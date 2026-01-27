Lucrările pentru Family Market Tomeşti încep oficial. Investiţia în conceptul de retail de proximitate dezvoltat de compania IULIUS se ridică la 28 de milioane de euro.

Proiectul Family Market Tomeşti, dezvoltat de compania IULIUS, a primit autorizaţia de construire, reprezentând un pas important în realizarea noului concept de retail de proximitate dedicat comunităţii locale. Investiţia de 28 de milioane de euro va include o suprafaţă închiriabilă de peste 13.000 mp, un mix personalizat de facilităţi, servicii şi branduri, spaţii verzi de peste 10.000 mp, zone de recreere şi activităţi în aer liber, aproximativ 450 de locuri de parcare, precum şi noi conexiuni şi accese pietonale prin lucrări de modernizare a infrastructurii din zonă. Proiectul este estimat să fie finalizat în ultimul trimestru al anului 2026, conform unui comunicat al companiei.

Dezvoltat ca un concept modern, adaptat nevoilor zilnice ale familiilor din zona metropolitană a Iaşului, Family Market Tomeşti intră în faza următoare de implementare după obţinerea autorizaţiei de construire. Investiţia de 28 de milioane de euro va contribui la dinamizarea zonei prin atragerea unui mix de chiriaşi relevanţi pentru comunitate, crearea de spaţii verzi, dezvoltarea infrastructurii şi dezvoltarea unei zone de retail care va deservi atât rezidenţii comunei Tomeşti, cât şi pe cei din localităţile învecinate. Ancora proiectului va fi hipermarketul Kaufland, iar zona de sport va fi asigurată de Stay Fit Gym, în timp ce mixul de chiriaşi va include şi un magazin Pepco. De asemenea, Dr. Max va inaugura o farmacie, Agroland va oferi produse pentru grădinărit şi petshop, iar Mado va deschide un restaurant. Proiectul va integra şi antreprenori locali, precum brandul Happy & Hop, care va avea un concept dedicat copiilor, Kosarom, care va deschide un magazin tip Fine Store, dar şi locaţii precum Teo's Cafe, Flower Boutique, salonul Atipic, laboratorul de analize medicale Praxis şi un magazin de tip convenience - Xpress. Lista va fi completată de alţi retaileri şi facilităţi menite să ofere o experienţă de cumpărături eficientă şi accesibilă, se arată într-un comunicat de presă al companiei.

De asemenea, vor fi amenajate spaţii verzi pe o suprafaţă de aproximativ 10.000 mp, cu arbori maturi, gazon şi plante decorative, în linie cu celelalte proiecte Family Market din portofoliul IULIUS, şi vor fi integrate facilităţi pentru recreere şi activităţi în aer liber. Proiectul va include şi aproximativ 450 de locuri de parcare, precum şi noi conexiuni şi accese pietonale, rezultate din lucrările de remodelare a infrastructurii din zonă, relatează sursa citată.

"Obţinerea autorizaţiei de construire reprezintă un moment important pentru Family Market Tomeşti, care îşi propune să devină un punct de referinţă pentru zona de est a municipiului Iaşi. Proiectul se va adresa unui areal de aproximativ 55.000 de persoane, estimate la o distanţă de 10 minute de mers cu maşina, incluzând localităţile din proximitate, şi va contribui la dezvoltarea economică locală şi la crearea de noi locuri de muncă. Considerăm, de asemenea, că Family Market Tomeşti va reprezenta o atracţie şi pentru locuitorii din Republica Moldova, care tranzitează frecvent zona în drumurile către Iaşi. Lucrările de construcţie au fost deja demarate, iar termenul estimat de finalizare a proiectului este ultimul trimestru al acestui an”, a declarat Radu Pârlea, Shopping Center Manager Family Market, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

Cei interesaţi să transmită sugestii privind serviciile şi facilităţile pe care şi le doresc în apropierea locuinţei pot completa formularul disponibil pe platforma www.family-market.ro. De asemenea, antreprenorii şi producătorii care doresc mai multe informaţii despre oportunităţile oferite de Family Market Tomeşti se pot adresa echipei de dezvoltare prin email la inchirieri@family-market.ro sau la numerele de telefon 0728 856 482 şi 0232 208 812, se arată într-un comunicat de presă.