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Handbal feminin: România, eşec cu Polonia şi va juca cu Cehia pentru locurile 11-12 la CM

S.B.
Sport / 2 iulie, 12:43

Handbal feminin: România, eşec cu Polonia şi va juca cu Cehia pentru locurile 11-12 la CM

Naţionala de tineret a României a pierdut, joi, cu reprezentativa Poloniei, scor 24-25 (14-15), în penultimul meci de la Campionatul Mondial din China, informează news.ro.

Tricolorele vor juca pentru clasarea finală pe locurile 11-12, cu Cehia.

În primul meci al zilei pentru locurile 9-12, Suedia - Cehia, scorul a fost 30-21. Astfel, Suedia şi Polonia vor juca, vineri, pentru locurile 9-10, iar Cehia şi România pentru locurile 11-12.

Rezultatele naţionalei la CM U20: 40-15 cu Canada, 30-28 cu Brazilia şi 31-37 cu Germania (grupa preliminară C), 25-32 cu Spania şi 26-22 cu Coreea de Sud (grupa principală II), 24-25 cu Polonia (locurile 9-12).

Tot joi vor avea loc meciurile din sferturile de finală ale Campionatului Mondial, între Danemarca - Serbia, Franţa - Muntenegru, Germania - Norvegia şi Japonia - Spania.

Semifinalele vor avea loc vineri, iar duminică sunt programate finalele pentru medalii.

România are două titluri mondiale în palmares, obţinute în 1995 şi 1999. La ediţia CM din 2024, echipa României s-a clasat pe locul 11.

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