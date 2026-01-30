Investitorii-cheie ai FP nu vând în oferta Lion Capital

Membrii Comitetului Reprezentanţilor Acţionarilor Fondului Proprietatea (FP) şi alţi investitori importanţi ai fondului nu au de gând să vândă din deţineri în oferta lansată de Lion Capital, considerând că fondul are un potenţial mult mai mare, potrivit opiniilor exprimate marţi seară, într-o videoconferinţă moderată de jurnalistul Radu Soviani.

Fosta SIF Banat-Crişana a lansat o ofertă de cumpărare pentru 191,6 milioane de acţiuni ale Fondului Proprietatea, echivalentul a aproape 6% din capitalul social al FP, la un preţ unitar de 0,68 lei, similar cu cel curent din piaţă. Operaţiunea a demarat la data de 22 ianuarie, iar până ieri subscrierile se ridicau la circa 18 milioane de titluri, echivalentul a 9,4% din totalul acţiunilor pe care Lion intenţionează să le achiziţioneze.

• Florian Munteanu: ”Fondul Proprietatea are un potenţial sensibil mai mare decât această ofertă”

Florian Munteanu, acţionar şi membru al boardului FP, a afirmat că nu a fost abordat de Lion Capital pentru a-şi vinde acţiunile.

”Legat de ofertă, dacă ne uităm la valoarea activului net şi la solicitarea de evaluare comercială (n.r. a companiei Aeroporturi Bucureşti), este clar că Fondul Proprietatea are un potenţial sensibil mai mare decât această ofertă, astfel încât lucrurile vorbesc de la sine. Bineînţeles că totul trebuie privit într-un context mai larg, de guvernanţă corporatistă, de implicare a acţionarilor şi a raportului dintre diverşi acţionari importanţi, printre care şi statul român, care are un rol foarte important în cadrul Fondului Proprietatea, atât în calitate de acţionar, cât şi prin faptul că este deţinătorul pachetului majoritar la cele mai multe dintre deţinerile Fondului Proprietatea”, a spus Florian Munteanu.

Istvan Sarkany de asemenea membru al board-lui FP, a punctat că nu intenţionează să vândă în oferta Lion. ”Nu mi se pare o ofertă neapărat interesantă. Dacă eliminăm discount-urile, doar aeroportul ar trebui să valoreze în jur de 68-70 de bani (n.r. pe unitate) în activele nete ale Fondului Proprietatea. Nu ştim dacă se va concretiza oferta statului, dar valoarea în sine există, este palpabilă şi, în mod evident, ar trebui să ne intereseze. Lion este acţionar al Fondului Proprietatea, a făcut o ofertă prin care, probabil, speră să câştige mai mulţi bani. Este dreptul lor, iar dreptul nostru este să decidem dacă vrem să vindem sau nu”, a afirmat Sarkany.

Nici Valentin Stănescu, acţionar al FP, nu îşi vinde deţinerea, ci se gândeşte să îşi crească participaţia în fond.

”Am investiţii semnificative în Fondul Proprietatea, iar o parte dintre ele sunt făcute cu un credit, cu investiţii în marjă. Acum creditul expiră la începutul lunii februarie şi am fost contactat de intermediar, care m-a întrebat dacă vreau să continui creditul sau dacă vreau să-l închid. Dacă voiam să-l închid, evident, trebuia să vând, dar am zis nu numai că vreau să continui, ci şi, având în vedere creşterea spectaculoasă a acţiunii, am întrebat care este limita maximă la care m-aş putea întinde. În niciun caz nu vând, ci, dimpotrivă, mă gândesc dacă nu cumva să-mi cresc participaţia”, a spus Valentin Stănescu.

Andrei Octav Moise, membru al Comitetului Reprezentanţilor, a subliniat că este investitor pe termen lung în FP.

”Noi, ca board, nu am fost abordaţi şi nici eu personal nu am fost abordat de Lion. Toate investiţiile mele, toată averea mea şi a familiei este în FP şi nu sunt speculator, ci investitor pe termen lung şi foarte lung. Chiar dacă oferta ar fi de 2 lei sau 5 lei (n.r. pe acţiune), tot nu aş vinde, pentru că sunt aici pentru ani de zile, nu pentru a specula o creştere rapidă de preţ”, a afirmat Andrei Octav Moise.

• Peter Krivc, Axor Holding: ”Vedem un potenţial semnificativ pentru randamente viitoare”

Peter Krivc, directorul executiv al Axor Holding, unul dintre fondurile slovene din actionariartul FP a afirmat că oferta Lion Capital a venit într-un moment în care preţul de pe bursă era practic la nivelul ofertei.

”După cum s-a mai menţionat, fără aplicarea oricărui discount, chiar şi pe baza evaluării realizate de KPMG pentru CNAB, valoarea activului net este de peste 1 leu, astfel că nu vindem. Tindem să fim acţionari strategici pe termen lung şi vedem un potenţial semnificativ pentru randamente viitoare”, a afirmat Peter Krivc.

• Matej Rigelnik: ”Fondul Proprietatea este, fără îndoială, unul dintre fondurile care au oferit unele dintre cele mai ridicate randamente din România şi din Europa de Est”

Matej Rigelnik, preşedintele board-ului FP şi beneficiarul real al fondurilor solvene din actionariatul Fondului a punctat că nu va vinde în oferta Lion Capital, deoarece vede un potenţial pe termen lung al acţiunilor Fondul Proprietatea şi al întregului model de business.

”Oamenii sau investitorii iau lucrurile pe termen scurt prea în serios, supraestimează impactul pe termen scurt al unor evenimente şi subestimează substanţial impactul pe termen lung. Nu văd (n.r. oferta) Lion Capital ca pe ceva seismologic (n.r. în sens structural, care schimbă fundamental lucrurile), ci mai degrabă ca pe un fenomen meteorologic (n.r. conjunctural), ceea ce, desigur, este benefic pentru acţionari şi pentru preţul acţiunii, care a crescut substanţial în ultimele două luni. A adus lichiditate suplimentară şi a arătat că şi alţi investitori văd potenţial în acţiunile Fondului”, a spus Rigelnik.

Preşedintele board-ului FP a adăugat: ”Ţineţi cont de un lucru important - Fondul Proprietatea a sărbătorit 20 de ani de existenţă pe 28 decembrie 2025 şi 15 ani de la listare chiar cu două zile în urmă (n.r. videoconferinţa a avut loc în seara zilei de 28 ianuarie) - la 26 ianuarie 2011, Fondul Proprietatea a fost listat la Bursa de Valori Bucureşti. Ceea ce îşi amintesc acţionarii din tot parcursul FP din ultimii 20 sau chiar 15 ani sunt randamentele obţinute, iar Fondul Proprietatea este, fără îndoială, unul dintre fondurile care au oferit unele dintre cele mai ridicate randamente din România şi din Europa de Est. Credem cu adevărat în acest model de afaceri şi credem cu tărie că toţi acţionarii trebuie remuneraţi în mod egal. Acest lucru înseamnă că nu căutăm mecanisme alternative de compensare pentru noi; dorim să fim remuneraţi în acelaşi mod ca şi ceilalţi 92% dintre acţionari. De aceea am decis, în calitate de membru al Comitetului Reprezentanţilor, să nu fiu remunerat în niciun fel; am refuzat să fiu plătit”.

Matej Rigelnik a mai punctat că acţionarii FP au un cuvânt decisiv de spus în privinţa viitorului Fondului Proprietatea. ”Este important de reţinut că acţionarii de retail sunt proprietarii majoritari ai Fondului; peste 70% din acţiuni sunt deţinute de investitori neinstituţionali. Dacă oamenii aleg să se implice, atunci viitorul este al lor. Ceea ce mi-au arătat ultimele şase luni este că, atunci când acţionarii se implică, când rămân uniţi şi când fac ceea ce este corect, viitorul Fondului este luminos. Sunt foarte optimist în ceea ce priveşte viitorul FP şi noi, ca organizaţie, nu intenţionăm să vindem acţiuni în cadrul acestei oferte. Desigur, primim cu bun venit noi acţionari în Fondul Proprietatea”, a afirmat Matej Rigelnik.

• Mihai Sebea: ”Nu cred că la FP ne dorim lipsă de transparenţă, aranjamente doar pentru un grup restrâns şi defavorizarea investitorilor de retail”

Acţionarul Mihai Sebea consideră că preţul ofertei Lion Capital este ”foarte mic”, într-o perioadă în care afacerile principalelor deţineri ale FP sunt în creştere.

”Nu am fost căutat (n.r. de Lion Capital) de când a apărut oferta, iar punctul meu de vedere este foarte clar: nu vând, odată pentru că vreau să îmi menţin investiţia. Fondul Proprietatea se află într-un moment foarte bun, a intrat pe o direcţie foarte bună, cu un board nou, alături de micii acţionari, ceea ce întăreşte guvernanţa corporativă. Cred că valoarea fondului este mult mai mare chiar şi de un leu; valoarea activului net ar fi aproape de un leu dacă eliminăm discounturile din evaluare. Atât CNAB, cât şi Portul Constanţa şi chiar Salrom se află în nişte momente foarte bune (...). Chiar şi un preţ bun nu este suficient, pentru că afacerile sunt în creştere, atât la CNAB cât şi la Portul Constanţa”, a spus Mihai Sebea.

Acţionarul a adăugat: ”Nu am vrut să vând în această ofertă şi pentru că este vorba despre un SIF; oricum, preţul ofertei este foarte mic. Orice acţionar, orice investitor instituţional este binevenit la Fondul Proprietatea, pentru că este o piaţă liberă şi vrem o piaţă de capital puternică. Însă nu sunt binevenite fostele practici ale SIF-urilor. Nu cred că la Fondul Proprietatea ne dorim lipsă de transparenţă, aranjamente doar pentru un grup restrâns şi defavorizarea investitorilor de retail”.

Oferta lansată de Lion Capital se va încheia în data de 4 februarie.

La finele lunii viitoare, acţionarii fondului sunt convocaţi pentru două adunări generale, între punctele aflate pe ordinea de zi fiind acordarea unui nou mandat administratorului Franklin Templeton, consolidarea valorii nominale a titlurilor Fondul Proprietatea, alegerea unui membru al Comitetului Reprezentanţilor, prezentarea rezultatelor procesului de consultare desfăşurat cu acţionarii privind direcţia strategică dorită pentru fond, precum şi includerea concluziilor acestui proces în Declaraţia de Politică Investiţională a FP. Fondul a primit o solicitare de completare a ordinii de zi cu puncte referitoare la evaluarea deţinerii în compania Aeroporturi Bucureşti şi returnări de capital către investitori.