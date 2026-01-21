Georgescu, Potra şi ceilalţi 20 de inculpaţi acuzaţi de acţiuni împotriva ordinii constituţionale, chemaţi la Curtea de Apel Bucureşti

Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu, mercenarul Horaţiu Potra, fiul şi nepotul acestuia, precum şi ceilalţi inculpaţi din dosarul în care aceştia sunt acuzaţi de acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor au fost chemaţi, miercuri, la Curtea de Apel Bucureşti, unde un judecător a analizat, în cameră preliminară, probe şi înscrisuri depuse la dosar, potrivit Hotnews.

Conform sursei citate, la Curtea de Apel Bucureşti s-au aflat miercuri Horaţiu Potra, arestat preventiv, fiul şi nepotul său, plasaţi în arest la domiciliu, Călin Georgescu şi ceilalţi inculpaţi din dosar.

La termenul din 22 decembrie 2025, judecătorul de cameră preliminară a încuviinţat cererea formulată de Horaţiu Potra privind depunerea la dosar a unui stick de memorie care conţine două înregistrări video şi a dispus citarea unui martor-asistent la percheziţia din 26 februarie 2025 de la locuinţa din Mediaş a lui Potra, a relatat Hotnews. Judecătorul a dispus citarea martorului pentru următorul termen stabilit în cauză, în vederea audierii, a informat sursa citată.

Curtea de Apel Bucureşti a stabilit următorul termen la data de 11 februarie, a mai transmis Hotnews, iar judecătorul a respins alte solicitări ale lui Potra sau ale altor inculpaţi în cauză.