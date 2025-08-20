Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Israelul a început prima fază a asaltului asupra oraşului Gaza

I.S.
Internaţional / 20 august, 20:34

Israelul a început prima fază a asaltului asupra oraşului Gaza

Israelul a lansat primele etape ale atacului planificat împotriva Fâşiei Gaza, iar forţele israeliene se află deja la periferia oraşului Gaza după confruntări cu Hamas de o amploare fără precedent, potrivit presei israeliane, relatează AFP.

„Am început operaţiunile preliminare pentru atac. Vom crea condiţiile pentru a-i aduce înapoi pe ostatici”, a declarat la televiziune Effie Defrin, purtător de cuvânt al armatei israeliene.

Anterior, ministrul israelian al apărării Israel Katz aprobase un plan în vederea cuceririi oraşului Gaza de către armata israeliană şi a ordonat mobilizarea a 60.000 de rezervişti care să ia parte la operaţiune.

De asemenea, mai devreme în cursul zilei, armata israeliană anunţase că a ucis zeci de combatanţi Hamas în timpul respingerii unui atac al braţului armat al mişcării islamiste palestiniene, care, la rândul său, susţine că a ucis un număr nedeterminat de soldaţi israelieni.

Potrivit presei israeliene, este vorba de un atac de o amploare fără precedent împotriva trupelor israeliene din Fâşia Gaza de la începutul războiului declanşat de atacul sângeros al Hamas asupra Israelului, la 7 octombrie 2023.

„Astăzi, în jurul orei 9:00, peste 15 terorişti au ieşit pe mai multe ieşiri ale unui tunel situat în apropierea unui post avansat al batalionului 90 în sudul Khan Younis” (sudul Fâşiei Gaza), se arată într-un comunicat al armatei. Atacatorii „au lansat un atac combinat cu focuri de armă şi rachete antitanc în direcţia postului. Mai mulţi dintre cei care încercau să se infiltreze în post au fost eliminaţi în lupte corp la corp şi în atacuri aeriene de sprijin”, a relatat armata israeliană.

„Un soldat al Tsahal (armata israeliană - n.r.) a fost grav rănit şi alţi doi au fost uşor răniţi” în incident, potrivit armatei, care afirmă că a ucis „10 terorişti” în total şi a difuzat imagini ale loviturilor sale aeriene.

Alţi opt atacatori au reuşit să se retragă în tunel.

„Incidentul este încă în curs, iar trupele continuă operaţiunile pentru localizarea şi eliminarea lor”, a transmis armata.

Potrivit lui Doron Kadoch, jurnalist la radioul militar israelian, este vorba de un atac „excepţional” de la începutul războiului. Acesta viza răpirea unor soldaţi, în contextul în care Israelul şi Hamas au ajuns la un acord preliminar pentru eliberarea ostaticilor răpiţi pe 7 octombrie şi pentru un armistiţiu în teritoriul palestinian, a afirmat postul de televiziune israelian Channel 12.

Într-un comunicat, Brigăzile Ezzedine al-Qassam, braţul armat al Hamas, au raportat „un raid efectuat în această dimineaţă” de luptătorii săi „asupra unei poziţii inamice recent stabilite în sud-estul Khan Younis”, se afirmă în text.

Sprijiniţi de mortiere, combatanţii „au luat cu asalt locul şi au ţintit mai multe tancuri (...), case în care erau baricadaţi ocupanţii (soldaţi israelieni - n.r.)”, explică ramura armată a Hamas, care susţine şi că a ucis „un şef de tanc”.

Aripa armată a Hamas asigură că unul dintre combatanţii săi „s-a aruncat în aer în mijlocul soldaţilor” israelieni, „lăsând morţi şi răniţi”, fără a menţiona pierderi în rândurile sale.

Solicitat de AFP, un purtător de cuvânt al armatei israeliene a negat aceste ultime afirmaţii, în special în ceea ce priveşte un atac sinucigaş şi orice încercare de răpire a militarilor săi.

