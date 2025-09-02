Kim Jong Un a venit la Beijing împreună cu fiica sa

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a ajuns marţi în capitala Chinei, Beijing, împreună cu fiica sa, Kim Ju Ae, pentru a participa la parada militară de amploare prevăzută miercuri. Imaginile l-au arătat pe Kim coborând din trenul său blindat în gara din Beijing, însoţit de fiica sa despre care agenţia de spionaj a Coreei de Sud spune că este „cel mai probabil” succesor al dictatorului de la Phenian, potrivit Agerpres, de la care menţionăm următoarele.

La parada de miercuri, dedicată „Zilei Victoriei”, Kim Jong Un se va întâlni cu Xi Jinping, Vladimir Putin şi alţi lideri mondiali.

Liderul chinez Xi Jinping va găzdui miercuri cea mai mare paradă militară din istoria Chinei, pentru a marca 80 de ani de la capitularea oficială a Japoniei la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Kim a trecut marţi graniţa cu China la bordul trenului său blindat, despre care se spune că are un restaurant ce serveşte vinuri franceze fine şi preparate precum homar proaspăt.

Domnişoara Kim a apărut tot mai frecvent alături de tatăl său de când a debutat pe scena publică, în noiembrie 2022. Informaţiile despre ea sunt însă foarte limitate. Nu se ştie cu exactitate nici măcar câţi ani are. În 2023, Serviciul Naţional de Informaţii din Coreea de Sud estima că are în jur de 10 ani.

Agenţia de ştiri nord-coreeană KCNA, controlată de stat, a relatat că liderul suprem a fost întâmpinat la gară de mai mulţi membri de rang înalt ai Partidului Comunist Chinez (PCC), printre care şi ministrul de externe Wang Yi. Întâlnirea s-a desfăşurat într-o „atmosferă călduroasă”, iar Kim i-a mulţumit preşedintelui Xi pentru „ospitalitatea entuziastă şi cordială”. Ştirea KCNA nu menţionează prezenţa fiicei sale.

Trenul lui Kim a fost fotografiat marţi după-amiază traversând o suburbie a Beijingului, cu un steag nord-coreean vizibil. Kim a părăsit Phenianul luni, dar protecţia strictă a trenului presupune ca acesta să se deplaseze încet.

Este pentru prima dată din 1959 când un lider nord-coreean participă la o paradă militară chineză. Kim va fi printre cei 26 de şefi de stat - inclusiv liderii din Myanmar, Iran şi Cuba - care vor fi prezenţi.

Prezenţa sa reprezintă o îmbunătăţire faţă de ultima paradă a Zilei Victoriei din China, din 2015, când Phenianul a trimis doar pe unul dintre cei mai înalţi oficiali ai săi, Choe Ryong-hae.

Liderul nord-coreean călătoreşte rar în străinătate, contactele sale recente cu liderii mondiali limitându-se la Putin, pe care l-a întâlnit de două ori de la invazia Rusiei în Ucraina.

Ultima sa vizită la Beijing a avut loc în 2019, cu ocazia unui eveniment care marca 70 de ani de relaţii diplomatice între cele două ţări. Şi în acea călătorie s-a deplasat cu trenul.

Tradiţia de a călători cu trenul a fost începută de bunicul lui Kim, Kim Ir Sen, care a făcut propriile călătorii cu trenul în Vietnam şi Europa de Est.

Tatăl lui Kim, Kim Jong Il, călătorea cu trenul, deoarece se pare că îi era frică să zboare.

Potrivit unui canal de ştiri sud-coreean, trenul blindat are aproximativ 90 de vagoane, inclusiv săli de conferinţe, săli de audienţă şi dormitoare.

Zeci de mii de militari vor mărşălui în formaţie prin istorica Piaţă Tiananmen din Beijing în ziua paradei, care va marca cea de-a 80-a aniversare a capitulării oficiale a Japoniei în cel de-al Doilea Război Mondial şi sfârşitul conflictului.

Parada de 70 de minute va prezenta probabil cele mai noi arme ale Chinei, inclusiv sute de avioane, tancuri şi sisteme anti-drone - fiind pentru prima dată când noua structură a forţelor militare este prezentată în întregime într-o paradă.

Majoritatea liderilor occidentali nu sunt aşteptaţi să participe la paradă, din cauza opoziţiei lor faţă de invazia Rusiei în Ucraina, care a dus la sancţiuni împotriva regimului Putin. Însă vor fi prezenţi lideri din Indonezia, Malaezia, Myanmar şi Vietnam - o dovadă suplimentară a eforturilor concertate ale Beijingului de a consolida relaţiile cu ţările vecine din Asia de Sud-Est.

Doar un singur lider al UE va participa - prim-ministrul slovac Robert Fico - în timp ce Bulgaria şi Ungaria vor trimite reprezentanţi.