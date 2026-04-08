Macro Newsletter 08 Aprilie 2026

Încrederea investitorilor privind activitatea economică din zona euro a înregistrat o scădere semnificativ peste aşteptări în luna aprilie 2026. Indicele agregat a scăzut cu 16,1 puncte faţă de luna precedentă, până la -19,2 puncte, cel mai redus nivel din aprilie 2025, în condiţiile unei scăderi a indicelui aşteptărilor cu 19 puncte, până la -15,5 puncte, şi a indicelui condiţiilor curente cu 13,3 puncte, până la -22,8 puncte. (Sentix).

Activitatea în sectorul serviciilor din SUA s-a temperat în martie 2026, conform indicilor PMI de la ISM (Institute for Supply Management). Indicele agregat a scăzut până la 54 de puncte (o valoare peste 50 indică expansiune), de la 56,1 puncte, în condiţiile în care indicele comenzilor noi a crescut cu 2 puncte, până la 60,6 puncte. Preţurile şi-au accentuat creşterea, subindicele corespunzător înregistrând un avans de 7,7 puncte, până la 70,7 puncte, iar indicele locurilor de muncă a scăzut cu 6,6 puncte, până la 45,2 puncte. (ISM)

Preţurile de consum din Estonia şi-au accelerat creşterea anuală în martie 2026, până la 3,6%, de la 3,1% în luna precedentă, pe fondul unei stagnări lunare, după o creştere de 0,8% în luna anterioară. Preţurile alimentelor şi-au temperat creşterea anuală până la 4,2%, de la 5,5% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,6%, iar preţurile utilităţilor au crescut cu o rată anuală de 2%, după o creştere de 1,5% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 3,8%. (Statistics Estonia)

Volumul vânzărilor retail din Cehia, exclusiv auto, şi-a temperat creşterea anuală în februarie 2026, până la 4,1%, de la 4,5% în luna precedentă, în condiţiile unei stagnări lunare, după un avans de 1% în luna anterioară. Vânzările de produse alimentare şi-au accelerat creşterea anuală până la 0,9%, de la 0,3% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,4%, iar vânzările de produse nealimentare şi-au temperat creşterea anuală până la 6,2%, de la 7,1% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 0,2%. (CZSO).

Producţia industrială din Letonia a crescut cu o rată anuală de 4% în februarie 2026, după o creştere de 13,2% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 1,3%, după un avans de 3,2% în luna anterioară. Producţia din industria prelucrătoare a scăzut cu o rată anuală de 2,2%, după o creştere de 1,3% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,9%, iar producţia de energie şi-a temperat creşterea anuală până la 24,6%, de la 57,1% în luna anterioară, pe fondul unui declin lunar de 7,3%. (Statistics Latvia)