabile opţiuni de transport."