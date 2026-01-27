Întâlnirea premierului Ilie Bolojan cu oficialii Agenţiei de rating Fitch

Premierul României, Ilie Bolojan, a avut astăzi o întâlnire de lucru cu reprezentanţii agenţiei internaţionale de rating Fitch, în cadrul evaluării periodice a evoluţiilor economice şi fiscale ale ţării. La discuţii au participat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, şi directorul general al Trezoreriei Statului, Ştefan Nanu, conform unui comunicat al companiei.

Discuţiile au vizat principalele măsuri de politică fiscal-bugetară aflate în implementare, evoluţia finanţelor publice şi perspectivele macroeconomice, precum şi modul în care acestea contribuie la stabilitatea economică şi la predictibilitatea necesară mediului investiţional, se arată într-un comunicat de presă al companiei.

Premierul a prezentat direcţiile asumate de Guvern pentru consolidarea fiscală, cu accent pe controlul cheltuielilor publice, creşterea eficienţei utilizării resurselor bugetare şi menţinerea unei traiectorii sustenabile a datoriei publice, în concordanţă cu angajamentele asumate. Totodată, a fost reafirmată abordarea responsabilă a Guvernului în ceea ce priveşte politicile economice şi fiscale pe termen mediu, orientată spre întărirea stabilităţii macroeconomice şi consolidarea încrederii investitorilor în economia României, potrivit unui comunicat remis redacţiei.