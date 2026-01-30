Gadecki şi Peers şi-au apărat titlul la dublu mixt la Australian Open

Australianii Olivia Gadecki şi John Peers au devenit vineri prima pereche din ultimii 37 de ani care a reuşit să-şi apere titlul la dublu mixt la Australian Open, învingând în finală, într-un meci palpitant, perechea franceză Kristina Mladenovic/Manuel Guinard, scor 4-6, 6-3, 10-8.

Perechea beneficiară de wildcard a devenit prima echipă după Jana Novotna şi Jim Pugh în 1989 care a păstrat coroana şi prima pereche australiană care a făcut acest lucru după Margaret Court şi Ken Fletcher acum 62 de ani.

Cu miliardarul Bill Gates încurajând din tribună, cei doi australieni au triumfat la Melbourne.

Gates - renumitul om de afaceri american, filantrop şi cofondator al Microsoft - şi partenera sa, Paula Hurd, sunt prieteni cu Peers, care s-a împrietenit cu fostul soţ al Paulei, regretatul Mark Hurd, în timp ce studia la Universitatea Baylor din Texas.

Mark Hurd a fost student la Baylor şi bursier de tenis la sfârşitul anilor 1970, înainte de a contribui la dezvoltarea facilităţilor de tenis ale şcolii, în timp ce Peers juca tenis şi studia finanţele acolo.

„Da, era acolo”, a confirmat Peers prezenţa lui Gates. „L-am văzut chiar înainte de a intra pe teren. Ei (Gates şi Paula Hurd) erau în mulţime şi au fost întotdeauna mari susţinători.

M-am bucurat să-i revăd şi o să mă întâlnesc cu ei mai târziu.”

„La fel de bine ca anul trecut, dacă nu chiar mai bine”, a spus Gadecki când a fost întrebată cum se simte. „Este incredibil să câştigi două Grand Slam-uri consecutive. Chiar şi numai să spui asta cu voce tare este o nebunie. Încă încerc să înţeleg.”

Peers a rămas uimit după triumf.

„Un pic şocat”, a spus el. „Putea să se întâmple în orice fel. Sincer, sunt doar fericit că am continuat să ne străduim.”

A fost a treia coroană de Grand Slam la dublu mixt pentru Peers, după ce a câştigat şi US Open 2022 alături de Storm Sanders.