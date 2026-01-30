Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Gadecki şi Peers şi-au apărat titlul la dublu mixt la Australian Open

O.D.
Sport / 30 ianuarie, 08:48

Gadecki şi Peers şi-au apărat titlul la dublu mixt la Australian Open

Australianii Olivia Gadecki şi John Peers au devenit vineri prima pereche din ultimii 37 de ani care a reuşit să-şi apere titlul la dublu mixt la Australian Open, învingând în finală, într-un meci palpitant, perechea franceză Kristina Mladenovic/Manuel Guinard, scor 4-6, 6-3, 10-8.

Perechea beneficiară de wildcard a devenit prima echipă după Jana Novotna şi Jim Pugh în 1989 care a păstrat coroana şi prima pereche australiană care a făcut acest lucru după Margaret Court şi Ken Fletcher acum 62 de ani.

Cu miliardarul Bill Gates încurajând din tribună, cei doi australieni au triumfat la Melbourne.

Gates - renumitul om de afaceri american, filantrop şi cofondator al Microsoft - şi partenera sa, Paula Hurd, sunt prieteni cu Peers, care s-a împrietenit cu fostul soţ al Paulei, regretatul Mark Hurd, în timp ce studia la Universitatea Baylor din Texas.

Mark Hurd a fost student la Baylor şi bursier de tenis la sfârşitul anilor 1970, înainte de a contribui la dezvoltarea facilităţilor de tenis ale şcolii, în timp ce Peers juca tenis şi studia finanţele acolo.

„Da, era acolo”, a confirmat Peers prezenţa lui Gates. „L-am văzut chiar înainte de a intra pe teren. Ei (Gates şi Paula Hurd) erau în mulţime şi au fost întotdeauna mari susţinători.

M-am bucurat să-i revăd şi o să mă întâlnesc cu ei mai târziu.”

„La fel de bine ca anul trecut, dacă nu chiar mai bine”, a spus Gadecki când a fost întrebată cum se simte. „Este incredibil să câştigi două Grand Slam-uri consecutive. Chiar şi numai să spui asta cu voce tare este o nebunie. Încă încerc să înţeleg.”

Peers a rămas uimit după triumf.

„Un pic şocat”, a spus el. „Putea să se întâmple în orice fel. Sincer, sunt doar fericit că am continuat să ne străduim.”

A fost a treia coroană de Grand Slam la dublu mixt pentru Peers, după ce a câştigat şi US Open 2022 alături de Storm Sanders.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Sport

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

30 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 30 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

30 ianuarie
Ediţia din 30.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

29 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0957
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2651
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5548
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8825
Gram de aur (XAU)Gram de aur755.1450

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
disb.ro
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
metalshow-tib.ro
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb