Laurenţiu Leoreanu (PNL): "E greu să modifici retroactiv taxele locale”

Primarul municipiului Roman, Laurenţiu Leoreanu (PNL), a declarat marţi că revenirea retroactivă asupra taxelor locale este dificilă. El a precizat că modificările pot fi gândite de guvernanţi, dar rămâne de văzut ce este fezabil, conform News.ro.

Primarul municipiului Roman, Laurenţiu Leoreanu, a fost întrebat despre anunţul UDMR privind revenirea la valoarea taxelor şi impozitelor de anul trecut, potrivit sursei.

"E greu să revenim retroactiv, pentru că legea prevede clar că taxele şi impozitele pentru anul următor trebuie adoptate până la 31 decembrie. În trecut, acestea trebuiau stabilite chiar mai devreme, în prima parte a anului. Dacă s-ar face această modificare în anumite limite, ar fi un sprijin. În privinţa facilităţilor, impactul asupra creşterii taxelor a fost mai mare”, a declarat el, precizează sursa.

Potrivit lui Leoreanu, creşterea taxelor conform legii 239 ar fi fost de 80-85%, însă eliminarea facilităţilor a dus impactul efectiv până aproape de 200%, relatează News.ro. "Oamenii au crezut că va fi în jur de 80%, dar fără facilităţi s-a ajuns aproape de 200%”, a explicat el, a subliniat sursa menţionată anterior.

"Este o formulă care poate fi analizată de guvernanţi, însă trebuie văzut ce este posibil, pentru că legea nu poate fi aplicată retroactiv”, a explicat primarul, menţionează sursa.

Marţi, UDMR a anunţat că va revizui taxele locale, subliniind că nemulţumirea oamenilor este justificată, conform News.ro. Partidul urmăreşte, de asemenea, reintroducerea unor facilităţi fiscale pentru categoriile vulnerabile şi acordarea unui ajutor pensionarilor cu venituri mici, potrivit sursei.