Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Investitorii-cheie ai FP nu vând în oferta Lion Capital

A.I.
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital / 30 ianuarie

Investitorii-cheie ai FP nu vând în oferta Lion Capital

Matej Rigelnik, preşedintele board-ului FP: ”Vedem un potenţial pe termen lung al acţiunilor Fondului Proprietatea şi al întregului model de business”

Valentin Stănescu, acţionar: ”În niciun caz nu vând; dimpotrivă, mă gândesc dacă nu cumva să-mi cresc participaţia”

Mihai Sebea, acţionar: ”Orice acţionar este binevenit la Fondul Proprietatea; nu sunt binevenite fostele practici ale SIF-urilor”

Membrii Comitetului Reprezentanţilor Acţionarilor Fondului Proprietatea (FP) şi alţi investitori importanţi ai fondului nu au de gând să vândă din deţineri în oferta lansată de Lion Capital, considerând că fondul are un potenţial mult mai mare, potrivit opiniilor exprimate marţi seară, într-o videoconferinţă moderată de jurnalistul Radu Soviani.

Fosta SIF Banat-Crişana a lansat o ofertă de cumpărare pentru 191,6 milioane de acţiuni ale Fondului Proprietatea, echivalentul a aproape 6% din capitalul social al FP, la un preţ unitar de 0,68 lei, similar cu cel curent din piaţă. Operaţiunea a demarat la data de 22 ianuarie, iar până ieri subscrierile se ridicau la circa 18 milioane de titluri, echivalentul a 9,4% din totalul acţiunilor pe care Lion intenţionează să le achiziţioneze.

Florian Munteanu: ”Fondul Proprietatea are un potenţial sensibil mai mare decât această ofertă”

Florian Munteanu, acţionar şi membru al boardului FP, a afirmat că nu a fost abordat de Lion Capital pentru a-şi vinde acţiunile.

”Legat de ofertă, dacă ne uităm la valoarea activului net şi la solicitarea de evaluare comercială (n.r. a companiei Aeroporturi Bucureşti), este clar că Fondul Proprietatea are un potenţial sensibil mai mare decât această ofertă, astfel încât lucrurile vorbesc de la sine. Bineînţeles că totul trebuie privit într-un context mai larg, de guvernanţă corporatistă, de implicare a acţionarilor şi a raportului dintre diverşi acţionari importanţi, printre care şi statul român, care are un rol foarte important în cadrul Fondului Proprietatea, atât în calitate de acţionar, cât şi prin faptul că este deţinătorul pachetului majoritar la cele mai multe dintre deţinerile Fondului Proprietatea”, a spus Florian Munteanu.

Istvan Sarkany de asemenea membru al board-lui FP, a punctat că nu intenţionează să vândă în oferta Lion. ”Nu mi se pare o ofertă neapărat interesantă. Dacă eliminăm discount-urile, doar aeroportul ar trebui să valoreze în jur de 68-70 de bani (n.r. pe unitate) în activele nete ale Fondului Proprietatea. Nu ştim dacă se va concretiza oferta statului, dar valoarea în sine există, este palpabilă şi, în mod evident, ar trebui să ne intereseze. Lion este acţionar al Fondului Proprietatea, a făcut o ofertă prin care, probabil, speră să câştige mai mulţi bani. Este dreptul lor, iar dreptul nostru este să decidem dacă vrem să vindem sau nu”, a afirmat Sarkany.

Nici Valentin Stănescu, acţionar al FP, nu îşi vinde deţinerea, ci se gândeşte să îşi crească participaţia în fond.

”Am investiţii semnificative în Fondul Proprietatea, iar o parte dintre ele sunt făcute cu un credit, cu investiţii în marjă. Acum creditul expiră la începutul lunii februarie şi am fost contactat de intermediar, care m-a întrebat dacă vreau să continui creditul sau dacă vreau să-l închid. Dacă voiam să-l închid, evident, trebuia să vând, dar am zis nu numai că vreau să continui, ci şi, având în vedere creşterea spectaculoasă a acţiunii, am întrebat care este limita maximă la care m-aş putea întinde. În niciun caz nu vând, ci, dimpotrivă, mă gândesc dacă nu cumva să-mi cresc participaţia”, a spus Valentin Stănescu.

Andrei Octav Moise, membru al Comitetului Reprezentanţilor, a subliniat că este investitor pe termen lung în FP.

”Noi, ca board, nu am fost abordaţi şi nici eu personal nu am fost abordat de Lion. Toate investiţiile mele, toată averea mea şi a familiei este în FP şi nu sunt speculator, ci investitor pe termen lung şi foarte lung. Chiar dacă oferta ar fi de 2 lei sau 5 lei (n.r. pe acţiune), tot nu aş vinde, pentru că sunt aici pentru ani de zile, nu pentru a specula o creştere rapidă de preţ”, a afirmat Andrei Octav Moise.

Peter Krivc, Axor Holding: ”Vedem un potenţial semnificativ pentru randamente viitoare”

Peter Krivc, directorul executiv al Axor Holding, unul dintre fondurile slovene din actionariartul FP a afirmat că oferta Lion Capital a venit într-un moment în care preţul de pe bursă era practic la nivelul ofertei.

”După cum s-a mai menţionat, fără aplicarea oricărui discount, chiar şi pe baza evaluării realizate de KPMG pentru CNAB, valoarea activului net este de peste 1 leu, astfel că nu vindem. Tindem să fim acţionari strategici pe termen lung şi vedem un potenţial semnificativ pentru randamente viitoare”, a afirmat Peter Krivc.

Matej Rigelnik: ”Fondul Proprietatea este, fără îndoială, unul dintre fondurile care au oferit unele dintre cele mai ridicate randamente din România şi din Europa de Est”

Matej Rigelnik, preşedintele board-ului FP şi beneficiarul real al fondurilor solvene din actionariatul Fondului a punctat că nu va vinde în oferta Lion Capital, deoarece vede un potenţial pe termen lung al acţiunilor Fondul Proprietatea şi al întregului model de business.

”Oamenii sau investitorii iau lucrurile pe termen scurt prea în serios, supraestimează impactul pe termen scurt al unor evenimente şi subestimează substanţial impactul pe termen lung. Nu văd (n.r. oferta) Lion Capital ca pe ceva seismologic (n.r. în sens structural, care schimbă fundamental lucrurile), ci mai degrabă ca pe un fenomen meteorologic (n.r. conjunctural), ceea ce, desigur, este benefic pentru acţionari şi pentru preţul acţiunii, care a crescut substanţial în ultimele două luni. A adus lichiditate suplimentară şi a arătat că şi alţi investitori văd potenţial în acţiunile Fondului”, a spus Rigelnik.

Preşedintele board-ului FP a adăugat: ”Ţineţi cont de un lucru important - Fondul Proprietatea a sărbătorit 20 de ani de existenţă pe 28 decembrie 2025 şi 15 ani de la listare chiar cu două zile în urmă (n.r. videoconferinţa a avut loc în seara zilei de 28 ianuarie) - la 26 ianuarie 2011, Fondul Proprietatea a fost listat la Bursa de Valori Bucureşti. Ceea ce îşi amintesc acţionarii din tot parcursul FP din ultimii 20 sau chiar 15 ani sunt randamentele obţinute, iar Fondul Proprietatea este, fără îndoială, unul dintre fondurile care au oferit unele dintre cele mai ridicate randamente din România şi din Europa de Est. Credem cu adevărat în acest model de afaceri şi credem cu tărie că toţi acţionarii trebuie remuneraţi în mod egal. Acest lucru înseamnă că nu căutăm mecanisme alternative de compensare pentru noi; dorim să fim remuneraţi în acelaşi mod ca şi ceilalţi 92% dintre acţionari. De aceea am decis, în calitate de membru al Comitetului Reprezentanţilor, să nu fiu remunerat în niciun fel; am refuzat să fiu plătit”.

Matej Rigelnik a mai punctat că acţionarii FP au un cuvânt decisiv de spus în privinţa viitorului Fondului Proprietatea. ”Este important de reţinut că acţionarii de retail sunt proprietarii majoritari ai Fondului; peste 70% din acţiuni sunt deţinute de investitori neinstituţionali. Dacă oamenii aleg să se implice, atunci viitorul este al lor. Ceea ce mi-au arătat ultimele şase luni este că, atunci când acţionarii se implică, când rămân uniţi şi când fac ceea ce este corect, viitorul Fondului este luminos. Sunt foarte optimist în ceea ce priveşte viitorul FP şi noi, ca organizaţie, nu intenţionăm să vindem acţiuni în cadrul acestei oferte. Desigur, primim cu bun venit noi acţionari în Fondul Proprietatea”, a afirmat Matej Rigelnik.

Mihai Sebea: ”Nu cred că la FP ne dorim lipsă de transparenţă, aranjamente doar pentru un grup restrâns şi defavorizarea investitorilor de retail”

Acţionarul Mihai Sebea consideră că preţul ofertei Lion Capital este ”foarte mic”, într-o perioadă în care afacerile principalelor deţineri ale FP sunt în creştere.

”Nu am fost căutat (n.r. de Lion Capital) de când a apărut oferta, iar punctul meu de vedere este foarte clar: nu vând, odată pentru că vreau să îmi menţin investiţia. Fondul Proprietatea se află într-un moment foarte bun, a intrat pe o direcţie foarte bună, cu un board nou, alături de micii acţionari, ceea ce întăreşte guvernanţa corporativă. Cred că valoarea fondului este mult mai mare chiar şi de un leu; valoarea activului net ar fi aproape de un leu dacă eliminăm discounturile din evaluare. Atât CNAB, cât şi Portul Constanţa şi chiar Salrom se află în nişte momente foarte bune (...). Chiar şi un preţ bun nu este suficient, pentru că afacerile sunt în creştere, atât la CNAB cât şi la Portul Constanţa”, a spus Mihai Sebea.

Acţionarul a adăugat: ”Nu am vrut să vând în această ofertă şi pentru că este vorba despre un SIF; oricum, preţul ofertei este foarte mic. Orice acţionar, orice investitor instituţional este binevenit la Fondul Proprietatea, pentru că este o piaţă liberă şi vrem o piaţă de capital puternică. Însă nu sunt binevenite fostele practici ale SIF-urilor. Nu cred că la Fondul Proprietatea ne dorim lipsă de transparenţă, aranjamente doar pentru un grup restrâns şi defavorizarea investitorilor de retail”.

Oferta lansată de Lion Capital se va încheia în data de 4 februarie.

La finele lunii viitoare, acţionarii fondului sunt convocaţi pentru două adunări generale, între punctele aflate pe ordinea de zi fiind acordarea unui nou mandat administratorului Franklin Templeton, consolidarea valorii nominale a titlurilor Fondul Proprietatea, alegerea unui membru al Comitetului Reprezentanţilor, prezentarea rezultatelor procesului de consultare desfăşurat cu acţionarii privind direcţia strategică dorită pentru fond, precum şi includerea concluziilor acestui proces în Declaraţia de Politică Investiţională a FP. Fondul a primit o solicitare de completare a ordinii de zi cu puncte referitoare la evaluarea deţinerii în compania Aeroporturi Bucureşti şi returnări de capital către investitori.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Piaţa de Capital

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

30 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 30 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

30 ianuarie
Ediţia din 30.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

29 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0957
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2651
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5548
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8825
Gram de aur (XAU)Gram de aur755.1450

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
disb.ro
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
metalshow-tib.ro
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb