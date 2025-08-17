La Liga: Debut victorios pentru FC Barcelona, 3-0 la Mallorca

Echipa spaniolă FC Barcelona a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 3-0, formaţia Rela Mallorca, în prima etapă din La Liga, potrivit news.ro.

Prima repriză a fost plină de evenimente pe estadiu de Son Moix. Servit Lamine Yamal, Raphinha a deschis scorul în minutul 7, iar în minutul 23 Ferran Torres a făcut 2-0 pentru catalani. Gazdele au pierdut doi jucători în numai şase minute. Morlanes a primit al doilea galben în minutul 33 şi a părăsit terenul, pentru ca în minutul 38 Muriqi să faulteze, iar VAR-ul să chimbe culoare cartonaşului din galben în roşu.

Barcelona nu a profitat însă de inferioritatea numerică a gazdelor decât pentru ca Yamal să închidă tabela, în minutul 90+4, şi meciul s-a terminat cu o victorie cu 3-0 a elevilor lui Flick.