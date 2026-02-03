Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Laurenţiu Leoreanu (PNL): "E greu să modifici retroactiv taxele locale”

O.S.
Politică / 3 februarie, 20:33

Sursa foto: Facebook/Laurenţiu Leoreanu

Sursa foto: Facebook/Laurenţiu Leoreanu

Primarul municipiului Roman, Laurenţiu Leoreanu (PNL), a declarat marţi că revenirea retroactivă asupra taxelor locale este dificilă. El a precizat că modificările pot fi gândite de guvernanţi, dar rămâne de văzut ce este fezabil, conform News.ro.

Primarul municipiului Roman, Laurenţiu Leoreanu, a fost întrebat despre anunţul UDMR privind revenirea la valoarea taxelor şi impozitelor de anul trecut, potrivit sursei.

"E greu să revenim retroactiv, pentru că legea prevede clar că taxele şi impozitele pentru anul următor trebuie adoptate până la 31 decembrie. În trecut, acestea trebuiau stabilite chiar mai devreme, în prima parte a anului. Dacă s-ar face această modificare în anumite limite, ar fi un sprijin. În privinţa facilităţilor, impactul asupra creşterii taxelor a fost mai mare”, a declarat el, precizează sursa.

Potrivit lui Leoreanu, creşterea taxelor conform legii 239 ar fi fost de 80-85%, însă eliminarea facilităţilor a dus impactul efectiv până aproape de 200%, relatează News.ro. "Oamenii au crezut că va fi în jur de 80%, dar fără facilităţi s-a ajuns aproape de 200%”, a explicat el, a subliniat sursa menţionată anterior.

"Este o formulă care poate fi analizată de guvernanţi, însă trebuie văzut ce este posibil, pentru că legea nu poate fi aplicată retroactiv”, a explicat primarul, menţionează sursa.

Marţi, UDMR a anunţat că va revizui taxele locale, subliniind că nemulţumirea oamenilor este justificată, conform News.ro. Partidul urmăreşte, de asemenea, reintroducerea unor facilităţi fiscale pentru categoriile vulnerabile şi acordarea unui ajutor pensionarilor cu venituri mici, potrivit sursei.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

03 februarie

Citeşte Ziarul BURSA din 03 februarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

03 februarie
Ediţia din 03.02.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

03 Feb. 2026
Euro (EUR)Euro5.0950
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3215
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5510
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.9031
Gram de aur (XAU)Gram de aur683.2483

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
ccib.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
disb.ro
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb